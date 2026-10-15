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Câmara será o 34º brasileiro a correr na F1; veja lista

Futuro piloto da Haas entra na lista com três campeões mundiais e mais de 100 vitórias

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
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Agora é oficial: Rafa Câmara será piloto da Fórmula 1 em 2027! A Haas confirmou a contratação do pernambucano, que se tornará o 34º nome a representar o Brasil nos 78 anos de história da principal categoria do automobilismo mundial.

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Pela primeira vez desde 2016, o Brasil voltará a contar com dois representantes no grid, com Câmara se juntando ao já veterano Gabriel Bortoleto, que estará em seu terceiro ano no grid, sendo o segundo como piloto da Audi.

Câmara se junta a uma seleta lista de nomes brasileiros a correr na F1. Lista verde e amarela essa que inclui três campeões da F1, com o bicampeão Emerson Fittipaldi (campeão em 1972 e 1974), e os tricampeões de Nelson Piquet (1981, 1983 e 1987) e de Ayrton Senna (1988, 1990, 1991) e um total de 101 vitórias na categoria.

O primeiro piloto a levar nossa bandeira para o grid da F1 foi Chico Landi, em 1951. E, antes da chegada de Bortoleto, em 2025, o Brasil passava por uma seca. Pietro Fittipaldi chegou a correr nas duas últimas corridas da temporada 2020, substituindo o francês Romain Grosjean após seu grave acidente no GP do Bahrein. Mas, de forma titular, o último caso era Felipe Massa, que correu até o fim de 2017.

Veja lista de pilotos brasileiros na história da Fórmula 1!

  • Rafa Câmara (2027 - a definir)
  • Gabriel Bortoleto (2025 - a definir)
  • Pietro Fittipaldi (2020 – por 2 corridas)
  • Felipe Nasr (2015-2016)
  • Lucas di Grassi (2010)
  • Bruno Senna (2010-2012)
  • Nelson Piquet Jr (2008-2009)
  • Antônio Pizzonia (2003-2005)
  • Cristiano da Matta (2003-2004)
  • Felipe Massa (2002, 2004-2017)
  • Enrique Bernoldi (2001-2002)
  • Luciano Burti (2000-2001)
  • Ricardo Zonta (1999-2005)
  • Tarso Marques (1996-1997, 2001)
  • Ricardo Rosset (1996-1999)
  • Pedro Paulo Diniz (1995-2001)
  • Rubens Barrichello (1993-2011)
  • Christian Fittipaldi (1992-1994)
  • Maurício Gugelmin (1988-1992)
  • Roberto Pupo Moreno (1987-1995)
  • Ayrton Senna (1984-1994) – Campeão em 1988, 1990 e 1991
  • Raul Boesel (1982-1983)
  • Chico Serra (1981-1983)
  • Nelson Piquet (1978-1991) – Campeão em 1981, 1983, 1987
  • Alex Dias Ribeiro (1976-1977)
  • Ingo Hoffmann (1976-1977)
  • Luiz Pereira Bueno (1973)
  • Wilson Fittipaldi Jr (1972-1975)
  • José Carlos Pace (1972-1977)
  • Emerson Fittipaldi (1970-1980) – Campeão em 1972 e 1974
  • Fritz D’Orey (1958-1959)
  • Nano da Silva Ramos (1955-1956)
  • Gino Bianco (1952)
  • Chico Landi (1951-1956)

Além de ser um país com muita representatividade na F1, os números do Brasil na categoria também chamam a atenção

Veja dados sobre os pilotos brasileiros na história da Fórmula 1!

  • Pilotos - 34
  • GPs - 844 (Até o GP de Singapura 2025)
  • Participações - 2004
  • Largadas - 1885
  • Títulos de Pilotos: 8 (1972, 1974, 1981, 1983, 1987, 1988, 1990, 1991)
  • Vitórias - 101
  • Pódios - 293
  • Pole Positions - 126
  • Voltas mais rápidas - 88
  • Pontos - 3452
  • Primeira corrida - GP da Itália 1951 
  • Primeira vitória - GP dos Estados Unidos 1970
  • Última vitória - GP da Itália 2009
  • Última participação - GP de Singapura 2025

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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