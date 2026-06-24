Cadillac revela pacote de atualizações "substancial" para GP da Áustria de F1
Nova equipe continua trazendo novas atualizações para seu primeiro carro de F1, o MAC-26
Cadillac Pirelli test
Foto de: Pirelli
A Cadillac revelou que trará mais um “pacote de atualizações substancial” para o GP da Áustria de Fórmula 1 deste fim de semana.
A nova equipe, como era de se esperar, começou sua trajetória na F1 na parte de trás do pelotão, mas vem melhorando seu desempenho graças a atualizações consistentes no MAC-26.
Isso incluiu uma asa traseira e um escapamento aprimorados em Mônaco, seguidos por novas melhorias na asa traseira e no sistema de resfriamento em Barcelona, onde Sergio Pérez ficou apenas 1s9 atrás do tempo mais rápido da Q1 e superou as Aston Martins por 1s2.
A Cadillac mantém esse ritmo rumo à etapa do Red Bull Ring, com Silverstone na próxima semana. “As corridas agora se sucedem rapidamente, e lidar com esse aspecto logístico enquanto melhoramos nosso desempenho competitivo é um dos principais desafios desta parte do ano”, disse o chefe de equipe, Graeme Lowdon.
“No entanto, estamos satisfeitos por poder apresentar outro pacote de atualizações substancial neste fim de semana. Com novos sidepods e assoalho, é um volume significativo de trabalho e esperamos que isso dê continuidade à nossa trajetória de aproximar-nos cada vez mais do meio do pelotão".
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Não subestimamos os desafios que a Áustria apresenta, mas estamos aprendendo o tempo todo e estou confiante de que podemos progredir novamente neste fim de semana".
Pérez até chegou a ficar entre o top 10 em Mônaco, mas uma punição o tirou da zona de pontos em uma corrida cheia de reviravoltas, antes de uma etapa difícil na Espanha, e o mexicano está confiante de que as novas peças ajudarão a Cadillac a ganhar mais terreno na classificação.
“A cada corrida, sinto que estamos progredindo, e aprendemos muito ao chegar à bandeira quadriculada em Barcelona”, disse o mexicano.
“O ritmo de desenvolvimento está muito bom; todos na fábrica estão trabalhando a todo vapor para entregar novas peças à pista, e esperamos que a atualização que teremos neste fim de semana represente mais um passo adiante", concluiu.
Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Cadillac detalha novo pacote de atualizações para GP do Canadá
F1: Cadillac revela pintura especial para o GP de Miami
O que deu certo e errado na estreia da Cadillac na F1
Últimas notícias
Mitsubishi Cup chega a Holambra e Transmáquinas Racing/Sierra busca consolidar posições na luta pelo campeonato
Terceira etapa da Mitsubishi Cup chega a Holambra neste fim de semana
NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande tenta retomar liderança no Velocitta
Porsche Sprint Challenge Brasil tem 21 inscritos para a etapa do Algarve
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários