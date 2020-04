Nesta quinta-feira, Jacques Villeneuve, campeão da Fórmula 1 em 1997 pela Williams, faz 49 anos. O piloto canadense venceu 11 corridas na categoria máxima do automobilismo mundial e marcou época pela personalidade. O Motorsport.com relembra seus triunfos abaixo:

Galeria Lista 1996: GP da Europa 1 / 11 Foto de: LAT Images Williams FW18, Renault 3.0 V10. Posição de largada: 2º 1996: GP da Grã-Bretanha 2 / 11 Foto de: LAT Images Williams FW18, Renault 3.0 V10. Posição de largada: 2º 1996: GP da Hungria 3 / 11 Foto de: LAT Images Williams FW18, Renault 3.0 V10. Posição de largada: 3º 1996: GP de Portugal 4 / 11 Foto de: LAT Images Williams FW18, Renault 3.0 V10. Posição de largada: 2º 1997: GP do Brasil 5 / 11 Foto de: LAT Images Williams FW19, Renault 3.0 V10. Posição de largada: 1º 1997: GP da Argentina 6 / 11 Foto de: LAT Images Williams FW19, Renault 3.0 V10. Posição de largada: 1º 1997: GP da Espanha 7 / 11 Foto de: LAT Images Williams FW19, Renault 3.0 V10. Posição de largada: 1º 1997: GP da Grã-Bretanha 8 / 11 Foto de: LAT Images Williams FW19, Renault 3.0 V10. Posição de largada: 1º 1997: GP da Hungria 9 / 11 Foto de: LAT Images Williams FW19, Renault 3.0 V10. Posição de largada: 2º 1997: GP da Áustria 10 / 11 Foto de: LAT Images Williams FW19, Renault 3.0 V10. Posição de largada: 1º 1997: GP de Luxemburgo 11 / 11 Foto de: LAT Images Williams FW19, Renault 3.0 V10. Posição de largada: 2º

VÍDEO: As cinco corridas mais geniais de pilotos na Fórmula 1, por Felipe Motta

PODCAST Motorsport.com: Há vida feliz no automobilismo fora da Fórmula 1?