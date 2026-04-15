Chefe da F1 responde críticas de Verstappen sobre regras de 2026

Após os três primeiros fins de semana de corrida sob o novo regulamento de 2026, a pausa de abril oferece algumas semanas de reflexão para a FIA e a Fórmula 1.

No dia 20 de abril, os chefes de equipe se reunirão para discutir mais detalhadamente possíveis ajustes que foram levantados em discussões técnicas, incluindo uma reunião de especialistas técnicos na última quinta-feira.

Os possíveis ajustes estão principalmente relacionados à gestão de energia para lidar com as velocidades finais, por vezes perigosas, e para que a classificação volte a ser uma questão de ultrapassar os limites.

Além desses aspectos, o CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali, enfatiza que os números da F1 têm sido amplamente positivos até o momento, incluindo o público presente e a audiência televisiva dos três primeiros GPs.

Ao mesmo tempo, os puristas e vários pilotos de F1 expressaram críticas, principalmente sobre a necessidade de técnicas como "lift-and-coast" e "super clipping" em carros que agora consomem menos energia.

Domenicali quer lidar com todo esse feedback de forma construtiva, mas pede aos pilotos de F1 que mantenham em mente o panorama geral.

“Minhas conversas com eles são definitivamente muito abertas e eles sabem que me importo com as opiniões deles. Quero que eles participem”, disse Domenicali durante entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

“Mas é claro que, às vezes, é preciso haver uma certa estratégia de jogo. Se você conversar com os pilotos da ponta, eles estão sempre muito felizes porque estão vencendo. Os outros podem ficar frustrados, também porque gostam de um estilo de corrida diferente, o que eu respeito muito.”

“No entanto, ele enfatizou que o respeito ao esporte como um todo também é um fator importante, sem que os pilotos se esqueçam da plataforma geral sobre a qual construíram suas carreiras.”

“O que eu disse a eles foi: 'Não se esqueçam de que o que estamos fazendo é porque fizemos as coisas certas juntos. Então, respeitem um esporte que nos deu a todos uma oportunidade incrível de crescer, de ganhar muito dinheiro e de desenvolver uma personalidade no mundo, algo que outros esportes, mesmo que vocês amem mais, não podem proporcionar'”, continuou ele.

“Acho que foi isso que eu lhes disse, e acho que isso foi levado em consideração.”

Por que as palavras de Verstappen “têm peso”

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Quando Domenicali menciona que alguns pilotos podem ser tentados a explorar outras modalidades do automobilismo, o pensamento naturalmente se volta a Max Verstappen e seu número crescente de participações na categoria GT3.

Quando foi mencionado que as corridas de endurance são, por definição, uma disciplina de Balance of Performance (BoP), Domenicali sorriu: "Não me perguntem sobre Balance of Performance porque vocês vão encontrar alguém que tem que respeitar outros campeonatos!"

Falando mais seriamente, o italiano explicou que todas as suas conversas recentes com Verstappen foram construtivas – incluindo algumas contribuições do holandês esta semana – mas que o tetracampeão mundial, como todos os pilotos de F1, precisa perceber que palavras ditas em público podem ter consequências.

“Acho que com o Max, conversamos muitas e muitas vezes desde o início”, insistiu Domenicali. “Então, entendemos que eu compreendo os comentários dele e ele compreende o panorama geral. Mesmo hoje, ele esteve em uma reunião em que se mostrou muito disposto a dar sugestões. Portanto, sabe, não quero cair na armadilha de tentar criar um antagonismo, porque não sou assim. Não é assim que queremos ver as coisas.”

“Então, vamos ficar juntos. Ele é o melhor piloto, é campeão mundial, multicampeão mundial e, claro, a voz dele precisa ser ouvida. Mas, é claro, ele sabe que a voz dele também tem peso. E ele precisa respeitar esse peso, porque às vezes algumas pessoas podem interpretá-la de forma errada. E isso é algo que não podemos permitir que aconteça.”

Em outras categorias, "a grama do vizinho nem sempre é mais verde"

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images



Além disso, Domenicali acredita que a perspectiva de longo prazo não é necessariamente melhor em outros lugares, também devido ao diálogo contínuo com todos os pilotos de F1, incluindo Verstappen.

“Não sei se existe a mesma expressão no Reino Unido, mas na Itália as pessoas acreditam que a grama do vizinho é sempre mais verde”, destacou. “E às vezes, quando você vai para o outro lado, elas dizem: 'Meu Deus, não é verdade'. Então, respeito o que conseguimos alcançar juntos, mas também sou muito receptivo e aberto a qualquer tipo de comentário que tenhamos feito. Sem nenhum tipo de jogo de poder, que às vezes todos têm a tentação de fazer.”

Além dos números, Domenicali considera que as corridas têm sido divertidas até agora, embora ele e a FIA estejam abertos a melhorar ainda mais o produto final – especialmente aos sábados – no interesse do esporte. Isso precisa acontecer de forma construtiva, em que o chefe da F1 respeite a opinião dos pilotos, mas, por sua vez, peça a eles que enxerguem o panorama geral.

“Acho que as corridas estão muito, muito boas. E quanto mais conversarmos, melhor para o esporte. Porque elas são – e digo isso porque sou velho, mas não me esqueço do que estou dizendo – a joia do nosso esporte. Então precisamos proteger essa joia do nosso esporte, assim como elas precisam proteger o ecossistema em que estão inseridas.”

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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