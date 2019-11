Carros da Fórmula 1 serão mais diferentes entre si em 2021

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) apontou sete pontos pelos quais acredita que os carros de Fórmula 1 serão consideravelmente mais diferentes entre si em 2021 do que na temporada atual.

Na apresentação das novas regras da categoria, o chefe de assuntos técnicos para monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, disse que foram feitas tentativas para melhorar a diferenciação entre as formas dos carros em 2021.

O dirigente acredita que haverá uma diferenciação estética notável, embora algumas áreas do carro tenham sido padronizadas para impedir que as equipes excedam o novo teto de gastos e os monopostos respeitam às novas regras aerodinâmicas.

A FIA apontou peças como o bico, a asa dianteira, a entrada do motor, o formato da entrada lateral, a tampa do motor, os dutos de freio e a asa traseira como pontos em que poderá haver grande "diferenciação visual".

Por outro lado, as áreas que foram restringidas incluem dispositivos do chassi, bargeboards, difusores e “complexidades” da placa traseira da asa traseira. A FIA diz que isso ocorre porque "é importante proteger a essência da pesquisa que foi realizada".

"Houve muita discussão sobre diferentes formas entre os carros", disse Tombazis. “Foram tomadas iniciativas para aumentar um pouco a diferenciação. Esperamos que haja inúmeras áreas em que os carros terão uma aparência diferente”.

Para ilustrar seu argumento, a FIA mostrou três conceitos de carros que seriam legais sob os novos regulamentos técnicos. O objetivo desses modelos é provar que as mesmas regras permitem formas diferentes.

Em seus projetos, a FIA destaca duas formas de bico claramente diferentes: uma longa e redonda do que a outra. Existem abordagens diferentes para a asa dianteira, em forma, número de elementos e ângulo da placa terminal em forma de asa de avião.

Todos os três modelos têm formas distintas de sidepods. Há três asas traseiras diferentes, com distinções dos designs dos difusores e da tampa do motor também ilustrados pelo órgão que rege o esporte a motor mundial.

"Existem vários recursos entre os carros que são diferentes", disse Tombazis, mencionando os modelos apresentados. "As regras dão a oportunidade para que essas diferenças existam”, afirmou o dirigente.

"Acreditamos que demos um grande passo nas regras que ainda permitem que as equipes sejam criativas e os engenheiros aerodinâmicos sejam inventivos enquanto alcançam os objetivos principais".

2021 rules rendering Photo by: Motorsport.com 2021 rules rendering Photo by: Motorsport.com

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Nesta quinta-feira, a categoria máxima do automobilismo divulgou os regulamentos técnicos de 2021, que impactarão na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

Galeria Lista McLaren 2021 F1 1 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 2 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 3 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 4 / 40 Foto de: McLaren Williams 2021 5 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 6 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 7 / 40 Foto de: Williams Renault 2021 8 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 9 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 10 / 40 Foto de: Renault F1 F1 2021 11 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 12 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 13 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 14 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 15 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 16 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 17 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 18 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 19 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 20 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 21 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 22 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 23 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 24 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 25 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 26 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 27 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 28 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 29 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 30 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 31 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 32 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 33 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 34 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 35 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 36 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 37 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 38 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 39 / 40 Foto de: Giorgio Piola F1 2021 40 / 40 Foto de: Scott Mitchell