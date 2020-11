Jenson Button acredita que Fernando Alonso estará “muito diferente” em seu retorno à Fórmula 1 em 2021 e trabalhará melhor em equipe graças a sua nova experiência em outras categorias do automobilismo.

O bicampeão mundial Alonso fará seu retorno na F1 no próximo ano com a Renault, depois de decidir abandonar a categoria elite do automobilismo no final de 2018.

Nesse hiato, o espanhol venceu as 24 Horas de Le Mans duas vezes com a Toyota, além de conquistar o título do Mundial de Endurance ao lado de Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima.

Alonso também fez sua estreia pelo Rally Dakar no início de 2020 pela Toyota, bem como na Indy 500, mas voltará para a F1 com a Renault a partir do próximo ano.

O espanhol não é o primeiro piloto a voltar à F1 depois de um tempo se aventurando por outras categorias. Kimi Raikkonen fez o mesmo depois de deixar a Ferrari em 2009, competindo em ralis e na NASCAR antes de retornar à F1 em 2012.

Campeão mundial de 2009, Button - que foi companheiro de equipe de Alonso na McLaren em 2015 - acredita que o tempo longe da F1 tenha ajudado Alonso da mesma forma que beneficiou Raikkonen.

“[Raikkonen] se afastou da F1 e passou alguns anos longe, e percebeu como a F1 é boa”, disse Button ao Autosport / Motorsport.com.

“É por isso que Fernando está voltando e será um piloto melhor também. Sendo mais habilidoso como piloto, ou sendo a maneira como ele trabalha com a equipe, acho que ele será muito diferente”.

“Será interessante de ver, porque você não gostaria de estar no time do Fernando de três ou quatro anos atrás”.

Fernando Alonso já fez testes no Bahrein e em Abu Dabhi para seu reencontro com a F1 Photo by: Renault

Button aposentou-se da F1 no final da temporada de 2016 e, exceto uma única aparição no GP de Mônaco em 2017, desde então se concentrou nas corridas de carros esportivos.

Questionado sobre se algum dia desejou ter competido por mais tempo na F1, Button disse: “É engraçado, porque eu olho para a F1 agora e penso,‘ Eu gostaria de ter ficado mais alguns anos’”.

“É fácil olhar para trás e dizer isso, mas contribuí muito com o esporte, passei 17 anos nele e estava cansado e mentalmente esgotado no final. Era o momento certo para se aposentar. Eu deveria ter voltado e feito um ou dois anos? Talvez, mas eu me diverti muito correndo no Japão. Foi muito mais descontraído e divertido”.

