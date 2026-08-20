F1: Cadillac nega rumores de venda da equipe em meio a escândalo financeiro envolvendo dono
Mark Walter, CEO da TWG, está sendo investigado pela justiça americana por suposta fraude
A TWG, holding controladora da equipe Cadillac e da Andretti Global, negou que a equipe americana de Fórmula 1 esteja à venda, após seu CEO, Mark Walter, virar alvo de investigação da justiça dos Estados Unidos.
Walter pode não ser muito conhecido na F1, mas, para a Cadillac, ele tem uma importância fundamental. O bilionário é o CEO da TWG, empresa responsável pela gestão da equipe da General Motors na F1, e atualmente está sob investigação das autoridades americanas, o que gerou rumores sobre uma possível venda da equipe.
Recentemente, Walter vendeu sua participação no Los Angeles Lakers, da NBA – apenas um ano após adquiri-la –, enquanto surgiram relatos nos EUA de que ele estaria considerando vender suas ações em outros empreendimentos esportivos, incluindo o Chelsea, da Premier League, o Los Angeles Dodgers, da MLB, e até mesmo a Cadillac e a Andretti Global.
Essas medidas teriam como objetivo levantar liquidez para lidar com a investigação em andamento contra ele.
No entanto, no dia de mídia do GP da Holanda, a Cadillac procurou descartar os boatos, afirmando que a equipe não estava à venda.
Dan Towriss, CEO da Cadillac F1, não está presente em Zandvoort neste fim de semana – a primeira etapa com o novo chefe de equipe, Marcin Budkowski, no comando – porque está com a Andretti na corrida da IndyCar em Washington, D.C., um evento que contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
A TWG adquiriu a Andretti em 2024 após comprar a participação de Michael Andretti, uma manobra decisiva que garantiu o aval da FIA, da F1 e das equipes para a entrada da Cadillac como a 11ª equipe no grid para 2026.
Edifício de hospitalidade da equipe Cadillac de F1
Foto: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Do que Mark Walter é acusado
Atualmente, o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) estão investigando Mark Walter por uma uma suposta fraude com ocultação de fundos envolvendo suas seguradoras Delaware Life, Clear Spring e EquiTrust.
A investigação está analisando a legalidade de uma rede de “empréstimos a si mesmo” não divulgados – estimados entre 16 e 20 bilhões de dólares (entre R$ 82 e R$ 103 bilhões, aproximadamente) – canalizados de suas seguradoras para empresas ligadas ao próprio bilionário.
O dinheiro teria circulado por meio de empresas intermediárias e de uma estrutura opaca de sociedades de responsabilidade limitada para burlar os controles regulatórios e os limites legais do setor.
Nos Estados Unidos, empresas pertencentes à mesma pessoa podem, legalmente, emprestar dinheiro umas às outras, desde que as transações sejam declaradas aos órgãos reguladores para evitar comprometer a solvência perante os clientes.
AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Brasil: Denis Navarro quer virar o jogo em Londrina
NASCAR Brasil: Firás Fahs competirá pela 1ª vez no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina
F1: Com Câmara na lista, Haas avaliará candidatos à vaga de Ocon na próxima semana
Collet chega animado a Washington para última prova de rua da Indy em 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários