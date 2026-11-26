Câmara detalha choque de realidade na troca da F2 pela F1
Confirmado na Haas no Catar e em Abu Dhabi, pernambucano diz que provas extremas no Brasil e em Las Vegas aceleraram adaptação para 2027
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
A transição da Fórmula 2 para a Fórmula 1 é, normalmente, um passo que exige testes e treinos por um período substancial. No entanto, Rafa Câmara não teve tal luxo, assumindo um carro da Haas no chuvoso GP de São Paulo e na fria corrida de Las Vegas. Depois de decidir por permanecer na F1 nas etapas do Catar e Losail, o brasileiro destacou o que aprendeu nesse processo de adaptação rápida.
Câmara foi questionado pelo Motorsport.com sobre o quão útil foi para ele ter sido jogado em tipos bem diferentes de corridas, como a chuvosa Interlagos e a prova de Las Vegas, com longas retas e temperaturas mais baixas.
"Acho que todo fim de semana tem sido muito intenso desde Interlagos. Nesses dois fins de semana acho que consegui aprender muito, e com a chuva e todo o clima em Interlagos, foi uma loucura".
"Fomos para Vegas, que também é outra pista diferente, bem particular, porque faz muito frio, então você sente isso com os pneus e tenta fazê-los funcionar o mais cedo possível, e isso faz uma diferença enorme".
"Então, realmente acho que esses dois fins de semana foram muito úteis para o futuro, e agora acho que vai ser um pouco mais calmo aqui no Catar".
Câmara também destacou o que sentiu de diferente entre a F1 e a F2, dentro e fora das pistas.
"Algo que muda bastante é a quantidade de compromissos com a mídia que você faz. Mas não, acho que ir para a F1 traz algumas diferenças bem grandes, claro, mas acho que no carro, a força G, com a direção hidráulica também, é algo que você nunca experimentou de verdade antes".
"Acho também que a quantidade de coisas que você precisa fazer fora do carro é algo com que você precisa se acostumar, porque se você gastar muita energia fora, quando estiver na pista, talvez fique um pouco mais sobrecarregado".
"Acho que é só tentar administrar tudo, e sinto que a cada fim de semana tenho conseguido levar isso de forma mais tranquila, então acho que ajuda bastante".
Outra diferença em relação à F2 apontada pelo piloto brasileiro é o trabalho com mais pessoas na equipe, o que muda significantemente o processo de adaptação.
"Na F2, obviamente você tem um grupo pequeno de pessoas com quem trabalha, e aqui é bastante gente, então acho que entender esse processo e garantir que você saiba o que fazer, estando mais na mesma sintonia que todo mundo, vai ser algo muito útil para o ano que vem".
"A cada fim de semana você entende mais coisas, fica mais confortável com tudo, e isso também facilita a sua vida quando você está dentro do carro".
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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