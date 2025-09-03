Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

Chefão da Cadillac F1 diz que Colton Herta correrá na F2 em 2026

Em atração comandada por James Hinchcliffe e Alexander Rossi, nomes influentes na IndyCar e também na F1, CEO da empresa dona da Cadillac F1 deu a notícia

Redação Motorsport.com
Editado:
Cadillac setzt auf Herta: Mick Schumacher definitiv raus aus der F1

Foto de: Cadillac

Horas depois de Colton Herta ser anunciado como piloto reserva e de testes da Cadillac na temporada de estreia da marca na Fórmula 1, em 2026, vem à tona que o norte-americano disputará a Fórmula 2 no ano que vem.

O editor recomenda:

A informação foi revelada por Dan Towriss, CEO da TWG Motorsports, dona da Cadillac F1. O dirigente fez a afirmação no podcast Off Track with Hinch and Rossi, apresentador por James Hinchcliffe e Alexander Rossi, nesta quarta-feira. Isso confirma especulações sobre Herta na F2 -- o time ainda é desconhecido.

“Tivemos a sorte de manter Colton na equipe Andretti na IndyCar. Agora, ele vai perseguir o sonho dele na F1 e, para isso, vai correr um risco bem grande. Está deixando a Indy. Não vai direto à F1. Existe o papel de piloto de testes/desenvolvimento e ele vai para a Fórmula 2″, disse o cartola norte-americano.

Anunciado formalmente como piloto de testes e desenvolvimento, Herta também é tido como reserva de Sergio Pérez e Valtteri Bottas, mas ainda não tem pontos suficientes para a superlicença da categoria: Colton soma 35 pontos, a 5 dos 40 necessários para poder pilotar na elite global do esporte a motor. 

“Ele vai conhecer os circuitos, aprender sobre os pneus... Pneus são uma parte importante disso. Muito diferente da Indy nesse aspecto. Então, não poderia estar mais orgulhoso de Colton por estar disposto a correr risco, seguir o sonho”, seguiu Towriss, que também lembrou de quando foi tentada a aquisição da Sauber.

 

“Ele (Herta) foi para a Suíça, entrou no simulador e, em menos de uma hora, já estava mais rápido que os dois pilotos de F1 da equipe naquela época”, afirmou Dan, fazendo menção a Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, titulares da Sauber há quatro anos, quando se tentou comprar o time suíço de Hinwil.

“Isso levou a outras oportunidades e gerou entusiasmo ao longo do caminho, e acabou construindo um histórico real de trabalho que nem todos conhecem na F1, em relação a alguns testes que fez — chegando até a despertar o interesse da Red Bull mais tarde”, ponderou Towriss, referindo-se a quando o 'time B' da marca taurina na F1, a Racing Bulls, tentou convencer a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) a abrir uma exceção no sistema de pontos da superlicença para contratar Herta para o ano de 2023.

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube e nas redes sociais. Acompanhe!

DRUGO 'NO' WEC | VOLTA do V8 à F1 e Ferrari BEM em Monza? RICO PENTADO debate BORTOLETO, McLaren e +

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 e FIA planejam reunião sobre retorno dos motores V8 após GP da Itália; saiba mais
Próximo artigo F1: Após ira de Alonso na Holanda, Aston Martin tem 'plano' para Monza

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1 - Bortoleto: "Meu objetivo não é ser o melhor novato, é ser, um dia, o melhor piloto"

F1 - Bortoleto: "Meu objetivo não é ser o melhor novato, é ser, um dia, o melhor piloto"

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Bortoleto: "Meu objetivo não é ser o melhor novato, é ser, um dia, o melhor piloto"
F1 e FIA planejam reunião sobre retorno dos motores V8 após GP da Itália; saiba mais

F1 e FIA planejam reunião sobre retorno dos motores V8 após GP da Itália; saiba mais

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 e FIA planejam reunião sobre retorno dos motores V8 após GP da Itália; saiba mais
Drugovich é opção à Cadillac no WEC e já foi vinculado a outras categorias de monopostos: veja alternativas para Felipe

Drugovich é opção à Cadillac no WEC e já foi vinculado a outras categorias de monopostos: veja alternativas para Felipe

WEC
Drugovich é opção à Cadillac no WEC e já foi vinculado a outras categorias de monopostos: veja alternativas para Felipe

Últimas notícias

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan

MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan

MGP MotoGP
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

F1 Fórmula 1
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

F3 F3
Monza
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros