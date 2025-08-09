F1 - Apenas cinco vitórias em 27 poles: como avaliar Leclerc?

As estatísticas raramente mentem. Na história da Fórmula 1, 487 GPs foram vencidos a partir da pole position - 43,2% do total de corridas realizadas na categoria máxima do automobilismo mundial.

Desde que Charles Leclerc fez sua estreia em 2018, esse número (de 2018 em diante) subiu para 50,3% (82 de 163 corridas). E cresce ainda mais para 56,6% nos GPs em que Leclerc não largou na pole.

Isso se deve ao fato de que as 27 pole positions da carreira de Leclerc - mais do que as de Mika Hakkinen, Niki Lauda e Nelson Piquet - resultaram em apenas cinco vitórias.

O Motorsport.com analisa o que está por trás destes números do piloto monegasco:

GP do Bahrein de 2019 - Da pole ao 3º lugar

Leclerc, então recém-chegado à Ferrari, liderou até a volta 47, caindo para terceiro atrás das duas Mercedes devido a um problema no motor.

GP da Áustria de 2019 - 1º a 2º

Leclerc dominou a corrida até ser ultrapassado pela Red Bull de Max Verstappen na volta 69 de 71, em corrida polêmica.

GP da Bélgica de 2019 - 1º a 1º

Leclerc segurou o futuro companheiro de equipe na Ferrari, o então mercedista Lewis Hamilton, para conquistar uma emocionante primeira vitória, 24 horas após a morte de Anthoine Hubert em Spa-Francorchamps. "Esta é para Anthoine", proclamou o monegasco.

Charles Leclerc, Ferrari, 1ª posição, comemora na chegada ao Parc Ferme Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

GP da Itália de 2019 - 1º a 1º

Leclerc conquistou uma vitória popular em Monza, mais uma vez segurando um piloto da Mercedes - desta vez Valtteri Bottas.

GP de Singapura de 2019 - 1º a 2º

Leclerc ficou aquém do então companheiro de Ferrari, Sebastian Vettel, e não conseguiu reagir, chegando em segundo.

GP da Rússia de 2019 - 1º a 3º

Leclerc foi ultrapassado por Vettel na descida para a Curva 1, quando Seb aproveitou ao máximo o vácuo. Vettel se retirou devido a uma falha no MGU-K, causando um período de safety car virtual. Isso permitiu que a Mercedes fizesse pitstops 'gratuitos' e terminasse na frente. Leclerc terminou em terceiro.

GP do México de 2019 - 1º a 4º

Uma estratégia de duas paradas não deu resultado para Charles, especialmente com uma segunda parada lenta. Ele terminou em quarto lugar, a seis segundos da vitória.

GP de Mônaco de 2021 - 1º a abandono antes da largada

Leclerc foi o mais rápido no Q3 quando bateu na segunda parte do complexo de piscinas. A bandeira vermelha encerrou a sessão e garantiu sua pole position. A Ferrari optou por não trocar a caixa de câmbio depois de verificá-la minuciosamente, evitando uma penalidade de cinco posições no grid que teria sido particularmente cara em Mônaco, mas Leclerc sofreu uma falha no eixo de transmissão a caminho do grid e não conseguiu iniciar a corrida.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

GP do Azerbaijão de 2021 - 1º a 4º

Leclerc foi ultrapassado por Hamilton, Verstappen e Sergio Pérez, da Red Bull, nas primeiras sete voltas e, em seguida, teve um pit stop antecipado. A corrida foi agitada, mas ele ainda terminou em quarto lugar, atrás de Perez, Vettel, já na Aston Martin, e Pierre Gasly, da AlphaTauri.

GP do Bahrein de 2022 - 1º a 1º

Pole position, volta mais rápida, vitória, todas as voltas lideradas, exceto duas: foi quase um grand chelem de Leclerc. Carlos Sainz fez o 1-2 da Ferrari.

GP da Austrália de 2022 - 1º a 1º

Desta vez, foi um verdadeiro grand chelem, com uma diferença de 20,5s sobre o segundo colocado, Pérez.

GP de Miami de 2022 - do 1º a 2º

Leclerc foi ultrapassado por Verstappen pela liderança na 9ª volta e ficou com o segundo lugar, menos de quatro segundos atrás do piloto da Red Bull.

GP da Espanha de 2022 - 1º a abandono

Leclerc liderava por mais de 12 segundos quando teve uma falha no turbo na 27ª volta.

GP de Mônaco de 2022 - 1º a 4º

Em uma pista molhada, mas que estava secando, tudo era uma questão de estratégia, e Leclerc saiu-se pior, pois fez dois pits para intermediários e slicks - ao contrário do companheiro de equipe Sainz, que foi direto dos pneus de chuva para os slicks - e sua mudança para os slicks foi uma volta mais cedo do que os carros da Red Bull, que também fizeram dois pits. Ele caiu para quarto em questão de cinco voltas e nunca mais se recuperou, embora estivesse a menos de 3s do vencedor, Pérez, ao término da corrida.

