Cadillac é a resposta para o 'sonho americano' na Fórmula 1?

Foi um grande fim de semana para a Fórmula 1 nos Estados Unidos, com o campeonato mundial correndo em Miami e anunciando uma extensão do contrato do circuito, que o manterá no calendário até 2041. Paralelamente ao dramático fim de semana de corridas, a montadora americana Cadillac organizou uma festa de lançamento para sua nova equipe de F1, o que pode ter um impacto mais duradouro na categoria nos EUA.

A F1 não esconde o desejo de expandir o alcance nos Estados Unidos. Com o sucesso da série da Netflix Drive to Survive, o campeonato se esforçou para capitalizar o interesse crescente com novas corridas nos EUA e um esforço maior para atrair o público americano.

A audiência nos EUA cresceu e o número de pessoas que sintonizam para assistir às corridas em canais como ESPN quase dobrou entre 2018 e 2024. Além disso, a ação na pista e o espetáculo fora da pista em torno das corridas em Miami, Las Vegas e Austin estão provando que a F1 tem se encaixado no país.

No entanto, embora os fãs compareçam aos milhares a esses GPs, o público em geral ainda não sabe como é assistir a uma equipe americana vencer uma corrida em casa. Isso precisava mudar se a F1 quisesse provar que estava levando a sério a ideia de atrair os fãs americanos de automobilismo. A General Motors, gigante automotiva americana, está contando os dias para que a Cadillac faça sua estreia no grid em 2026.

Logotipo da Cadillac Foto de: Cadillac Communications

A GM fez uma parceria com a TWG Motorsports para a entrada, que foi finalmente aprovada no fim de semana do GP de Las Vegas de 2024, e as atividades da equipe têm aumentado constantemente desde então. Todos os tipos de ofertas de emprego apareceram no site, um acordo de motor foi fechado com a Ferrari para a temporada inaugural e a aprovação formal foi finalmente concedida para participação em 2026 no início deste ano.

Com o trabalho na equipe e no carro sendo bem feito nos bastidores, a GM e a TWG escolheram este fim de semana como o momento de lançar a equipe Cadillac e conquistar os corações dos fãs americanos. Antes mesmo de a equipe ter divulgado o nome de um piloto ou compartilhado uma imagem do seu desafiante de 2026, a Cadillac deu início à sua entrada no mundo da F1 com todo o brilho e glamour que os fãs americanos esperam da categoria.

Em uma festa de lançamento em Miami, no sábado, a marca de propriedade da General Motors apresentou o ator Terry Crews para dar início às festividades, convidou a cantora e atriz americana Janelle Monae para se apresentar e começou a provocar sua chegada ao grid da F1. O evento espelhou o polimento que a F1 busca em corridas americanas como Las Vegas, com o grande volume de detalhes cromados e roupas brilhantes.

O lançamento deu o pontapé inicial na conversa sobre a entrada da Cadillac na F1 e os fãs já estão engajados. Durante o próprio evento, o público se aglomerou para ver quem foi convidado. Alguns até pediram aos executivos da Cadillac que contratassem o piloto mexicano Sergio Pérez para a equipe na temporada de 2026.

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Tudo isso está contribuindo para que a Cadillac desenvolva o burburinho em torno da nova equipe. Durante um evento de mesa redonda no fim de semana do GP de Miami, Dan Towriss - executivo-chefe da TWG Motorsports, a empresa guarda-chuva que abriga a Cadillac - chegou a dizer ao Motorsport.com que "não poderia estar mais feliz com a resposta à equipe Cadillac de Fórmula 1".

É razoável supor que o ímpeto por trás da equipe só aumentará a partir de agora e, nos meses seguintes, as razões para os Estados Unidos apoiarem a equipe da GM certamente aumentarão com ela.

Os EUA adoram um herói local, especialmente um tão orgulhoso de suas raízes como a Cadillac claramente é. Além disso, os fãs de esportes dos Estados Unidos sempre apoiarão um azarão, o que a Cadillac será quando enfrentar gigantes como Ferrari, McLaren e Red Bull em 2026.

Até o momento, os fãs americanos não tiveram nenhuma dessas opções. Apoiar a Haas pode ser uma batalha difícil, com a controvérsia aparentemente seguindo a equipe aonde quer que ela vá, e as próximas opções mais próximas seriam a Aston Martin, com seu apoio canadense, ou a Red Bull, graças ao seu agora ex-piloto Checo Pérez.

Mas a Cadillac espera ser mais americana que todas essas e o chefe da equipe, Graeme Lowdon, reconheceu que "os fãs adorariam ver um piloto americano em uma equipe americana" ao falar com o Motorsport.com no início deste ano. Desde então, o chefe da equipe tentou moderar as expectativas, acrescentando que a Cadillac selecionará seus pilotos "por mérito" e não pelo país em seu passaporte.

Ainda assim, a empolgação em torno de uma equipe americana lançando sua campanha em uma corrida americana é palpável e todo tipo de trabalho está sendo feito nos bastidores dos vários postos avançados da Cadillac nos EUA e na Europa para melhor prepará-la para a próxima temporada.

A equipe agora está correndo para cumprir prazos importantes, como a primeira partida de seu primeiro carro de F1: o shakedown planejado para o final de janeiro em Barcelona no próximo ano e a abertura da temporada de 2026 na Austrália.

Antes disso, a Cadillac só precisa montar uma equipe que consiga unir o amor dos Estados Unidos pelo automobilismo, projetar uma pintura que grite "liberdade" e criar um carro que ressoe com os americans. Depois disso, restará apenas a pequena tarefa de vencer uma ou duas corridas para garantir seus apoiadores por toda a vida. Nada demais, então.

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!