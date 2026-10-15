Com a contratação de Rafa Câmara confirmada pela Haas para a Fórmula 1 a partir de 2027 em um acordo plurianual, o Brasil passa a ter representantes de todas as regiões do país no grid da categoria.

Ao longo dos 78 anos de história da categoria, o Brasil conta/contou com 33 pilotos no grid (com Câmara tornando-se o 34º nesta lista). Até então, as regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte já haviam representantes na categoria, restando apenas o Nordeste.

De longe, o Sudeste é a região com mais representantes, com 22 dos 34 nomes da lista, sendo 18 deles paulistas, dois cariocas e dois mineiros. Porém, o segundo estado mais presente é o Paraná, com quatro pilotos, elevando a região Sul ao segundo lugar, junto de Maurício Gugelmin, de Santa Catarina.

Norte e Centro-Oeste contam com um representante cada, com o amazonense Antônio Pizzonia e o brasiliense Felipe Nasr nessa lista.

Para fechar, nosso registro histórico conta ainda com quatro pilotos que defenderam a bandeira do Brasil mesmo sem terem nascido no país. São eles: Gino Bianco (nascido em Milão, na Itália), Nano da Silva Ramos (Paris, França), Nelsinho Piquet (Heidelberg, Alemanha) e Pietro Fittipaldi (Miami, EUA)

Veja os locais de nascimento dos pilotos brasileiros na F1:

REGIÃO ESTADO PILOTOS Região Sudeste São Paulo Chico Landi Fritz d'Orey Emerson Fittipaldi Wilsinho Fittipaldi José Carlos Pace Luiz Bueno Ingo Hoffmann Chico Serra Ayrton Senna Christian Fittipaldi Rubens Barrichello Pedro Paulo Diniz Ricardo Rosset Luciano Burti Felipe Massa Bruno Senna Lucas di Grassi Gabriel Bortoleto Rio de Janeiro Nelson Piquet Roberto Pupo Moreno Minas Gerais Alex Dias Ribeiro Cristiano da Matta Região Sul Paraná Raul Boesel Tarso Marques Ricardo Zonta Enrique Bernoldi Santa Catarina Maurício Gugelmin Região Centro-Oeste Distrito Federal Felipe Nasr Região Norte Amazonas Antônio Pizzonia Região Nordeste Pernambuco Rafa Câmara Nascidos fora do Brasil

- Gino Bianco (Milão, Itália) Nano da Silva Ramos (Paris, França) Nelsinho Piquet (Heidelberg, Alemanha) Pietro Fittipaldi (Miami, EUA)

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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