Fernando Alonso afirmou que havia "um espírito dentro do carro" que causou uma rodada de 360 graus durante o GP do Catar de Fórmula 1. O piloto da Aston Martin rodou na Curva 10 após perder o controle do seu AMR25 "hipersensível", o que lhe custou duas posições. Depois de largar em oitavo no grid, ele conseguiu entrar entre os seis primeiros antes do incidente e terminou a corrida em sétimo.

Alonso revelou após a corrida que nem estava forçando 100% quando rodou e estava "indo com calma".

“Não, eu estava indo com calma. A verdade é que eu não estava forçando 100%, mas esse carro tem desconexões, não sei como chamar, meio paranormais, há um espírito dentro do carro", explicou o piloto espanhol.

“Ontem, de repente perdi a dianteira por três ou quatro curvas. Em uma delas, de repente fui para a brita, virando o volante ao máximo. Parecia que eu não tinha rodas dianteiras..."

“E hoje foram as rodas traseiras, de repente um estalo, então somos hipersensíveis ao vento, hipersensíveis a um ou dois graus de temperatura, estamos sempre no limite e hoje cometi esse erro, mas felizmente tive muita sorte de não haver brita, de não haver nada e de eu não ter um comboio de carros atrás de mim. Havia apenas dois naquele momento".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto por: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

No geral, Alonso foi positivo sobre o fim de semana. "Definitivamente tive sorte com a rodada", disse à imprensa escrita.

"Em qualquer outro circuito, talvez eu tivesse terminado na brita. Dois pontos ontem, seis hoje, oito no total no fim de semana no Catar. Isso definitivamente está superando nossas expectativas. Muito, muito feliz pela equipe. Um momento crucial no campeonato de construtores. Podemos ir para Abu Dhabi com um pouco menos de pressão e menos peso nos ombros".

A Aston Martin está lutando pelo sexto lugar no campeonato de construtores. A equipe de Silverstone atualmente está em sétimo, 12 pontos atrás da Racing Bulls, que ocupa o sexto lugar.

