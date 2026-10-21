CEO de Losail garante que circuito está preparado para GP do Catar de F1 e de MotoGP

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Etapas permanecem no calendário de 2026 das duas categorias, mesmo com conflito no Oriente Médio afetando a região

Redação Motorsport.com
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A general view of the grid during the F1 Grand Prix of Qatar

A general view of the grid during the F1 Grand Prix of Qatar

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Mesmo com o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã ameaçando a segurança da região do Oriente Médio, o CEO do Circuito Internacional de Losail, Abdulaziz Ali Al-Muhannadi, garantiu que as preparações para os GPs do Catar de Fórmula 1 e de MotoGP seguem 'a todo vapor'.

O editor recomenda:

O GP do Catar de F1, se tudo seguir como planejado, acontecerá entre os dias 27 e 29 de novembro, enquanto a etapa catari da MotoGP deve ocorrer três semanas antes, entre os dias 6 e 8 de novembro.

No entanto, o conflito bélico segue ameaçando a região e alguns países já recomendaram aos nacionais que não viagem para os países do Oriente Médio.

Apesar disso, CEO do Circuito Internacional de Losail reafirmou o compromisso com as etapas dos campeonatos mundiais e que os preparativos para receber a F1 e MotoGP continuam como planejado.

“Estamos ansiosos para receber o mundo de volta ao Circuito Internacional de Losail em novembro para dois dos eventos mais esperados do calendário internacional do automobilismo, com apenas três semanas de intervalo”.

“Nossos preparativos estão quase concluídos, com nossas equipes focadas em garantir que todos os aspectos do local estejam prontos para proporcionar uma experiência excepcional aos fãs, como fazemos todos os anos".

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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