Cadillac lança vídeo de 'estreia' na F1 em evento no GP de Miami

A equipe Cadillac realizou um evento de lançamento exclusivo na noite de sábado do fim de semana da corrida do GP de Miami de Fórmula 1. Como parte do lançamento oficial, a equipe americana lançou um vídeo teaser com pistas do que os fãs podem esperar da equipe em 2026.

Os fãs aguardaram pacientemente, tanto pessoalmente quanto em casa, esperando o anúncio de um piloto nesta noite, mas a Cadillac os está fazendo esperar. Dan Towriss, executivo-chefe da TWG Motorsports, explicou ao Motorsport.com e a outros meios de comunicação em Miami:

"Acho que o mais importante é que não estamos com pressa para escolher um piloto, pois há muita coisa envolvida na seleção de um piloto para a Fórmula 1 desse ponto de vista".

"Portanto, estamos tomando nosso tempo. A lista certamente inclui os nomes sobre os quais muitas pessoas estão falando. Embora eu me divirta ao acordar todos os dias e ler que estamos nos estágios finais da negociação".

Embora os fãs tenham ficado desapontados com a falta de confirmação de qualquer piloto em potencial para a equipe, os fãs estavam ansiosos para que sua escolha fosse ouvida, pois gritavam do lado de fora do evento pedindo a ida de Sergio Pérez para equipe: "Contratem Checo. Tragam o Checo!".

No entanto, quem acompanhou o evento ganhou um teaser trailer, sugerindo um tema azul e branco para o equipamento da equipe e, portanto, talvez a pintura, embora esta última não seja mostrada durante o vídeo e nem tenha sido confirmada oficialmente.

Os espectadores atentos perceberão a inclusão do Cadillac Eldorado, carro de rua conhecido por suas lanternas traseiras em forma de foguete, na cor prata.

O tema azul e branco pode representar as cores internacionais de corrida dos Estados Unidos. Desde que começou sua tentativa de entrar na F1, inicialmente sob a marca Andretti, a equipe tem sido apaixonada por ser 'A' equipe totalmente americana.

Detalhe do carro de F1 da Cadillac Foto de: Cadillac Communications

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, compartilhou sua empolgação com a aprovação oficial da equipe, declarando: "O dia de hoje marca um momento transformador, e estou orgulhoso de liderar a Federação neste passo progressivo para o campeonato".

"A expansão do Campeonato de Fórmula 1 da FIA para uma 11ª equipe em 2026 é um marco. A GM/Cadillac traz energia renovada, alinhando-se com os novos regulamentos da FIA 2026 e dando início a uma era empolgante para o esporte".

"A presença da Cadillac Formula 1 Team no paddock inspirará futuros competidores e fãs. Sua entrada fortalece nossa missão de ampliar os limites do automobilismo no mais alto nível".

O presidente da General Motors, Mark Reuss, também declarou: "Estamos entusiasmados com a oficialização da Cadillac Formula 1 Team, pois a equipe vem acelerando seu trabalho".

"Estamos incrivelmente gratos pelo apoio da FIA e da liderança da Formula One Management para nós e por nossa colaboração com a TWG. A empolgação só aumenta à medida que nos aproximamos de mostrar a experiência em engenharia da GM no prestigiado palco global da F1".

MAX POLE EM MIAMI! Norris 2º, Kimi 3º, Piastri 4º e BORTOLETO no 13º ATRÁS de HAMILTON | Stock Car

Watch: F1 AO VIVO: Tudo do QUALI do GP de MIAMI, com BORTOLETO no Q2!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!