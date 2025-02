Os testes de pré-temporada de 2025 da Fórmula 1 acontecerão nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e, com eles, podem surgir surpresas, positivas ou negativas.

Tais sessões são tradicionais na categoria e, com isso, selecionamos dez momentos surpreendentes dos testes de pré-temporada da F1. Confira!

1 - A Brawn surpreende a concorrência

A história da Brawn GP talvez seja uma das mais extraordinárias da história da F1. Ross Brawn assumiu o comando da equipe de F1 da Honda, que encerrou seu projeto de F1. Como isso aconteceu no final do ano, a Brawn GP enfrentou um imenso desafio.

A equipe conseguiu garantir um acordo de última hora com a Mercedes para os motores, e Jenson Button e Rubens Barrichello são selecionados para a formarem a dupla da equipe.

As expectativas eram muito baixas. A equipe lutou contra a falta de pessoal e certamente também não tinha orçamento alto, o que foi bastante perceptível no Brawn BGP 001 praticamente sem patrocinadores.

O carro chegou em Barcelona bem a tempo para os dias de teste de 2009. As entrevistas com os pilotos são um pouco confusas, já que Button falou com a imprensa sob um ar-condicionado, porque a sala designada para a coletiva de imprensa estava trancada e ninguém conseguiu encontrar a chave.

Portanto, tudo parecia muito desajeitado, mas na pista não há dúvida disso. Barrichello estabeleceu tempos de volta muito rápidos, Button veio em seguida.

A concorrência ainda queria acreditar nas chamadas "glory runs", ou seja, corridas de classificação. Esse não é o caso. Em velocidade pura, a equipe foi um segundo mais rápida no dia de abertura. Com o difusor duplo, a Brawn GP fez a diferença nas primeiras corridas e Button se consagrou campeão naquele ano.

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

2- A McLaren eleva ainda mais o nível com o MP4/4

O último teste antes da temporada de 1988 da Fórmula 1 é repleto de McLaren. A equipe apareceu com o MP4/4, um carro de F1 equipado com um motor Honda. O carro chegou um pouco atrasado para o teste, resultado de um trabalho árduo nos bastidores. Mas, como sempre acontece, a paciência compensou.

A Ferrari, com Gerhard Berger, manteve o tempo mais rápido por um tempo, mas Alain Prost foi 1,4 segundo mais rápido: 1.28.50. 'O Professor' sabe que a McLaren tinha ouro em suas mãos com o MP4/4, mas não queria ceder muito à concorrência ainda.

No entanto, isso não aconteceu quando seu companheiro de equipe, Ayrton Senna, aumentou o ritmo e acelerou para 1min27s86 - dois segundos mais rápido que os principais rivais da McLaren. É o início de uma temporada extraordinária e a concorrência estava, com razão, assustada. De fato, o MP4/4 foi responsável por 15 vitórias em 16 corridas.

Foto de: Sutton Images

3 - A Prost GP choca... mas as aparências enganam

A Prost GP estava procurando com cuidado por patrocinadores em 2001 e, nesse sentido, os dias de teste da Fórmula 1 também oferecem uma boa oportunidade. Afinal, qualquer pessoa que demonstre potencial pode contar com o interesse dos patrocinadores.

Jean Alesi é o mais rápido durante os dias de teste no circuito português de Estoril. Ele estava na liderança em dois dos quatro dias de sessão e terminou com um tempo de volta impressionante. Ele foi mais de um segundo mais rápido do que a concorrência.

Esses tempos foram um grande choque, pois a equipe de Prost não havia conseguido muito nos anos anteriores.

Logo surgiram rumores de que o AP04 foi colocado na pista com muita leveza durante os dias de teste, na esperança de aparecer nos jornais com seus tempos de volta rápidos e atrair patrocinadores. Esses rumores se mostraram verdadeiros.

A equipe conseguiu alguns patrocinadores, mas eles ficam tão chocados quanto a concorrência durante os dias de teste, pois, depois desse teste, o carro não tinha ido bem, marcando apenas quatro pontos. Um ano depois, a equipe de F1 de Alain Prost fechou.

Foto de: Sutton Images

4 - Williams tenta seis rodas

O conceito de um carro de F1 com seis rodas não é novo. A Tyrrell já venceu um GP uma vez com um carro desse tipo. A March também testou esse conceito, mas na década de 1980, cada vez mais equipes percebem que esse é um beco sem saída.

Mas foi uma grande surpresa quando, logo após conquistar o título em Donington Park, a Williams apresenta um carro de F1 com seis rodas em 1981.

