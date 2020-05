A dança das cadeiras para a temporada 2021 da F1 começou com tudo, sem a renovação de contrato do tetracampeão mundial, Sebastian Vettel, pela Ferrari e a chegada de Carlos Sainz na equipe, atualmente na McLaren.

Muito se discute sobre a escolha da escuderia italiana, trocando um piloto dos mais vencedores da categoria por um outro promissor, mas que nunca chegou ao lugar mais alto do pódio. Muito se fala que com Sainz, Leclerc poderia concorrer ao título sem ter a concorrência interna.

Mas, segundo o campeão de 2009, Jenson Button, se essa foi a intenção de Mattia Binotto, chefe da Ferrari, ele não terá essa tranquilidade.

“Se Binotto escolheu Carlos porque acha que é um bom piloto, mas que não desafia Charles, ele está cometendo um erro”, disse Button para a Sky Sports. “Sainz é um vencedor, assim como seu pai. Ele quer tirar o melhor proveito disso e ser campeão. Ele escolheu a pessoa errada se ele quer uma boa atmosfera na equipe”, disse Button

Button também não viu com bons olhos tantas mudanças antes mesmo do início do campeonato de 2020.

“É um momento estranho. Não vemos um carro de F1 na pista há meses e fazer escolhas de pilotos agora não é comum. Normalmente, você faz isso no meio da temporada, porque então você pode ver como alguém está se saindo durante o ano. Vettel poderia ter vencido quatro ou cinco corridas até agora e acho que eles teriam tomado uma decisão muito diferente.”