GP do Azerbaijão de 2022 - 1º a abandono

Leclerc errou na largada e foi ultrapassado por Pérez, mas parou sob o safety car virtual na 9ª volta, o que permitiu que ele ultrapassasse a Red Bull e retomasse a liderança... por pouco tempo, pois sofreu uma falha no motor e se retirou.

GP da França de 2022 - 1º a abandono

Leclerc estava liderando quando rodou e saiu da corrida na volta 18, em erro emblemático na briga pelo título contra Verstappen.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, sai de seu carro depois de bater em Le Beausset Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

GP da Itália de 2022 - 1º a 2º

A estratégia de duas paradas de Leclerc, apostando em uma intervenção precoce do safety car virtual, não deu resultado e ele ficou em segundo lugar, atrás de Verstappen.

2022 GP de Singapura - 1º a 2º

Leclerc foi ultrapassado por Pérez na largada e o acompanhou em segundo durante toda a corrida.

GP do Azerbaijão de 2023 - 1º a 3º

Leclerc liderou por três voltas até que as duas Red Bulls o ultrapassaram facilmente com a ajuda do DRS. Ele não conseguiu acompanhá-los e terminou em terceiro.

GP da Bélgica de 2023 - 1º a 3º

Leclerc perdeu a liderança para Pérez na 1ª volta na reta Kemmel. Verstappen também o ultrapassou na 9ª volta, a caminho de uma vitória dominante partindo do sexto lugar no grid após uma penalidade na caixa de câmbio.

GP dos Estados Unidos de 2023 - 1º a abandono

Leclerc foi ultrapassado por Lando Norris na largada, por Hamilton na volta 6 e por um Verstappen implacável na volta 11. O monegasco então adotou uma estratégia de uma parada, ao contrário de seus rivais que fizeram duas paradas, mas acabou ficando atrás de Sainz e Pérez, antes de ser desclassificado devido a uma placa de assoalho excessivamente desgastada.

GP do México de 2023 - 1º a 3º

Leclerc foi surpreendido pelos carros da Red Bull na curva 1, colidiu com Pérez e danificou sua asa dianteira. Ele estava em segundo, atrás de Verstappen, quando a corrida foi interrompida com bandeira vermelha após um acidente de Kevin Magnussen, e manteve essa posição na relargada. No entanto, Hamilton, com o auxílio do DRS, o ultrapassou quatro voltas depois na reta principal, com duas rodas na grama. Leclerc terminou a corrida em terceiro, com uma diferença de 23 segundos para Verstappen.

GP de Las Vegas de 2023 - 1º a 2º

Leclerc foi empurrado para fora da pista por Verstappen na largada, com a própria Red Bull de Max indo à área de escape, mas o holandês manteve a posição com uma penalidade de cinco segundos. Leclerc retomou a liderança na 16ª volta, momentos antes de Verstappen fazer o pit stop. Uma intervenção do safety car permitiu que Pérez, que largou em 11º, fizesse um pit stop 'barato' e ficasse em segundo, com pneus mais novos do que Leclerc. Charles tirou o P2 de Pérez com manobra ousada na última volta.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Erik Junius

GP de Mônaco de 2024 - 1º a 1º

Leclerc finalmente acabou com sua 'maldição caseira', que remontava aos seus dias de Fórmula 2, com uma vitória incontestável nas ruas em que cresceu.

GP da Bélgica de 2024 - 1º a 3º

Leclerc manteve a liderança na primeira volta, mas Hamilton ultrapassou na reta Kemmel na terceira volta. Russell venceu na pista com uma estratégia audaciosa de uma parada, mas foi desclassificado porque seu carro estava abaixo do peso. Leclerc ainda ficou em terceiro depois que Oscar Piastri o ultrapassou por fora em Les Combes na volta 36.

2024 GP do Azerbaijão - 1º a 2º

Piastri ultrapassou Leclerc na Curva 1 logo após a primeira rodada de pitstops, liderando o restante da corrida e vencendo por mais de 10 segundos.

GP da Hungria de 2025 - 1º a 4º

Leclerc liderou 28 das 39 voltas iniciais da corrida no Hungaroring, cedendo apenas temporariamente o primeiro lugar para Norris, vencedor da corrida com uma parada. No entanto, em seguida, ele sofreu um problema no chassi e caiu para quarto, recebendo uma penalidade de cinco segundos por se mover durante a frenagem em duelo contra Russell.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Então, em poucas palavras, como Leclerc perdeu tantas vezes?

Analisando as 27 poles, Leclerc venceu cinco vezes. Os motivos pelos quais ele não venceu incluem problemas mecânicos fora de seu controle (4), erros de estratégia ou infortúnio com o safety car (5), erros do piloto (2) e simplesmente ter sido derrotado de forma justa (11). As duas últimas razões mostram que o piloto geralmente não cometeu erros crassos, embora estes tenham sido marcantes, e também é preciso ponderar que, exceto no começo de 2022, ele não dispôs da maquinaria mais competitiva.

