Câmara será o 34º brasileiro a correr na F1; veja lista
Futuro piloto da Haas entra na lista com três campeões mundiais e mais de 100 vitórias
Agora é oficial: Rafa Câmara será piloto da Fórmula 1 em 2027! A Haas confirmou a contratação do pernambucano, que se tornará o 34º nome a representar o Brasil nos 78 anos de história da principal categoria do automobilismo mundial.
Pela primeira vez desde 2016, o Brasil voltará a contar com dois representantes no grid, com Câmara se juntando ao já veterano Gabriel Bortoleto, que estará em seu terceiro ano no grid, sendo o segundo como piloto da Audi.
Câmara se junta a uma seleta lista de nomes brasileiros a correr na F1. Lista verde e amarela essa que inclui três campeões da F1, com o bicampeão Emerson Fittipaldi (campeão em 1972 e 1974), e os tricampeões de Nelson Piquet (1981, 1983 e 1987) e de Ayrton Senna (1988, 1990, 1991) e um total de 101 vitórias na categoria.
O primeiro piloto a levar nossa bandeira para o grid da F1 foi Chico Landi, em 1951. E, antes da chegada de Bortoleto, em 2025, o Brasil passava por uma seca. Pietro Fittipaldi chegou a correr nas duas últimas corridas da temporada 2020, substituindo o francês Romain Grosjean após seu grave acidente no GP do Bahrein. Mas, de forma titular, o último caso era Felipe Massa, que correu até o fim de 2017.
Veja lista de pilotos brasileiros na história da Fórmula 1!
- Rafa Câmara (2027 - a definir)
- Gabriel Bortoleto (2025 - a definir)
- Pietro Fittipaldi (2020 – por 2 corridas)
- Felipe Nasr (2015-2016)
- Lucas di Grassi (2010)
- Bruno Senna (2010-2012)
- Nelson Piquet Jr (2008-2009)
- Antônio Pizzonia (2003-2005)
- Cristiano da Matta (2003-2004)
- Felipe Massa (2002, 2004-2017)
- Enrique Bernoldi (2001-2002)
- Luciano Burti (2000-2001)
- Ricardo Zonta (1999-2005)
- Tarso Marques (1996-1997, 2001)
- Ricardo Rosset (1996-1999)
- Pedro Paulo Diniz (1995-2001)
- Rubens Barrichello (1993-2011)
- Christian Fittipaldi (1992-1994)
- Maurício Gugelmin (1988-1992)
- Roberto Pupo Moreno (1987-1995)
- Ayrton Senna (1984-1994) – Campeão em 1988, 1990 e 1991
- Raul Boesel (1982-1983)
- Chico Serra (1981-1983)
- Nelson Piquet (1978-1991) – Campeão em 1981, 1983, 1987
- Alex Dias Ribeiro (1976-1977)
- Ingo Hoffmann (1976-1977)
- Luiz Pereira Bueno (1973)
- Wilson Fittipaldi Jr (1972-1975)
- José Carlos Pace (1972-1977)
- Emerson Fittipaldi (1970-1980) – Campeão em 1972 e 1974
- Fritz D’Orey (1958-1959)
- Nano da Silva Ramos (1955-1956)
- Gino Bianco (1952)
- Chico Landi (1951-1956)
Além de ser um país com muita representatividade na F1, os números do Brasil na categoria também chamam a atenção
Veja dados sobre os pilotos brasileiros na história da Fórmula 1!
- Pilotos - 34
- GPs - 844 (Até o GP de Singapura 2025)
- Participações - 2004
- Largadas - 1885
- Títulos de Pilotos: 8 (1972, 1974, 1981, 1983, 1987, 1988, 1990, 1991)
- Vitórias - 101
- Pódios - 293
- Pole Positions - 126
- Voltas mais rápidas - 88
- Pontos - 3452
- Primeira corrida - GP da Itália 1951
- Primeira vitória - GP dos Estados Unidos 1970
- Última vitória - GP da Itália 2009
- Última participação - GP de Singapura 2025
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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