O Conselho Mundial de Automobilismo da FIA ratificou nesta quarta-feira uma série de novas medidas, incluindo o limite orçamentário, de desenvolvimento de carros e motores e regras de desenvolvimento aerodinâmico, após semanas de discussões entre equipes.

A McLaren foi uma das equipes que se esforçaram por uma redução maior do teto orçamentário, abaixo dos US$ 145 milhões (cerca de R$ 770 milhões) que entrarão em vigor no próximo ano, mas a equipe está feliz com o pacote aprovado.

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse: “A F1 venceu hoje. Este é um momento de importância crucial para o nosso esporte. A F1 é financeiramente insustentável há algum tempo e a inação arriscaria o futuro dela e de seus participantes, que devem ser elogiados por resolver esse problema de maneira coletiva e determinada.”

Mas com a equipe esperando perder cerca de 70 funcionários para ficar abaixo do nível do limite de orçamento, com talvez mais a seguir, uma vez que o limite é reduzido para US$ 135 milhões a partir de 2022, ela está se preparando para algumas decisões difíceis .

O chefe da equipe, Andreas Seidl, disse: “Já ficou claro para todos há algum tempo que um limite de orçamento seria aplicado e pressionamos por um limite mais baixo para apoiar um esporte financeiramente sustentável. Temos um grande desafio pela frente.”

“Ajustar a maneira como trabalhamos e dimensionar corretamente a equipe para esse novo limite nos próximos meses é uma tarefa enorme e dolorosa e, destacada por nossas notícias no início desta semana, tristemente significará a perda de membros da equipe, mas nosso objetivo é ser o equipe de melhor tamanho e mais eficiente no futuro.”

Seidl também disse que ideias para garantir que as equipes tivessem espaço para o desenvolvimento de carros também eram importantes para garantir que a F1 permanecesse atraente.

“Embora a McLaren apoie as medidas de redução de custos em geral, estamos satisfeitos com o compromisso de fornecer às equipes liberdade aerodinâmica suficiente para reter o elemento competitivo que é essencial para a Fórmula 1 ao longo de 2020 e 2021, até que os novos regulamentos técnicos entrem em vigor em 2022," adicionou.

