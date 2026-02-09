Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Cadillac apresenta primeiro carro da F1 em intervalo do Super Bowl

Fórmula 1
Fórmula 1
Cadillac apresenta primeiro carro da F1 em intervalo do Super Bowl

Morre Francine Rossi após acidente grave no Campeonato Brasileiro de Rally Baja

Geral
Geral
Morre Francine Rossi após acidente grave no Campeonato Brasileiro de Rally Baja

Alexander Jacoby é campeão da Asian Le Mans Series na classe LMP3

Endurance
Endurance
Alexander Jacoby é campeão da Asian Le Mans Series na classe LMP3

F1: Red Bull pode mudar rumo do caso de motores? Nova proposta pode ser apresentada antes da Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull pode mudar rumo do caso de motores? Nova proposta pode ser apresentada antes da Austrália

MotoGP: Quartararo opera dedo fraturado e é esperado nos treinos na Tailândia

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Quartararo opera dedo fraturado e é esperado nos treinos na Tailândia

F1 - McLaren: Dúvidas sobre confiabilidade foram sanadas em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - McLaren: Dúvidas sobre confiabilidade foram sanadas em Barcelona

Top 10 escapa de Pedro Lima na reta final na F4 Winter Series em Portimão

Geral
Geral
Top 10 escapa de Pedro Lima na reta final na F4 Winter Series em Portimão

MotoGP: Moreira revela o que aprendeu com Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Moreira revela o que aprendeu com Marc Márquez
Fórmula 1

Cadillac apresenta primeiro carro da F1 em intervalo do Super Bowl

Equipe conta com os experientes Pérez e Bottas

Laurens Stade
Laurens Stade
Publicado:
Add as a preferred source
SaveClip.App_626972968_17902619232368134_7789749858285987005_n

O Super Bowl é considerado o maior evento esportivo dos Estados Unidos, com mais de 127 milhões de telespectadores no país no ano passado. Esse foi um dos motivos pelo qual a Cadillac escolheu um dos intervalos para mostrar o seu primeiríssimo carro de Fórmula 1.

Leia também:

Em comparação com a pintura de teste usada em Barcelona - onde o carro exibia um grande logotipo da Cadillac - muitas coisas mudaram na pintura definitiva para a temporada de F1 de 2026. A equipe manteve a cor preta, misturando-a com prateado para a pintura oficial.

A Cadillac inicia este ano a sua primeira temporada de F1. É a primeira vez desde 2016 que a categoria conta com onze equipes.

Quando Andretti se retirou e o nome Cadillac foi rapidamente sugerido como equipe — em combinação com a promessa de que construiria seu próprio motor —, a F1 finalmente deu luz verde. Inicialmente, a Cadillac vai correr com motores Ferrari, embora a intenção seja usar o primeiro motor próprio até 2030.

Neste ano, o time terá Valtteri Bottas e Sergio Pérez como dupla, tendo optado pela experiência para sua primeira temporada.

 

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Red Bull pode mudar rumo do caso de motores? Nova proposta pode ser apresentada antes da Austrália

Principais comentários

Mais de
Laurens Stade

F1: Norris "respeita" Verstappen, mas "não mudará estilo" ao defender título

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Norris "respeita" Verstappen, mas "não mudará estilo" ao defender título

Quais são os requisitos para a pintura dos carros de F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Quais são os requisitos para a pintura dos carros de F1?

F1 - Marko vê vantagem para Verstappen, mas não acredita em pentacampeonato em 2026: "Diferença será grande"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Marko vê vantagem para Verstappen, mas não acredita em pentacampeonato em 2026: "Diferença será grande"
Mais de
Sergio Perez

F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

F1: Horner sabia que Lawson e Tsunoda fracassariam na Red Bull, diz Pérez

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Horner sabia que Lawson e Tsunoda fracassariam na Red Bull, diz Pérez

F1: Cadillac e Alpine têm carros de 2026 aprovados no teste de colisão

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Cadillac e Alpine têm carros de 2026 aprovados no teste de colisão
Mais de
Cadillac-Ferrari

F1 - Bottas: 'Todas as equipes tiveram problemas nos testes de Barcelona'

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bottas: 'Todas as equipes tiveram problemas nos testes de Barcelona'

F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

F1: Cadillac revela novo parceiro tecnológico antes de estreia em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Cadillac revela novo parceiro tecnológico antes de estreia em 2026

Últimas notícias

Cadillac apresenta primeiro carro da F1 em intervalo do Super Bowl

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Cadillac apresenta primeiro carro da F1 em intervalo do Super Bowl

Morre Francine Rossi após acidente grave no Campeonato Brasileiro de Rally Baja

Geral
Misc Geral
Morre Francine Rossi após acidente grave no Campeonato Brasileiro de Rally Baja

Alexander Jacoby é campeão da Asian Le Mans Series na classe LMP3

Endurance
Endu Endurance
Alexander Jacoby é campeão da Asian Le Mans Series na classe LMP3

F1: Red Bull pode mudar rumo do caso de motores? Nova proposta pode ser apresentada antes da Austrália

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Red Bull pode mudar rumo do caso de motores? Nova proposta pode ser apresentada antes da Austrália