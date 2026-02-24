CEO da F1, Domenicali reage a críticas ao carro de 2026 e 'banca' bom espetáculo na nova era de regulamentos

Em meio às críticas de campeões mundiais como Max Verstappen, holandês da Red Bull, e Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin, à nova geração de carros da Fórmula 1 com a introdução das novas regras da categoria a partir de 2026, o CEO do campeonato, Stefano Domenicali, saiu em defesa dos regulamentos técnicos deste ano e 'bancou': a elite do esporte a motor terá "corridas incríveis" neste ano.

“Não entendo o pânico que tem se espalhado. Teremos corridas incríveis e muita ação, isso é o mais importante. Precisamos ficar calmos, porque sempre que temos um novo conjunto de regras — como em 2014, 2017 e 2021 —, há uma dúvida de que tudo esteja errado", disse Domenicali.

"Não estou preocupado. A evolução por trás da tecnologia do carro requer uma forma diferente de pilotar. Isso já aconteceu no passado e também vai acontecer no futuro", seguiu Stefano, que já foi chefe da Ferrari na F1.

"Tenho certeza de que, quando sentarmos para conversar no meio ou no fim do ano, veremos comentários diferentes. Isso é normal na F1”, completou o dirigente. A F1 2026 inicia seu campeonato com o GP da Austrália, em Melbourne, em 8/3, com cobertura do Motorsport.com, aqui e no YouTube.

