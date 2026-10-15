Câmara se torna primeiro piloto do Nordeste na F1 e Brasil fecha 'bingo' de regiões; entenda
Com a contratação do pernambucano pela Haas, Brasil completa única região que ainda não havia representantes no grid ao longo da história
Com a contratação de Rafa Câmara confirmada pela Haas para a Fórmula 1 a partir de 2027 em um acordo plurianual, o Brasil passa a ter representantes de todas as regiões do país no grid da categoria.
Ao longo dos 78 anos de história da categoria, o Brasil conta/contou com 33 pilotos no grid (com Câmara tornando-se o 34º nesta lista). Até então, as regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte já haviam representantes na categoria, restando apenas o Nordeste.
De longe, o Sudeste é a região com mais representantes, com 22 dos 34 nomes da lista, sendo 18 deles paulistas, dois cariocas e dois mineiros. Porém, o segundo estado mais presente é o Paraná, com quatro pilotos, elevando a região Sul ao segundo lugar, junto de Maurício Gugelmin, de Santa Catarina.
Norte e Centro-Oeste contam com um representante cada, com o amazonense Antônio Pizzonia e o brasiliense Felipe Nasr nessa lista.
Para fechar, nosso registro histórico conta ainda com quatro pilotos que defenderam a bandeira do Brasil mesmo sem terem nascido no país. São eles: Gino Bianco (nascido em Milão, na Itália), Nano da Silva Ramos (Paris, França), Nelsinho Piquet (Heidelberg, Alemanha) e Pietro Fittipaldi (Miami, EUA)
Veja os locais de nascimento dos pilotos brasileiros na F1:
|REGIÃO
|ESTADO
|PILOTOS
|Região Sudeste
|São Paulo
|
Chico Landi
Fritz d'Orey
Emerson Fittipaldi
Wilsinho Fittipaldi
José Carlos Pace
Luiz Bueno
Ingo Hoffmann
Chico Serra
Ayrton Senna
Christian Fittipaldi
Rubens Barrichello
Pedro Paulo Diniz
Ricardo Rosset
Luciano Burti
Felipe Massa
Bruno Senna
Lucas di Grassi
Gabriel Bortoleto
|Rio de Janeiro
|
Nelson Piquet
Roberto Pupo Moreno
|Minas Gerais
|
Alex Dias Ribeiro
Cristiano da Matta
|Região Sul
|Paraná
|
Raul Boesel
Tarso Marques
Ricardo Zonta
Enrique Bernoldi
|Santa Catarina
|Maurício Gugelmin
|Região Centro-Oeste
|Distrito Federal
|Felipe Nasr
|Região Norte
|Amazonas
|Antônio Pizzonia
|Região Nordeste
|Pernambuco
|Rafa Câmara
|Nascidos fora do Brasil
|-
|
Gino Bianco (Milão, Itália)
Nano da Silva Ramos (Paris, França)
Nelsinho Piquet (Heidelberg, Alemanha)
Pietro Fittipaldi (Miami, EUA)
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Gene Haas aponta semelhanças nas trajetórias de Câmara e Bearman
Câmara será o 34º brasileiro a correr na F1; veja lista
Qual é a verdadeira situação da Haas, futura equipe de Câmara na F1?
Após o anúncio de Câmara na Haas, veja como está o grid da F1 2027
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários