Cadillac apresenta primeiro carro da F1 em intervalo do Super Bowl
Equipe conta com os experientes Pérez e Bottas
O Super Bowl é considerado o maior evento esportivo dos Estados Unidos, com mais de 127 milhões de telespectadores no país no ano passado. Esse foi um dos motivos pelo qual a Cadillac escolheu um dos intervalos para mostrar o seu primeiríssimo carro de Fórmula 1.
Em comparação com a pintura de teste usada em Barcelona - onde o carro exibia um grande logotipo da Cadillac - muitas coisas mudaram na pintura definitiva para a temporada de F1 de 2026. A equipe manteve a cor preta, misturando-a com prateado para a pintura oficial.
A Cadillac inicia este ano a sua primeira temporada de F1. É a primeira vez desde 2016 que a categoria conta com onze equipes.
Quando Andretti se retirou e o nome Cadillac foi rapidamente sugerido como equipe — em combinação com a promessa de que construiria seu próprio motor —, a F1 finalmente deu luz verde. Inicialmente, a Cadillac vai correr com motores Ferrari, embora a intenção seja usar o primeiro motor próprio até 2030.
Neste ano, o time terá Valtteri Bottas e Sergio Pérez como dupla, tendo optado pela experiência para sua primeira temporada.
