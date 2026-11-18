Andrea Kimi Antonelli fez história ao conquistar o título mundial de Fórmula 1 com apenas 20 anos de idade. Porém, apesar da grandeza da conquista, a família do italiano não quer que ele mude seu estilo de vida de maneira significativa.

Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, Verónica Pomaro, mãe de Antonelli, revelou que ela e o marido, Marco, ainda dão mesada para o filho. A família estabelece um orçamento que deve ser respeitado pelo piloto, mesmo diante da projeção e das conquistas alcançadas na categoria.

“Damos mesada a ele todos os meses. É importante manter os pés no chão. Ele tem um orçamento mensal que precisa cumprir. Eu disse: 'Se chegar agosto e tiver gastado todo o seu dinheiro, vai ter que administrar as próprias férias sozinho'”, contou Pomaro.

Il Presidente Sergio Mattarella con Kimi Antonelli, Campione del mondo di Formula 1 Fotoğraf: Presidenza della Repubblica Italiana

Segundo Verónica, o próprio Antonelli concorda com a decisão dos pais de manter esse controle financeiro. Ela também destacou que, neste momento, o jovem está completamente concentrado no automobilismo e na F1.

“Isso não vai continuar assim para sempre, mas ele ainda é jovem. Kimi também está satisfeito com essa situação e, neste momento, a única coisa em que pensa são carros. Às vezes, até diz que quer comprar um carro para si”, concluiu.

Estima-se que o salário base de Antonelli seja entre dois e quatro milhões de dólares por ano (aproximadamente R$11,6 milhões e R$23 milhões), com bônus de cerca de 12 milhões de dólares (R$70 milhões) por vitória.

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