Alan Jones se sentará no impressionante FW07D. A equipe parte do princípio de que os grandes pneus traseiros eram responsáveis por 40% do arrasto. Com seis rodas, a Williams acredita que há outra área de contato adicionada e que o arrasto deve diminuir.

Apesar da aceleração muito forte e da boa aderência mecânica, logo ficou claro que o conceito não funciona. A Williams voltou a usar as quatro rodas habituais depois de testar uma versão modificada do carro. Isso acabaria se tornando o FW08, vencedor do título.

5 - Novo mecanismo da Ferrari

Em 1989, a Ferrari apresentou uma inovação que mudaria a F1 para sempre: uma caixa de câmbio semiautomática. A Ferrari 640 foi equipada com esse sistema, que devia facilitar muito a troca de marchas para os pilotos.

Nos testes de pré-temporada, a equipe italiana usou principalmente a Ferrari 639, protótipo feito especificamente para testar a nova caixa de câmbio. No entanto, o sistema se mostrou muito frágil. A Ferrari só completou dois dias de testes e deu apenas algumas voltas de cada vez.

No entanto, como essa invenção de John Barnard se mostrou muito eficiente na transferência de potência dos motores V12 para os pneus traseiros, a Ferrari correu para produzi-la para a corrida de abertura no Rio de Janeiro. Milagrosamente, ele também proporcionou uma vitória imediata. Nigel Mansell fez sua estreia com a Scuderia e venceu imediatamente.

Foto de: Ercole Colombo

6 - McLaren surpreendentemente rápida - devido a um erro notável

A McLaren foi para os dias de teste de 2013 apreensiva. A escuderia britânica foi sempre uma das candidatas ao título nos anos anteriores e entrega carros velozes. No entanto, ela sempre ficava abaixo do esperado e, por isso, a equipe precisava dar um passo à frente em 2013. Em um primeiro momento, esse parecia ser o caso.

Jenson Button registrou um tempo de volta de 1min18s861 no primeiro dia de testes. O segundo colocado, Mark Webber, não passou de 1min19s709 no Red Bull. A concorrência estava um pouco preocupada com a grande diferença, mas nos dias seguintes a McLaren não conseguiu igualar esses tempos de volta e, durante a temporada, o carro também não se mostrou tão rápido quanto se pensava.

É somente no início da temporada que ficou claro o que deu errado naqueles dias de teste. A McLaren montou um componente da suspensão de cabeça para baixo.

Isso fez com que o MP4-28 ficasse mais baixo na pista, o que contribuiu para as características do carro, mas não funcionou em todos os circuitos por causa dos quiques. A equipe descobriu o erro e o ajustou, mas depois disso o MP4-28 não foi mais tão rápido.

Foto de: Sutton Images

7 - Curioso acidente de Fernando Alonso

Depois de vários anos decepcionantes na Ferrari, que não conseguiram entregar os títulos desejados, Fernando Alonso retornou à McLaren em 2015. Era um ano especial para a equipe sediada em Woking, pois a Honda foi apontada como a nova fornecedora de motores.

Na época, os japoneses não tinham experiência na F1 há vários anos, então agora enfrentavam a difícil tarefa de construir um motor híbrido V6 confiável e rápido. Esse deveria ser o início de uma bela e bem-sucedida colaboração, mas não foi o que aconteceu. Além disso, fala-se até mesmo em um falso começo.

O primeiro teste em Jerez não foi bem-sucedido, e um choque ainda maior se seguiu em Barcelona - literalmente. Alonso bateu misteriosamente na Curva 3, que normalmente não é lugar para um acidente com um carro de F1.

Na longa curva à direita, o espanhol disparou para a direita e acertou a barreira da pista. O piloto da McLaren ficou no carro e a equipe médica correu para ajudá-lo a sair do carro. Alonso precisou ir para o hospital.

As marcas de pneus na pista significam que as pessoas começaram a suspeitar que não houve um giro normal. Em vez disso, começou a se especular que ele poderia ter sido eletrocutado pelo sistema ERS. Especulou-se também que ele sofreu uma concussão e perda de memória.

A McLaren, então, investigouo curioso acidente, mas: "Nossas descobertas indicam que o acidente foi causado pelas rajadas de vento imprevisíveis que ocorriam naquela parte da pista no momento. Podemos afirmar categoricamente que não há evidências que sugiram que o carro de Fernando apresentava algum tipo de defeito mecânico", disse a equipe em um comunicado.

Anos depois, ainda restam dúvidas sobre esse acidente e suas consequências. Uma coisa é certa: Alonso perdeu o resto dos dias de teste e teve que pular a primeira corrida por causa da concussão.

