Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1

Jonathan Wheatley afirmou que a posição da equipe em relação às unidades de potência não mudou

Redação Motorsport.com
Editado:
Jonathan Wheatley, Team Principal F1 Team Kick Sauber

Foto de: Rudy Carezzevoli - Getty Images

Mynt

Bitcoin e criptomoedas? Invista na Mynt.com.br, a plataforma cripto do BTG Pactual

Depois da volta do debate sobre as futuras unidades de potência e um possível retorno dos motores V10 ou V8 ser descartado pelas fabricantes de trem de força da Fórmula 1, Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Sauber, que se tornará Audi em 2026, defendeu a posição da marca alemã em permanecer focada nos motores híbridos V6 turbo.

Leia também:

Nas últimas semanas, o debate sobre uma possível mudança de motores na F1 reacendeu, com a proposta da volta dos motores V8, mas com elementos híbridos, sendo levantada pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem e discutida pelos chefes de equipe da categoria máxima do automobilismo.

No entanto, uma reunião sobre o tema foi adiada e, como o Motorsport.com apurou, fez a iniciativa do executivo dos Emirados Árabes Unidos ser colocada de lado, garantindo a manutenção da fórmula de unidades de potência que será instaurada em 2026 permanecer até 2031, pelo menos.

"Acho que, fundamentalmente, havia três pilares sobre os quais a Audi estabeleceu sua entrada na Fórmula 1 ", disse o Wheatley à mídia, defendendo a posição da marca alemã. "Um deles era um motor altamente eficiente, o outro era a tecnologia híbrida avançada e os combustíveis sustentáveis".

"Portanto, não acho que nossa posição tenha mudado em relação a isso", disse o britânico. "E, até onde eu sei, vamos continuar nessa posição por muito tempo".

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Bortoleto revela 'exigência' para se tornar companheiro de Verstappen na F1
Próximo artigo F1 - Piastri 'descarta' egoísmo pelo título: "Não posso ter meu próprio sucesso sem a equipe"

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2

Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2

Fórmula 1
Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2
Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano

Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano

MotoGP
GP de San Marino
Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano
Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano

Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano

MotoE
Granado sobe para 5º e vai para a final na briga pelo título; confira a classificação da MotoE após Misano

Últimas notícias

F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

IMSA IMSA
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros