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Cadillac revela pacote de atualizações "substancial" para GP da Áustria de F1

Nova equipe continua trazendo novas atualizações para seu primeiro carro de F1, o MAC-26

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Cadillac Pirelli test

Cadillac Pirelli test

Foto de: Pirelli

A Cadillac revelou que trará mais um “pacote de atualizações substancial” para o GP da Áustria de Fórmula 1 deste fim de semana.

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A nova equipe, como era de se esperar, começou sua trajetória na F1 na parte de trás do pelotão, mas vem melhorando seu desempenho graças a atualizações consistentes no MAC-26.

Isso incluiu uma asa traseira e um escapamento aprimorados em Mônaco, seguidos por novas melhorias na asa traseira e no sistema de resfriamento em Barcelona, onde Sergio Pérez ficou apenas 1s9 atrás do tempo mais rápido da Q1 e superou as Aston Martins por 1s2.

A Cadillac mantém esse ritmo rumo à etapa do Red Bull Ring, com Silverstone na próxima semana. “As corridas agora se sucedem rapidamente, e lidar com esse aspecto logístico enquanto melhoramos nosso desempenho competitivo é um dos principais desafios desta parte do ano”, disse o chefe de equipe, Graeme Lowdon.

“No entanto, estamos satisfeitos por poder apresentar outro pacote de atualizações substancial neste fim de semana. Com novos sidepods e assoalho, é um volume significativo de trabalho e esperamos que isso dê continuidade à nossa trajetória de aproximar-nos cada vez mais do meio do pelotão".

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Não subestimamos os desafios que a Áustria apresenta, mas estamos aprendendo o tempo todo e estou confiante de que podemos progredir novamente neste fim de semana".

Pérez até chegou a ficar entre o top 10 em Mônaco, mas uma punição o tirou da zona de pontos em uma corrida cheia de reviravoltas, antes de uma etapa difícil na Espanha, e o mexicano está confiante de que as novas peças ajudarão a Cadillac a ganhar mais terreno na classificação.

“A cada corrida, sinto que estamos progredindo, e aprendemos muito ao chegar à bandeira quadriculada em Barcelona”, disse o mexicano.

“O ritmo de desenvolvimento está muito bom; todos na fábrica estão trabalhando a todo vapor para entregar novas peças à pista, e esperamos que a atualização que teremos neste fim de semana represente mais um passo adiante", concluiu.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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