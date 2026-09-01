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Catar se diz "seguro" e mantém preparativos para F1 e MotoGP

Presidente do circuito rebate receios do mercado internacional e garante que Lusail está pronto para receber etapas no final de 2026

Téha Courbon
Publicado:
A general view of the grid during the F1 Grand Prix of Qatar

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Apesar das tensões persistentes no Oriente Médio e do cancelamento da etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) deste ano, o Catar garante que a situação está segura e segue com os preparativos para seus GPs de Fórmula 1 e MotoGP.

O editor recomenda:

O conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã já causou grandes transtornos nos calendários dos campeonatos internacionais. O WEC, em particular, foi obrigado a adiar e, posteriormente, cancelar a prova de 1.812 km do Catar, inicialmente prevista para fevereiro e depois remarcada para outubro, antes de finalmente cancelar o evento e transferir sua final para Monza.

A situação, portanto, continua sob observação para o final da temporada de várias modalidades. A F1 deve ir ao Catar no final de novembro antes de encerrar seu campeonato em Abu Dhabi, enquanto a MotoGP também deve disputar sua etapa no Catar, em Losail. O WRC, por sua vez, deve ir à Arábia Saudita para a última etapa de seu calendário.

Embora o contexto regional continue instável e as decisões relativas a essas provas devam ser tomadas de acordo com sua evolução, o Catar afirma, por enquanto, que pretende prosseguir com os preparativos conforme previsto.

Por ocasião do anúncio do retorno do Prólogo do WEC a Losail em 2027, Abdul Rahman ben Abdul Latif Al Mannai, presidente do Circuito Internacional de Losail e da Federação de Automobilismo e Motociclismo do Catar (QMMF), afirmou que, por enquanto, os GPs de F1 e de MotoGP estão mantidos.

“O plano é organizar a corrida”, afirmou. “Estamos em pleno funcionamento e nos preparando para o MotoGP, e o mesmo vale para nossas negociações com a F1".

“É claro que algumas coisas são impossíveis de prever. É difícil. Não sabemos o que vai acontecer. A situação tem sido muito instável, embora tenha permanecido bastante tranquila até agora. Isso vai depender do que acontecer nos próximos dois meses, mais ou menos".

“Da nossa parte, não podemos interromper os preparativos. Precisamos estar prontos. Estamos avançando passo a passo para acompanhar a situação e avaliá-la. Mas, por enquanto, está tudo bem. Tudo continua como previsto".

Além disso, o presidente da QMMF ressaltou que o Catar considera hoje estar apto a receber novamente eventos internacionais em condições normais.

“Precisamos separar a geopolítica das capacidades do Catar no que diz respeito à organização esportiva”, acrescentou o dirigente. “O Catar demonstrou que é capaz de sediar com total segurança grandes eventos esportivos internacionais e organizá-los de acordo com os mais altos padrões. Os eventos de 2026 não alteram em nada nossas capacidades nem nosso compromisso".

“O Catar está seguro há vários meses. Nosso aeroporto está operando a 100%, especialmente para voos de trânsito entre a Ásia e a Europa. Se você vier ao Catar, verá que voltamos à vida normal. Por isso, estamos realmente ansiosos para receber corridas novamente em breve".

Após SHOW em Aragón, MARC é FAVORITO ao TÍTULO vs APRILIAS? Diogo BRILHA: e aí, Honda? SERTÕES e AMA

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