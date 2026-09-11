BYD quer equipe de fábrica, mas precisa apresentar "proposta séria" para entrar na F1

A Fórmula 1 pode voltar a ter 12 equipes no grid, mas isso dependerá de uma proposta capaz de convencer a categoria e a FIA. Uma das principais fabricantes chinesas da atualidade, a BYD está entre os nomes ligados a um possível novo projeto, mas terá de demonstrar que pode agregar valor esportivo e comercial ao campeonato.

Falando no Novo Fórum Econômico, em Madri, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, não descartou a chegada de uma nova equipe nos próximos anos, porém, destacou que o processo deve ser feito "nos termos e regulamentos" da Federação.

"A FIA pode se abrir para uma 12ª equipe. Mas nós precisamos de uma equipe? Não. Precisamos da equipe", disse. "Nós agora temos três corridas nos Estados Unidos e temos um time, a Haas, mas precisávamos de uma OEM [sigla em inglês para fabricante de equipamento original]. Então eu falei e até o promotor concordou que nós precisamos de uma equipe que deve vir da China".

A F1 passou pelo processo de receber uma nova equipe recentemente, com a entrada da Cadillac no início de 2026. O procedimento foi iniciado em 2023 e o time de Dan Towriss foi o único candidato a ter sucesso.

"Eu tive reuniões com eles [fabricantes interessados], e eles disseram: ‘Precisamos estar presentes [na F1]’. Uma delas era a BYD e outra era a Geely. Então dissemos: ‘Tudo bem, vamos abrir a manifestação de interesse se vocês realmente vierem’", continuou.

“Mas os regulamentos não vão ser alterados apenas por causa dos fabricantes chineses. Não podemos fazer isso. Os regulamentos precisam permanecer estáveis e garantir continuidade", acrescentou.

É válido lembrar que a F1 passou por uma das maiores mudanças de regulamento de sua história este ano, estreando carros com maior nível eletrificação e uso de combustíveis sustentáveis. As mudanças implementadas foram importantes para atrair novas fabricantes (como a Audi) e a permanência da Honda, que trocou a Red Bull pela Aston Martin.

“Eu sei que os chineses estão liderando na eletrificação, mas essa é a única maneira de alcançarmos nosso objetivo de eletrificação? O que estamos buscando? Um meio ambiente mais limpo e ar mais limpo. Existem várias maneiras de chegar lá. Estamos abrindo espaço para o hidrogênio, para os híbridos, para a eletrificação no WRC [Campeonato Mundial de Rally] no futuro e para os combustíveis sustentáveis", continuou.

"Então, quando tive as reuniões, fui muito claro. ‘Por que vocês não assumem uma equipe para começar?’ — isso foi com a BYD. E eles disseram: ‘Não. Queremos ter uma equipe própria’. Eu disse: ‘Tudo bem. Então voltem com uma proposta séria, que possamos avaliar e ver que realmente vai funcionar’. Essas são as nossas regras".

“Temos uma corrida na China. É enorme. Temos os fabricantes, tivemos um piloto chinês [Zhou Guanyu, no grid entre 2022 e 2024] e a tecnologia chinesa está presente. Mas tudo precisa ser feito de acordo com nossos termos e nossos regulamentos, que precisam ser justos para todos. Essa também é uma responsabilidade da FIA", concluiu.

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