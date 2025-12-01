Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Antonelli explica erro que fez Norris o ultrapassar no GP do Catar

F1: Antonelli explica erro que fez Norris o ultrapassar no GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Antonelli explica erro que fez Norris o ultrapassar no GP do Catar
Carro possuído? Alonso explica rodada "paranormal" no GP do Catar de F1

Carro possuído? Alonso explica rodada "paranormal" no GP do Catar de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Carro possuído? Alonso explica rodada "paranormal" no GP do Catar de F1
F1: Ferrari defende decisão de interromper desenvolvimento do carro de 2025 em abril

F1: Ferrari defende decisão de interromper desenvolvimento do carro de 2025 em abril

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Ferrari defende decisão de interromper desenvolvimento do carro de 2025 em abril
F1: Por que conquistar o título de 2025 “realmente não importa” para Verstappen

F1: Por que conquistar o título de 2025 “realmente não importa” para Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que conquistar o título de 2025 “realmente não importa” para Verstappen
F1: Red Bull deve confirmar Hadjar ao lado de Verstappen em 2026, mas Tsunoda pode continuar vinculado à equipe; entenda

F1: Red Bull deve confirmar Hadjar ao lado de Verstappen em 2026, mas Tsunoda pode continuar vinculado à equipe; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Red Bull deve confirmar Hadjar ao lado de Verstappen em 2026, mas Tsunoda pode continuar vinculado à equipe; entenda
F1: Red Bull se retrata após ataques online envolvendo ultrapassagem de Norris em Antonelli

F1: Red Bull se retrata após ataques online envolvendo ultrapassagem de Norris em Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Red Bull se retrata após ataques online envolvendo ultrapassagem de Norris em Antonelli
F1 - Além de Verstappen e McLaren: os vencedores e perdedores do GP do Catar

F1 - Além de Verstappen e McLaren: os vencedores e perdedores do GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Além de Verstappen e McLaren: os vencedores e perdedores do GP do Catar
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
Fórmula 1 GP do Catar

Carro possuído? Alonso explica rodada "paranormal" no GP do Catar de F1

Espanhol da Aston Martin disse que um misterioso "espírito" dentro do monoposto causou o incidente na corrida de domingo em Losail

Lydia Mee Stuart Codling
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Ahmad AlShehab / NurPhoto via Getty Images

Fernando Alonso afirmou que havia "um espírito dentro do carro" que causou uma rodada de 360 graus durante o GP do Catar de Fórmula 1. O piloto da Aston Martin rodou na Curva 10 após perder o controle do seu AMR25 "hipersensível", o que lhe custou duas posições. Depois de largar em oitavo no grid, ele conseguiu entrar entre os seis primeiros antes do incidente e terminou a corrida em sétimo.

Leia também:

 Alonso revelou após a corrida que nem estava forçando 100% quando rodou e estava "indo com calma".

“Não, eu estava indo com calma. A verdade é que eu não estava forçando 100%, mas esse carro tem desconexões, não sei como chamar, meio paranormais, há um espírito dentro do carro", explicou o piloto espanhol.

“Ontem, de repente perdi a dianteira por três ou quatro curvas. Em uma delas, de repente fui para a brita, virando o volante ao máximo. Parecia que eu não tinha rodas dianteiras..."

“E hoje foram as rodas traseiras, de repente um estalo, então somos hipersensíveis ao vento, hipersensíveis a um ou dois graus de temperatura, estamos sempre no limite e hoje cometi esse erro, mas felizmente tive muita sorte de não haver brita, de não haver nada e de eu não ter um comboio de carros atrás de mim. Havia apenas dois naquele momento".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto por: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

No geral, Alonso foi positivo sobre o fim de semana. "Definitivamente tive sorte com a rodada", disse à imprensa escrita.

"Em qualquer outro circuito, talvez eu tivesse terminado na brita. Dois pontos ontem, seis hoje, oito no total no fim de semana no Catar. Isso definitivamente está superando nossas expectativas. Muito, muito feliz pela equipe. Um momento crucial no campeonato de construtores. Podemos ir para Abu Dhabi com um pouco menos de pressão e menos peso nos ombros".

Aston Martin está lutando pelo sexto lugar no campeonato de construtores. A equipe de Silverstone atualmente está em sétimo, 12 pontos atrás da Racing Bulls, que ocupa o sexto lugar.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ferrari defende decisão de interromper desenvolvimento do carro de 2025 em abril

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
Após decisões polêmicas, Russell diz que "multibilionária" F1 não deveria depender de comissários voluntários

Após decisões polêmicas, Russell diz que "multibilionária" F1 não deveria depender de comissários voluntários

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Após decisões polêmicas, Russell diz que "multibilionária" F1 não deveria depender de comissários voluntários
F1: Podendo ser campeão no Catar, Norris promete 'não ter medo de arriscar'

F1: Podendo ser campeão no Catar, Norris promete 'não ter medo de arriscar'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Podendo ser campeão no Catar, Norris promete 'não ter medo de arriscar'
Fernando Alonso
Mais de
Fernando Alonso
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin

F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin
F1: Por que reorganização da Aston Martin pode ser apenas temporária

F1: Por que reorganização da Aston Martin pode ser apenas temporária

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que reorganização da Aston Martin pode ser apenas temporária
Aston Martin Racing
Mais de
Aston Martin Racing
F1: Lawrence Stroll rebate rumores de Horner na Aston Martin em discurso para funcionários

F1: Lawrence Stroll rebate rumores de Horner na Aston Martin em discurso para funcionários

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Lawrence Stroll rebate rumores de Horner na Aston Martin em discurso para funcionários
Alonso detona GP de Las Vegas: Pista "não é do padrão da F1"

Alonso detona GP de Las Vegas: Pista "não é do padrão da F1"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Alonso detona GP de Las Vegas: Pista "não é do padrão da F1"
Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados

Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados

Últimas notícias

F1: Antonelli explica erro que fez Norris o ultrapassar no GP do Catar

F1: Antonelli explica erro que fez Norris o ultrapassar no GP do Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Antonelli explica erro que fez Norris o ultrapassar no GP do Catar
Carro possuído? Alonso explica rodada "paranormal" no GP do Catar de F1

Carro possuído? Alonso explica rodada "paranormal" no GP do Catar de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
Carro possuído? Alonso explica rodada "paranormal" no GP do Catar de F1
F1: Ferrari defende decisão de interromper desenvolvimento do carro de 2025 em abril

F1: Ferrari defende decisão de interromper desenvolvimento do carro de 2025 em abril

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Ferrari defende decisão de interromper desenvolvimento do carro de 2025 em abril
F1: Por que conquistar o título de 2025 “realmente não importa” para Verstappen

F1: Por que conquistar o título de 2025 “realmente não importa” para Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que conquistar o título de 2025 “realmente não importa” para Verstappen

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros