Fórmula 1 GP da Austrália

Categorias rivais 'zombam' do regulamento de 2026 da F1

Abertura da nova temporada na Austrália provocou reações contraditórias

Lydia Mee
O GP da Austrália deu início à temporada de Fórmula 1 de 2026 em 8 de março no Albert Park, em Melbourne, proporcionando aos fãs e ao paddock um primeiro vislumbre das novas regulamentações.

Embora ainda seja o início da temporada, os carros dos novos regulamentos receberam, até agora, reações mistas dentro do paddock. A Mercedes e George Russell estão compreensivelmente bastante felizes após a dobradinha da equipe, mas outros compararam o novo modo de ultrapassagem e o uso do botão de impulso (boost button) a corridas de videogames.

A GT4 European Series aproveitou a oportunidade para tirar sarro dos novos regulamentos. “Corrida. Sem boost de bateria ou aerodinâmica ativa à vista. Só para constar”, escreveu no X com um vídeo da categoria. 

 

A Chip Ganassi Racing, equipe da Indy, também postou: "'Super-clipping', 'redução de marcha em retas', 'gerenciamento de bateria' [Bocejo]. Sim, não fazemos isso aqui. Nós corremos". 

 

Durante a corrida, que contou com 120 ultrapassagens, Charles Leclerc comparou o modo de ultrapassagem ao Mario Kart.  “Isso é como o cogumelo no Mario Kart”, disse o monegasco pelo rádio da equipe.

Oliver Bearman, da Haas, também foi questionado sobre comentários como os de Leclerc após a corrida. “Sim, é um pouco”, disse ele à mídia. “Era como se eu estivesse na F1 e todos os outros estivessem na F2. Mas então, é claro, você tem que recarregar a bateria novamente, porque senão você está morto na próxima reta. Então, há muitas coisas em que pensar, o que é complicado, mas o fato de ter terminado em sétimo significa que estou feliz, mesmo que o carro não tenha sido o mais divertido de pilotar neste fim de semana". 

Embora leve algum tempo para se ajustar às novas regulamentações, o GP de abertura da temporada viu uma batalha emocionante entre Russell e Leclerc na fase inicial da corrida, Verstappen escalando do fim do grid até a sexta colocação e Arvid Lindblad pontuando em sua corrida de estreia. 

