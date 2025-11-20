Restam apenas três corridas para o fim da temporada 2025 da Fórmula 1 e, matematicamente, o holandês Max Verstappen ainda tem chances de se sagrar pentacampeão mundial. E, para o CEO da categoria, o piloto da Red Bull não pode jogar toalha porque 'tudo é possível'.

Mesmo subindo no pódio depois de largar do pitlane no GP de São Paulo há duas semanas, Verstappen viu a diferença de pontos para Lando Norris, líder do mundial, aumentar ainda mais. Atualmente, o britânico tem uma vantagem de 49 pontos para Max, terceiro na tabela.

Restam 83 pontos em jogo até a corrida em Abu Dhabi e, no papel, o tetracampeão mundial tem chances matemáticas de faturar o pentacampeonato e o chefe da F1, Stefano Domenicali, fez questão de enfatizar isso ao holandês durante o fim de semana no Brasil.

"Acredito piamente que Max ainda tem chances de conquistar o título mundial. Disse isso a ele depois da corrida no Brasil. Ainda faltam três corridas, mais uma prova sprint. Há muitos pontos em disputa. E se eu não acreditasse que isso fosse possível, não diria a ele", revelou Stefano ao De Telegraaf.

Diretor esportivo da Ferrari em 2007, Domenicali usou a temporada como exemplo para ilustrar que a 'remontada' de Verstappen é completamente possível.

"Naquela época, com Kimi Raikkonen, estávamos muito atrás do líder Lewis Hamilton, com duas corridas restantes. Mas na China, Lewis bateu nos boxes, lembram? Ninguém jamais imaginou que algo assim pudesse acontecer e Kimi acabou se tornando campeão por apenas um ponto. Coisas estranhas ainda podem acontecer, especialmente em um circuito de rua como Las Vegas. E a confiabilidade também pode desempenhar um papel importante. Você pôde ver isso com o abandono de Norris em Zandvoort", finalizou.

