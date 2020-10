O CEO da Fórmula 1, Chase Carey, disse que a história e as tradições da categoria não pode se tornar uma "camisa de força" que não permite que a série considere mudanças de formato, como corridas com grid invertido, que são muito utilizadas em outras categorias ao redor do mundo.

A cúpula da F1 tem considerado mudanças para introduzir corridas curtas com grid invertido como um substituto para a classificação de alguns GPs.

A proposta foi rejeitada para 2020 depois que a Mercedes atrapalhou o acordo unânime e, embora as mudanças na estrutura de votação tenham tornado mais fácil avançar no futuro, a oposição parece ter crescido.

CEO e presidente da F1, Carey, disse que embora as mudanças não agradem a alguns fãs puristas, exemplos de outros esportes provaram que muitas vezes podem ser benéficos.

“Na maioria dos esportes, quando falam sobre mudanças, os fãs mais ferrenhos resistem a elas”, disse Carey ao podcast Beyond the Grid da F1.

“Major League Baseball, quando eles tinham um rebatedor designado, todo mundo não gostava. A NBA colocou uma linha de três pontos, os mais ferrenhos não gostaram.”

“Na verdade, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria dos casos essas mudanças acabaram sendo vistas como positivas, trazendo uma nova energia, trazendo uma nova perspectiva”.

“Eu acho que você tem que ter cuidado para não enfeitar o esporte, que você está reconhecendo a importância da história e a importância do que tornou esse esporte especial, mas não deixe que isso se transforme em uma camisa de força que não permita que você considere as mudanças que podem realmente melhorar o esporte para os fãs”.

O diretor esportivo da F1, Ross Brawn, disse na sequência do dramático GP da Itália em Monza que era o momento perfeito para rever o plano de corrida sprint com grid invertido para 2021.

Mudanças na governança da F1 sob o novo Pacto de Concórdia de 2021 significam que apenas uma "super maioria" é necessária para aprovar uma mudança de formato, ao contrário da unanimidade exigida até neste ano.

Mas mais equipes têm emprestado sua oposição para se juntar à Mercedes, enquanto vários pilotos também expressaram preocupações sobre a mudança de formato, potencialmente desvalorizando as vitórias.

Carey enfatizou que qualquer decisão sobre uma mudança de formato seria uma “decisão do grupo” e que a F1 “não ditaria isso” às equipes.

“Acho que uma decisão como a específica sobre uma corrida de classificação, acho que é uma decisão do grupo. Da minha perspectiva, não vamos ditar isso”, afirmou. “Vamos começar, ver os prós e os contras, fazer o dever de casa apropriado sobre o que pensamos novamente, os benefícios e problemas com isso, e ter uma discussão honesta com todos”, disse Carey.

“É aí que é importante ter um espírito de parceria e não ver se isso é bom ou ruim para mim, como equipe, mas é bom ou ruim para o esporte, e fazer um julgamento informado”.

“É uma decisão que consideramos respeitosa com o esporte e criar corridas maiores para os fãs? No final do dia, é disso que se trata”.

“Nem todo fã vai gostar, você nunca vai chegar a 100%, e é por isso que temos que fazer o julgamento se é algo que achamos que vai melhorar o esporte”.

“Sem fazer parecer que estamos apenas jogando ideias contra a parede, devemos sempre nos esforçar para encontrar outras maneiras de tornar o esporte mais interessante e emocionante para os fãs”.

