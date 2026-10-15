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Com a contratação do pernambucano pela Haas, Brasil completa única região que ainda não havia representantes no grid ao longo da história

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
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Com a contratação de Rafa Câmara confirmada pela Haas para a Fórmula 1 a partir de 2027 em um acordo plurianual, o Brasil passa a ter representantes de todas as regiões do país no grid da categoria.

Leia também:

Ao longo dos 78 anos de história da categoria, o Brasil conta/contou com 33 pilotos no grid (com Câmara tornando-se o 34º nesta lista). Até então, as regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte já haviam representantes na categoria, restando apenas o Nordeste.

De longe, o Sudeste é a região com mais representantes, com 22 dos 34 nomes da lista, sendo 18 deles paulistas, dois cariocas e dois mineiros. Porém, o segundo estado mais presente é o Paraná, com quatro pilotos, elevando a região Sul ao segundo lugar, junto de Maurício Gugelmin, de Santa Catarina.

Norte e Centro-Oeste contam com um representante cada, com o amazonense Antônio Pizzonia e o brasiliense Felipe Nasr nessa lista.

Para fechar, nosso registro histórico conta ainda com quatro pilotos que defenderam a bandeira do Brasil mesmo sem terem nascido no país. São eles: Gino Bianco (nascido em Milão, na Itália), Nano da Silva Ramos (Paris, França), Nelsinho Piquet (Heidelberg, Alemanha) e Pietro Fittipaldi (Miami, EUA)

Veja os locais de nascimento dos pilotos brasileiros na F1:

REGIÃO ESTADO PILOTOS
Região Sudeste São Paulo

Chico Landi

Fritz d'Orey

Emerson Fittipaldi

Wilsinho Fittipaldi

José Carlos Pace

Luiz Bueno

Ingo Hoffmann

Chico Serra

Ayrton Senna

Christian Fittipaldi

Rubens Barrichello

Pedro Paulo Diniz

Ricardo Rosset

Luciano Burti

Felipe Massa

Bruno Senna

Lucas di Grassi

Gabriel Bortoleto
  Rio de Janeiro

Nelson Piquet

Roberto Pupo Moreno
  Minas Gerais

Alex Dias Ribeiro

Cristiano da Matta
Região Sul Paraná

Raul Boesel

Tarso Marques

Ricardo Zonta

Enrique Bernoldi
  Santa Catarina Maurício Gugelmin
Região Centro-Oeste Distrito Federal Felipe Nasr
Região Norte Amazonas Antônio Pizzonia
Região Nordeste Pernambuco Rafa Câmara
Nascidos fora do Brasil
 -

Gino Bianco (Milão, Itália)

Nano da Silva Ramos (Paris, França)

Nelsinho Piquet (Heidelberg, Alemanha)

Pietro Fittipaldi (Miami, EUA)

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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