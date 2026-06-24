A Cadillac revelou que trará mais um “pacote de atualizações substancial” para o GP da Áustria de Fórmula 1 deste fim de semana.

A nova equipe, como era de se esperar, começou sua trajetória na F1 na parte de trás do pelotão, mas vem melhorando seu desempenho graças a atualizações consistentes no MAC-26.

Isso incluiu uma asa traseira e um escapamento aprimorados em Mônaco, seguidos por novas melhorias na asa traseira e no sistema de resfriamento em Barcelona, onde Sergio Pérez ficou apenas 1s9 atrás do tempo mais rápido da Q1 e superou as Aston Martins por 1s2.

A Cadillac mantém esse ritmo rumo à etapa do Red Bull Ring, com Silverstone na próxima semana. “As corridas agora se sucedem rapidamente, e lidar com esse aspecto logístico enquanto melhoramos nosso desempenho competitivo é um dos principais desafios desta parte do ano”, disse o chefe de equipe, Graeme Lowdon.

“No entanto, estamos satisfeitos por poder apresentar outro pacote de atualizações substancial neste fim de semana. Com novos sidepods e assoalho, é um volume significativo de trabalho e esperamos que isso dê continuidade à nossa trajetória de aproximar-nos cada vez mais do meio do pelotão".

Sergio Perez, Cadillac Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Não subestimamos os desafios que a Áustria apresenta, mas estamos aprendendo o tempo todo e estou confiante de que podemos progredir novamente neste fim de semana".

Pérez até chegou a ficar entre o top 10 em Mônaco, mas uma punição o tirou da zona de pontos em uma corrida cheia de reviravoltas, antes de uma etapa difícil na Espanha, e o mexicano está confiante de que as novas peças ajudarão a Cadillac a ganhar mais terreno na classificação.

“A cada corrida, sinto que estamos progredindo, e aprendemos muito ao chegar à bandeira quadriculada em Barcelona”, disse o mexicano.

“O ritmo de desenvolvimento está muito bom; todos na fábrica estão trabalhando a todo vapor para entregar novas peças à pista, e esperamos que a atualização que teremos neste fim de semana represente mais um passo adiante", concluiu.

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