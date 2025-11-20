Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

CEO da F1 coloca 'lenha na fogueira' e aposta em penta de Verstappen

Stefano Domenicali usou a temporada de 2007 para ilustrar como as coisas são completamente imprevisíveis e possíveis na Fórmula 1

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Restam apenas três corridas para o fim da temporada 2025 da Fórmula 1 e, matematicamente, o holandês Max Verstappen ainda tem chances de se sagrar pentacampeão mundial. E, para o CEO da categoria, o piloto da Red Bull não pode jogar toalha porque 'tudo é possível'.

Leia também:

Mesmo subindo no pódio depois de largar do pitlane no GP de São Paulo há duas semanas, Verstappen viu a diferença de pontos para Lando Norris, líder do mundial, aumentar ainda mais. Atualmente, o britânico tem uma vantagem de 49 pontos para Max, terceiro na tabela. 

Restam 83 pontos em jogo até a corrida em Abu Dhabi e, no papel, o tetracampeão mundial tem chances matemáticas de faturar o pentacampeonato e o chefe da F1, Stefano Domenicali, fez questão de enfatizar isso ao holandês durante o fim de semana no Brasil.

"Acredito piamente que Max ainda tem chances de conquistar o título mundial. Disse isso a ele depois da corrida no Brasil. Ainda faltam três corridas, mais uma prova sprint. Há muitos pontos em disputa. E se eu não acreditasse que isso fosse possível, não diria a ele", revelou Stefano ao De Telegraaf. 

Diretor esportivo da Ferrari em 2007, Domenicali usou a temporada como exemplo para ilustrar que a 'remontada' de Verstappen é completamente possível. 

"Naquela época, com Kimi Raikkonen, estávamos muito atrás do líder Lewis Hamilton, com duas corridas restantes. Mas na China, Lewis bateu nos boxes, lembram? Ninguém jamais imaginou que algo assim pudesse acontecer e Kimi acabou se tornando campeão por apenas um ponto. Coisas estranhas ainda podem acontecer, especialmente em um circuito de rua como Las Vegas. E a confiabilidade também pode desempenhar um papel importante. Você pôde ver isso com o abandono de Norris em Zandvoort", finalizou.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Artigo anterior F1 - Stroll rebate Colapinto por 'defesa' a Bortoleto: "Frustrado com a vida"
Próximo artigo F1: Bortoleto reage à revelação de Verstappen sobre Red Bull e Gabriel

Isa Fernandes
Mais de
Isa Fernandes
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Hamilton retruca crítica feita pelo presidente da Ferrari: "Todos precisamos assumir responsabilidade"
Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO: Bottas vê 'exagero' em análise sobre primeiro ano de Hamilton na Ferrari, mas destaca: "Subestimaram Charles"
Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Piastri revela impacto real de controvérsia de Monza e elogia postura da McLaren perante à briga 'caseira'

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

