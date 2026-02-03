A semana de testes privados da Fórmula 1 em Barcelona não foi intensa em pista para Aston Martin, mas conseguir colocar o novo AMR26 no asfalto do circuito espanhol na quinta e sexta-feira exigiu muito esforço. Adrian Newey falou sobre a direção tomada pela equipe com seu carro de 2026, um carro "extremamente compacto" e projetado em prazos muito apertados.

As primeiras imagens do monoposto projetado em Silverstone pelo 'mago' do design geraram muitos comentários, com escolhas às vezes descritas como "agressivas", ideia com a qual o britânico nem sempre concorda.

"Eu nunca considero nenhum dos meus projetos como agressivo", rebateu Newey. "Eu apenas faço meu trabalho e sigo o que acreditamos ser o caminho certo. A direção que tomamos certamente pode ser interpretada como agressiva. Ela tem várias características que não foram vistas antes. Isso a torna agressiva? Talvez. Talvez não".

A verdadeira questão é saber se a filosofia adotada pelo engenheiro mais renomado do grid é a correta. Ele mesmo encara isso com humildade, num momento em que a F1 acaba de entrar em uma nova era.

Fernando Alonso et Adrian Newey à Barcelone Photo de: Aston Martin

"Analisamos muito de perto o regulamento e o que queremos alcançar com os fluxos de ar para nos adaptarmos a ele", explicou. "A partir daí, começamos a desenvolver uma geometria que busca criar os campos de fluxo que desejamos. É realmente uma abordagem abrangente, mas, na verdade, com um regulamento totalmente novo, ninguém tem certeza da melhor filosofia a seguir".

"Não temos certeza da melhor interpretação do regulamento, e portanto da melhor filosofia a seguir. Por causa do nosso cronograma muito apertado, decidimos por uma direção específica e foi essa que seguimos. Se ela se provar correta ou não, só o tempo dirá. Mas é preciso escolher um caminho e seguir em frente".

"O carro é extremamente compacto", acrescentou. "Muito mais compacto do que, na minha opinião, havia sido tentado até agora na Aston Martin. Isso exigiu uma colaboração muito próxima com os designers mecânicos para alcançar as formas aerodinâmicas que queríamos. Mas devo dizer que todos aqui realmente abraçaram essa filosofia. Não foi fácil para eles, muito pelo contrário, mas eles realmente aceitaram o desafio."

Quase quatro meses de atraso no túnel de vento

La soufflerie Aston Martin dans son usine de Silverstone Photo de: Aston Martin

Desde que chegou na equipe em 2025, Newey repetiu várias vezes que estava correndo contra o tempo para projetar a AMR26. Tornado chefe da equipe, ele confirma especialmente o uso tardio do novo túnel de vento construído no moderno campus da Aston Martin.

"A realidade é que só introduzimos um modelo do carro 2026 no túnel de vento em meados de abril", revelou. "Enquanto a maioria, senão todos os nossos rivais, já tinham um modelo no túnel de vento logo após o fim da proibição dos testes aerodinâmicos de 2026, no início de janeiro do ano passado. Isso nos colocou em dificuldade com cerca de quatro meses de atraso, o que resultou em um ciclo de pesquisa e desenvolvimento muito, muito comprimido. O carro só tomou forma no último momento possível".

Outro objetivo decisivo nessa corrida contra o relógio para Adrian Newey é conseguir seguir um caminho que abra espaço para uma grande margem de evolução, mais do que ser competitivo desde o início.

"Tentamos construir algo que, esperamos, ofereça um potencial de desenvolvimento bastante significativo", confirmou. "O que queremos evitar é um carro que já chega muito otimizado em sua janela de funcionamento, mas que carece de potencial de desenvolvimento".

"Tentamos fazer o contrário, por isso nos concentramos realmente nos fundamentos, colocando a maior parte dos nossos esforços nisso, sabendo que alguns elementos — as asas, a carroceria, as partes que podem ser modificadas durante a temporada — terão, esperamos, um potencial de desenvolvimento", concluiu.

