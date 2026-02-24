CEO da F1 minimiza impacto de possível aposentadoria de Hamilton e Alonso

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou que a categoria 'absorverá' a aposentadoria de Lewis Hamiltone/ou Fernando Alonso, apesar de ambos serem “ativos muito importantes” para a elite global do esporte a motor.

O chefe da F1 foi questionado sobre se a competição enfrenta uma temporada potencialmente decisiva, com uma revisão do regulamento que vários pilotos já questionaram e a possível aposentadoria de duas de suas maiores estrelas no horizonte.

Hamilton, de 41 anos e entrando em sua segunda temporada com a Ferrari, vem de um 2025 difícil. E Alonso, de 44 anos, o mais velho do grid, começou sua temporada com decepção após um período difícil de testes pela Aston Martin. O futuro deles no grid tem sido alvo de intensas especulações.

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

“Bem, é claro que, se você está falando de Lewis e Fernando, eles são gigantes do nosso esporte, são protagonistas muito importantes. É claro que ambos têm desafios e oportunidades diferentes. Mas acreditar que eles podem parar este ano?... Talvez eu tenha algumas dúvidas, porque eles são lutadores e provaram que, se tiverem uma boa combinação de carro e equipe, definitivamente lutarão por mais tempo", avaliou o CEO da categoria.

"Espero estar certo, porque eles são um ativo muito importante para a F1. Mas a F1 sempre foi emocionante de qualquer maneira. Veja bem, quando trouxemos novos pilotos, eles foram extremamente importantes para a geração mais jovem, pois foram seguidos pelos adolescentes de uma forma que é interessante ver como o público do nosso esporte está mudando", ponderou Domenicali, que foi chefe de Alonso na Ferrari.

"Mas, em primeiro lugar, não vejo eles se aposentando. Em segundo lugar, espero que eles não se aposentem [pós-2026] e, se acontecer, o que não acredito que vá, acho que a nova geração de pilotos vai chamar a atenção mais rapidamente, porque a forma de se conectar hoje é diferente", finalizou Stefano.

