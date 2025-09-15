Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1

Depois da volta do debate sobre as futuras unidades de potência e um possível retorno dos motores V10 ou V8 ser descartado pelas fabricantes de trem de força da Fórmula 1, Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Sauber, que se tornará Audi em 2026, defendeu a posição da marca alemã em permanecer focada nos motores híbridos V6 turbo.

Nas últimas semanas, o debate sobre uma possível mudança de motores na F1 reacendeu, com a proposta da volta dos motores V8, mas com elementos híbridos, sendo levantada pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem e discutida pelos chefes de equipe da categoria máxima do automobilismo.

No entanto, uma reunião sobre o tema foi adiada e, como o Motorsport.com apurou, fez a iniciativa do executivo dos Emirados Árabes Unidos ser colocada de lado, garantindo a manutenção da fórmula de unidades de potência que será instaurada em 2026 permanecer até 2031, pelo menos.

"Acho que, fundamentalmente, havia três pilares sobre os quais a Audi estabeleceu sua entrada na Fórmula 1 ", disse o Wheatley à mídia, defendendo a posição da marca alemã. "Um deles era um motor altamente eficiente, o outro era a tecnologia híbrida avançada e os combustíveis sustentáveis".

"Portanto, não acho que nossa posição tenha mudado em relação a isso", disse o britânico. "E, até onde eu sei, vamos continuar nessa posição por muito tempo".

