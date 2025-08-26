Fim da novela! A Cadillac confirmou nesta terça-feira (26) que Valtteri Bottas e Sergio Pérez serão os pilotos de sua estreia na Fórmula 1, que ocorrerá na temporada de 2026, tornando a marca americana a 11ª equipe do grid da principal categoria do automobilismo mundial.

Com a entrada confirmada no grid de 2026 em março deste ano, a Cadillac começou a buscar a dupla de pilotos ideal para sua estreia. Inicialmente, havia uma dúvida se a marca americana apostaria em dois pilotos experientes ou em um misto de um experiente e um novato. Nesse contexto, diversos nomes foram considerados pela montadora: Felipe Drugovich, Mick Schumacher, Colton Herta, Alex Dunne e mais.

O nome do brasileiro foi um dos mais cotados, devido ao relacionamento que Drugovich desenvolveu com a Cadillac no mundo do endurance, tendo corrido com a equipe oficial da marca em provas como as 24h de Daytona e as 24h de Le Mans nos dois últimos anos.

Agora, com a confirmação, a Cadillac pode entrar no estágio seguinte do desenvolvimento de sua equipe. Em setembro, a marca deve iniciar os testes de pista com Pérez e Bottas, utilizando uma Ferrari de 2023 para treinar seus mecânicos, engenheiros e softwares.

Dan Towriss, diretor administrativo da Cadillac F1 Team e da TWG Motorsports, disse que a intenção era ganhar a experiência de dois pilotos para a primeira temporada e, ao fazê-lo, ajudar no desenvolvimento do carro em uma temporada crucial, em que os regulamentos técnicos estarão apenas em sua primeira campanha.

"Contratar dois pilotos tão experientes como Bottas e Checo é um sinal claro de intenção", disse o chefe da equipe, Graeme Lowdon. "Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 1. Mas o mais importante é que eles entendem o que significa ajudar a formar uma equipe. Sua liderança, seu feedback, seus instintos de corrida e, é claro, sua velocidade serão inestimáveis para dar vida a esta equipe. Muito obrigado à equipe da Mercedes por sua cooperação e compreensão".

"Bottas e Checo trazem o equilíbrio perfeito de talento, maturidade e motivação. Eles não são apenas pilotos talentosos, mas construtores, colaboradores e profissionais que ajudarão a definir o que a equipe Cadillac representa. Este momento marca mais do que apenas um anúncio de formação de equipe. É o início de um novo e ousado capítulo no automobilismo americano", disse Towriss.

Entre eles, os dois pilotos têm mais de 500 largadas na F1 e mais de 100 subidas ao pódio, incluindo vitórias e vice-campeonatos.

Falando sobre sua contratação, Pérez estava entusiasmado por se juntar a um novo projeto de F1 que também terá o apoio da Cadillac.

"Participar da equipe de F1 da Cadillac é um novo capítulo incrivelmente empolgante na minha carreira. Desde nossas primeiras conversas, pude sentir a paixão e a determinação por trás desse projeto", disse Checo em um comunicado à imprensa, observando que o objetivo é alcançar um desenvolvimento que os colocará em posição de lutar por pódios em um período considerável de tempo.

"É uma honra fazer parte da construção de uma equipe que pode se desenvolver em conjunto para que, com o tempo, possamos lutar na primeira fila. A Cadillac é uma lenda do automobilismo americano e ajudar a trazer uma empresa tão fantástica para a F1 é uma grande responsabilidade, que estou confiante em assumir".

"Temos o apoio de todo o continente e queremos deixar todos orgulhosos. Com o apoio da TWG Motorsports e da General Motors (GM), a equipe Cadillac está crescendo a partir do zero e criando uma cultura baseada em inovação e desempenho".

"Desde o momento em que comecei a falar com a Cadillac, senti algo diferente – algo ambicioso, mas também realista", disse Bottas. "Este não é apenas um projeto de corrida; é uma visão de longo prazo. Não é todo dia que você tem a chance de fazer parte de algo que está sendo construído do zero e ajudar a transformá-lo em algo que realmente pertence ao grid da F1.”

"Tive a honra de trabalhar com algumas das melhores equipes do mundo e já consigo ver o mesmo profissionalismo e garra aqui. Esta é uma marca icônica com um grande legado no automobilismo americano, e fazer parte dessa história ao entrar no cenário mundial da F1 é incrivelmente especial para mim.”

"Estou ansioso para representar o espírito americano de corrida nos maiores circuitos do mundo. Gostaria também de agradecer à Mercedes por seu apoio inabalável e espírito esportivo em facilitar um passo tão emocionante."

