Mentor de Câmara no kart faz previsão otimista sobre Rafa na F1
Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Ruben Carrapatoso revelou detalhes sobre a carreira do piloto pernambucano no kart
Rafael Camara, Invicta Racing
Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
Ruben Carrapatoso, campeão mundial de kart em 1998 e um dos maiores especialistas da categoria no mundo, foi 'mentor' da carreira de Rafa Câmara no Brasil e na Europa antes da mudança para os monopostos. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, 'Carrapa' afirmou que o pernambucano é um dos melhores com quem ele trabalhou e fez uma previsão otimista sobre o futuro do piloto brasileiro na Fórmula 1.
Carrapatoso revelou que conhece Câmara desde o início da carreira do pernambucano no kart brasileiro, que incluiu um título no Super Kart Brasil, torneio de destaque no cenário nacional.
"Conheço ele desde que ele começou a andar de kart, nas categorias de base no Brasil, quando a gente organizava o Super Kart Brasil, que era um dos maiores campeonatos de kart do Brasil, onde o Rafinha foi campeão em 2015".
Depois disso, 'Carrapa' começou a trabalhar junto de Gastão Fráguas, compatriota que foi campeão mundial de kart em 1995, na carreira de Rafa no kart europeu.
"Logo depois, eu comecei a trabalhar com ele quando o trouxemos para correr a primeira vez na Europa, junto com o Gastão Fráguas. O Gastão Fráguas começou a trabalhar com ele, e nós trabalhamos juntos, ele me pediu para ajudá-lo tecnicamente".
"Então, quando ele foi para a Europa pela primeira vez, correu na Mini, ganhou o campeonato WSK de Mini. Depois, ele mudou para a categoria Júnior, mudamos também de equipe, ele começou a andar na [equipe] Kosmic".
"Logo, mudando de categoria, já andava entre os cinco primeiros e chamou a atenção de todo mundo, de todas as equipes da Europa, que depois iriam contratá-lo. Quando você tem um talento, ele se sobressai logo de cara".
Carrapatoso comparou o talento de Câmara com outros pilotos de F1, incluindo o atual líder do campeonato de 2026, Kimi Antonelli, que também disputou corridas com o brasileiro no kart e, depois, nos monopostos.
"Nós vimos isso em anos anteriores com o próprio Max Verstappen, o Charles Leclerc, o Antonelli, que é da mesma geração do Rafa e também vem forte".
"Como eu também falei antes, um menininho que vem da Jamaica, que tem o mesmo talento desses moleques, o Zayne Burgess, provavelmente daqui a cinco a sete anos também deve estar na F1".
Virada de chave para Câmara
Rafael Câmara e Ruben Carrapatoso
Foto de: Arquivo Pessoal
O campeão mundial de kart também apontou para o momento em que percebeu que Câmara era diferente dos outros pilotos.
"Quando me deu um estalo de que o Rafa era diferente foi quando estávamos na Itália. Era uma das corridas do WSK em Lonato, e nós estávamos tendo dificuldade com o equipamento no seco. Ele estava andando no limite, acabou se envolvendo num acidente na pré-final e largou em último na final. E começou a chover muito".
"Antes da corrida, eu conversei com ele, ele estava muito bravo, querendo mostrar serviço, e falou: "Não, eu vou para o tudo ou nada". E, cara, esse menino passou todo mundo. Largou em 34º, passou por dentro, passou por fora e chegou entre os cinco primeiros em uma corrida super difícil".
"Foi aí que eu falei: 'Pô, esse menino é diferente'. Logo depois da corrida, eu liguei para o Gastão e falei: 'Cara, esse moleque é diferente. Com certeza, ele tem algo a mais'. Porque o kart é uma categoria super difícil, praticamente todos têm o mesmo equipamento, e nós temos um segundo com mais de 20 pilotos".
"Então, quando um piloto sai de 34º e chega entre os cinco primeiros em 20 voltas, realmente ele tem algo diferente. Se fosse para falar um ponto onde eu realmente tive certeza de que o Rafa era diferente, eu acho que foi nessa corrida".
Ponto forte de Rafa
Carrapatoso apontou que o ponto do jovem brasileiro é a frieza com que ele encara as corridas, além da concentração.
"Eu acho que ele é bem frio. Então, ele não é um menino que se apavora, ele é bem calmo, não tem variações de humor. Então, você fala: 'Ó, você tem que desempenhar', e ele vai desempenhar".
"Eu acho que isso é uma qualidade forte dele, porque é muito fácil, principalmente nos pilotos brasileiros — a gente é bem emotivo —, se levar pela situação, ficar muito bravo, nervoso, ou até ao contrário, ter uma comemoração exacerbada por um resultado, por exemplo".
"E ele não, ele é calmo em qualquer situação, o que é importante para manter a concentração. E é isso que eu acho que ele está mostrando aí. Você vê que nos momentos de principal pressão, ele tem mostrado resultado. Isso é algo que a gente vai ver na F1 também, provavelmente, a maturidade que ele tem com tão pouca idade".
Futuro na F1
Ao ser questionado se Câmara é um dos melhores piloto com quem trabalhou, Carrapatoso foi além e cravou que vê o brasileiro se tornando campeão mundial no futuro.
"Eu trabalhei com muitos pilotos, mas ele está, com certeza, entre o top 3 dos pilotos com quem eu já trabalhei".
"E, com certeza, se ele tiver um carro — porque na F1 você tem uma diferença enorme entre carros, entre equipes —, se ele tiver um carro com a possibilidade de ser campeão, eu não tenho dúvida de que ele vai entregar. Ele vai ser campeão do mundo, pode gravar e me cobrar depois".
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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