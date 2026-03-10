Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

BYD estuda entrada na F1, diz agência de notícias

Segundo Bloomberg, fabricante chinesa de carros elétricos e híbridos quer entrar no automobilismo, incluindo na elite do esporte a motor

Redação Motorsport.com
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Com o crescimento do público e dos valores envolvidos na Fórmula 1, diversas marcas buscaram e ainda buscam uma forma de entrar na categoria máxima do esporte a motor. Depois da Cadillac e da Audi, outra fabricante estuda entrar na F1: a chinesa BYD.

Leia também:

Em 2026, duas marcas tradicionais da indústria automotiva entraram na F1 de formas diferentes: enquanto a Audi optou pela compra da operação da antiga Sauber, assumindo o controle da fábrica de chassis em Hinwil, na Suíça, junto da produção de unidades de potência próprias na Alemanha, a Cadillac, de propriedade da GM, optou pelo caminho de uma nova vaga no grid, mas utilizando motores da Ferrari em um momento inicial.

Segundo a agência de notícias Bloomberg, fontes relacionadas ao mercado esportivo indicaram que a BYD estuda opções para entrar no automobilismo, especialmente a F1 e categorias de endurance, como o Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Os estudos da fabricante chinesa estão relacionados ao crescimento das vendas no mercado internacional, além da tendência da F1 e do endurance em continuar e aumentar o uso de motores híbridos nas competições devido a busca para maiores medidas envolvendo a sustentabilidade. Além disso, as opções de criar uma equipe ou de comprar escuderias já existentes estão 'na mesa' da marca.

A BYD desenvolve, produz e vende, globalmente, carros totalmente elétricos, mas também modelos híbridos, se alinhando às unidades de potência da F1, atualmente com divisão de quase 50/50 entre a parte à combustão e a elétrica.

No entanto, um dos empecilhos que poderia atrapalhar a empreitada da BYD na F1 seria o alto custo para entrada no Mundial, já que o desenvolvimento de um carro e a inscrição podem custar mais de 500 milhões de dólares (mais de R$ 2,6 bilhões em conversão atual) por temporada.

Para entrar na F1, a Cadillac gastou cerca de 450 milhões de dólares, pouco mais de R$2,34 bilhões, apenas para 'compensar' as outras equipes que já estavam presentes no grid da categoria, sem incluir os custos para o desenvolvimento e produção do monoposto.

A Bloomberg também destaca que, até o momento, nenhuma escolha foi tomada pela BYD. Inclusive, não participar de nenhuma categoria também é uma opção. A marca não respondeu o questionamento da agência sobre o tema.

