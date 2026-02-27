Cadillac homenageia Mario Andretti em nome do primeiro carro na F1
Equipe americana revelou como monoposto de 2026 irá se chamar
A Cadillac batizou seu carro de Fórmula 1 de 2026 de MAC-26, em homenagem a Mario Andretti, piloto americano campeão de F1 em 1978 e vencedor da Indy 500.
Andretti foi uma das forças motrizes originais por trás do projeto de levar a equipe à F1, anteriormente comandada por seu filho, Michael Andretti. Desde então, o piloto de 85 anos assumiu um papel mais secundário no projeto, que é liderado pelo CEO da TWG Motorsports, Dan Towriss, proprietário majoritário, e pelo chefe de equipe, Graeme Lowdon.
Mas o time ainda se inspira muito no ícone americano das corridas, que agora foi imortalizado depois que a Cadillac batizou seu primeiro carro de F1 com o nome de Andretti. O monoposto de 2026 foi apelidado de MAC-26, abreviação de Mario Andretti Cadillac.
“Batizar nosso primeiro chassi de MAC-26 reflete o espírito que Mario trouxe para a F1 e a crença de que uma equipe americana tem seu lugar neste palco. Sua história personifica o sonho americano e inspira a forma como abordamos a construção desta equipe todos os dias”, disse Towriss.
Graeme Lowdon, diretor da equipe Cadillac Formula 1 Team com Mario Andretti
Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Mario Andretti disse que se sentiu honrado ao ver seu nome associado à chegada de uma nova equipe americana à F1, categoria pela qual foi campeão em 1978 com a Lotus.
“Correr tem sido a alegria da minha vida. É um enorme elogio que a Cadillac considere esses anos significativos e dignos de serem registrados com essa honra”, disse Andretti. “Eu valorizo a oportunidade que isso me dá de ter um vínculo duradouro com a F1 e sou genuinamente grato a todos que continuam reconhecendo meu papel na história do automobilismo".
Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com no início deste ano, o chefe da equipe, Lowdon, prestou homenagem à influência de Andretti no projeto. Uma das falas associadas ao piloto americano é que “se tudo parece estar sob controle, você não está indo rápido o suficiente”, o que, segundo o chefe de equipe, resume a velocidade alucinante com que a Cadillac teve que montar sua operação nos dois lados do Atlântico.
“Estamos indo o mais rápido possível! Acho que é uma ótima fala de Mario”, disse Lowdon. “Ele é um verdadeiro campeão, gosto muito de conversar com ele. Ele tem a energia e o espírito de um campeão. Houve algumas falas dele ao longo do caminho nas quais me baseei e acho que muitas pessoas na equipe também. Ele é o cara que sabe como vencer e, no final das contas, esse é o objetivo de todos”.
Entrando na F1 como a primeira equipe iniciante em uma década, a Cadillac cumpriu todos os prazos até agora, participando dos três testes. Apesar dos problemas iniciais esperados, Sergio Pérez e Valtteri Bottas completaram um total de 3935km no MAC-26, utilizando motor Ferrari, chassi número 22522133 e com a equipe esperando disputar com a Aston Martin para ficar fora da última fila do grid na abertura da temporada na Austrália.