"Foi mais ou menos uma concussão normal", explicou Alonso. "Há um período que não me lembro no hospital - das 14h às 18h, algo assim - porque fui sedado para viajar de helicóptero. Depois disso, tudo foi normal. Não acordei em 1995 falando italiano ou algo do gênero. Eu me lembro do acidente e me lembro de tudo a partir do dia seguinte".

Foto de: Sutton Images

8 - A era híbrida começa moderadamente para a Red Bull

Red Bull-Renault: qualquer um que for perguntado sobre essa parceria em 2013 só poderá dizer que ela foi bem-sucedida. Afinal de contas, Sebastian Vettel conquistou quatro títulos consecutivos com ela e, ao entrar na era híbrida, a Red Bull esperava manter esse domínio.

A equipe tinha uma formação forte para 2014 com Vettel e Daniel Ricciardo, que veio da Toro Rosso, mas os dias de teste em Jerez e Bahrein deixaram claro que é principalmente a Renault que ainda não tinha acertado as coisas.

A equipe que dominou por quatro anos viu o RB10 em Jerez passar mais tempo na garagem do que na pista. Nos quatro dias de testes na Espanha, a Red Bull deu apenas 21 voltas. Em comparação, a Mercedes deu facilmente 309 voltas, uma diferença de quase 1.300 quilômetros.

Mais dois testes no Bahrein depois e, embora a Red Bull tenha completado muito mais quilômetros, o contador permaneceu em apenas 1.705 quilômetros após 12 dias de testes. Em comparação, a Mercedes percorreu 4.972 quilômetros no total.

A sessão do Bahrein parece ter sido de grande importância, mas também foi prova da confiabilidade do novo motor híbrido V6 da marca alemã.

A Mercedes dominou não apenas 2014, mas também os anos seguintes. A Red Bull decidiu, então, trocar o motor Renault por um projeto com a Honda após vários anos de resultados decepcionantes.

Foto de: Daniel Kalisz

9 - Williams desiste

Os dias de teste são a principal oportunidade para as equipes de F1 darem os toques finais no carro e, acima de tudo, verificar se tudo está funcionando como deveria.

Portanto, é fundamental que as equipes de F1 façam o maior número possível de metros de teste, especialmente se a equipe estiver na retaguarda e puder usar cada quilômetro.

A surpresa é ainda maior quando a Williams perdeu completamente os dois primeiros dos três dias de teste em Barcelona em 2019. Como resultado, a equipe só entrou na pista no terceiro dos oito dias de testes.

Até lá, a Williams já sofreu alguns atrasos. Por exemplo, o shakedown não foi realizado e o acionamento do motor - o momento em que o carro e o motor 'ganham vida' pela primeira vez - estava atrasado em relação ao planejado.

Claire Williams, então vice-chefe de equipe da Williams, falou de uma situação "embaraçosa". "Essa é uma situação que não prevíamos", disse ela. "Não é uma situação em que gostaríamos de nos encontrar. Não só estamos desapontados, mas também é embaraçoso não poder levar um carro para a pista quando todos os outros puderam. Só podemos nos desculpar".

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

10 - O zero-pod da Mercedes

A temporada de 2022 marca o início de uma nova era na F1 graças às regras técnicas que colocam a ênfase novamente no efeito solo.

As equipes procuraram a melhor maneira de deixar o carro o mais baixo possível em relação ao solo, mas também queriam procurar outras maneiras de colocar o carro mais rápido no chão.

A Mercedes fez isso em 2022, deixando a concorrência atônita em suas garagens durante os testes no Bahrein. Em Barcelona, a equipe ainda testou com sidepods "normais", mas no Bahrein, de repente, surgiu com entradas muito finas, e o termo "zero-pod" logo foi usado.

A equipe de F1, que conquistou o título de construtores de 2014 a 2021, esperou conquistar o título em 2022 também com essa invenção, o que se provou errado.

O W13 sofreu de uma grande "porosidade", e Lewis Hamilton e George Russell precisaram lutar pelo degrau mais baixo do pódio.

A Mercedes analisou minuciosamente o zero-pod e ele não pareceu positivo no papel, mas a vitória de Russell no Brasil deu para equipe a esperança de que o conceito poderia funcionar. Quando isso não aconteceu novamente no início de 2023, a Mercedes decidiu abandonar a ideia.

Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

MARTÍN PERDE ABERTURA DA MOTOGP! BMW comprando a KTM? Acosta 'provoca' Márquez, GP Brasil e RECORDES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN PERDE ABERTURA DA MOTOGP! BMW comprando a KTM? Acosta 'provoca' Márquez, GP Brasil e RECORDES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!