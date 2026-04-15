As três primeiras corridas da Fórmula 1 sob o novo regulamento dividiram opiniões dentro e fora do paddock. Enquanto a maioria dos pilotos direcionam críticas, parte do público e comentaristas apoiam as mudanças. Para o CEO e presidente da categoria, Stefano Domenicali, serão necessárias mudanças.

As novas regras geraram preocupações entre pilotos e fãs ferrenhos quanto as dificuldades nas classificações, principalmente porque os competidores passaram a fazer o 'lift and coast' e reduzir a velocidade nas curvas mais rápidas da F1 para recarregar a bateria várias vezes por volta.

Também tem havido preocupações com o aumento das velocidades de aproximação entre os carros, o que já resultou em um acidente em alta velocidade envolvendo o piloto da Haas, Oliver Bearman, no Japão.

As partes interessadas da F1, incluindo as equipes, a entidade reguladora FIA e representantes das unidades de potência, estão atualmente realizando uma série de reuniões para propor ajustes de curto prazo nas regras que possam amenizar as maiores preocupações já no GP de Miami do próximo mês.

Em entrevista exclusiva à Motorsport.com em Londres, Domenicali disse estar confiante de que a F1 fará os ajustes certos, mas também insistiu que a categoria já possui as bases necessárias para tornar as novas regras um sucesso. O CEO da categoria também afirmou que pesquisas com fãs mostraram que o interesse no campeonato está em alta histórica.

"Vejo um resultado incrível em termos de positividade por parte da grande base de fãs em relação ao efeito nas corridas", disse Domenicali. "Definitivamente, levo em conta as críticas relacionadas a certas situações que temos de gerenciar, principalmente no que diz respeito à classificação".

"A classificação sempre foi o momento em que o piloto precisa dar o máximo e descobrir quais são realmente os limites físicos do carro e do piloto. Essa é uma área em que estamos trabalhando nessas semanas, junto com os pilotos e as equipes, coordenados pela FIA, para ver qual seria o ajuste certo sem perder o rumo".

"Estamos lidando com isso da maneira certa, sem pânico, com uma base sólida, prontos para ter diferentes opções".

A maior mudança regulamentar da F1 em gerações foi impulsionada pela necessidade de manter os fabricantes existentes e atrair novos participantes, com nomes como Audi, Ford e General Motors se envolvendo em diferentes graus, enquanto a Honda deu uma guinada de 180 graus em sua decisão anterior de se retirar.

Com a Renault tendo recentemente se retirado como fabricante de motores, havia receios de que não atender aos apelos da indústria levasse a que apenas a Ferrari e a Mercedes permanecessem a bordo.

"Acho que é muito importante lembrar por que mudamos os regulamentos como um ecossistema", explicou Domenicali. "Há cinco anos, os fabricantes achavam que a única maneira de progredir no envolvimento com o automobilismo era ter uma divisão 50-50 ou tentar encontrar o equilíbrio certo entre o motor de combustão interna e a eletrificação. Esse foi o ponto de partida".

"Os regulamentos definitivamente precisam ser aprimorados, como sempre acontece quando há algo totalmente novo, porque essa mudança radical nunca foi tão grande. Mas essa foi a razão".

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Desde então, a indústria automotiva em geral começou a reavaliar sua virada agressiva em direção aos veículos elétricos, com Domenicali esperando que as próximas discussões sobre o próximo ciclo de regras, daqui a cinco anos, pareçam "definitivamente diferentes". O advento dos combustíveis sustentáveis poderia abrir as portas para um retorno aos motores V8 com um componente híbrido menor.

Enquanto isso, a F1 está empenhada em respeitar os investimentos feitos pelos fabricantes atuais, ao mesmo tempo em que preserva o DNA da categoria e busca um equilíbrio entre manter o engajamento de seus diversos grupos de fãs e manter seus pilotos a bordo.

Embora um subgrupo de fãs tenha expressado críticas veementes às regras, em parte influenciado pelo feedback negativo dos pilotos, as próprias métricas da F1 também registraram um aumento no interesse.

As três primeiras corridas tiveram os ingressos esgotados, na Austrália, na China e no Japão, tiveram aumento no público, enquanto a F1 afirma que a audiência televisiva em seus maiores mercados também cresceu, ano a ano, em média 25%.

"Se eu analisar a pesquisa sobre o que está [acontecendo] em todo o mundo com os novos fãs da F1, o resultado é magnífico. Todos estão dizendo: 'O que está acontecendo?' Muita ação, e é isso que as pessoas querem ver", disse Domenicali.

É por isso que o italiano defende um diálogo calmo e construtivo sobre como melhorar o produto da F1, dizendo que as pessoas que criticam a F1 apenas por criticar não terão "nenhum efeito".

"De modo geral, quando estamos falando sobre algo, isso é ótimo, porque gera uma discussão construtiva", disse ele. "O que eu não gosto são pessoas que adoram criticar. Criticar só por criticar não ajuda ninguém e realmente não tem efeito algum".

Stefano Domenicali, CEO do Grupo Fórmula 1 Foto: Dom Gibbons / Fórmula 1 via Getty Images

"Acho que as discussões que vêm ocorrendo há muitos meses com a FIA, com as equipes e, agora, ainda mais com os pilotos, estão indo na direção certa. Há reuniões agora, na verdade nesta semana, e também na próxima semana antes de Miami, para ver o que pode ser feito para melhorar ou ajustar a situação".

"Esperamos que, antes de Miami, a FIA nos informe quais serão os ajustes a serem feitos com base em duas considerações. A primeira é a qualificação, tentando usar o máximo possível de potência total ou frenagem total, seja o que for. E, por outro lado, é claro, garantir que certas preocupações destacadas pelos pilotos sejam resolvidas da maneira correta".

Domenicali não vê o aumento das ultrapassagens relacionado à bateria como algo artificial, traçando paralelos com as extensas acelerações e desacelerações exigidas na era dos motores turbo da F1 nos anos 80, quando os pilotos lutavam para chegar ao final da corrida sem ficar sem combustível.

A F1 também contou com o DRS como auxílio à ultrapassagem até o ano passado, o que inicialmente foi considerado artificial, mas ajudou a categoria a apimentar a ação enquanto os carros, de outra forma, tinham dificuldade em seguir uns aos outros de perto.

"O que é artificial? Ultrapassagem é ultrapassagem", enfatizou ele. "As pessoas têm memória curta, porque na era dos motores turbo dos anos 80, você [tinha] que economizar [combustível] na corrida, porque, caso contrário, o tanque de combustível era muito pequeno. E isso faz parte do jogo".

"Então, como eu disse, [é preciso] levar tudo em consideração, mas ter uma [direção] clara do que se quer fazer para o futuro".

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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