Chefe da Ferrari elogia evolução de carros nos testes e dispara: “Reclamar de tudo está no DNA da F1”

O chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, acredita que os carros de Fórmula 1 de 2026 "surpreenderam positivamente" o paddock, após as preocupações iniciais sobre o impacto dos novos regulamentos.

A F1 está passando por uma de suas maiores reformulações da história, com a nova geração de carros de 2026 apresentando aerodinâmica ativa e uma divisão de potência de 50:50 entre energia elétrica e o motor de combustão interna.

Após a última reformulação do regulamento dos motores em 2014, que resultou numa queda acentuada nos tempos de volta, surgiram sugestões de que a próxima geração de carros poderia novamente se mostrar significativamente mais lenta do que seus antecessores.

Grande parte das dúvidas centrava-se na crescente dependência da energia elétrica, o que suscitava receios de que os pilotos ficassem sem energia regenerativa no meio de longas retas.

No entanto, ao final do segundo teste no Bahrein, o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, conseguiu marcar um tempo respeitável de 1min31s992 com o pneu C4 da Pirelli. Isso foi cerca de 2,5s mais lento do que o tempo que Carlos Sainz marcou no teste do ano passado – uma diferença que certamente diminuirá à medida que as equipes continuarem a desenvolver seus carros para 2026.

Antes do GP da Austrália, que abre a temporada neste fim de semana, Vasseur disse que os primeiros resultados dos testes dissiparam muitas das dúvidas iniciais sobre o novo conjunto de regras.

“Reclamar de tudo está no DNA da F1, mas acredito que, no geral, todos ficaram positivamente surpresos”, disse Vasseur ao Motorsport.com da Itália.

“Diziam que estaríamos perto da Fórmula 2, mas estamos apenas dois ou três segundos atrás dos tempos de 2025, e no ano passado as temperaturas durante os testes no Bahrein foram muito mais baixas. Portanto, analisando o que surgiu, acho que o cenário geral é muito melhor do que se temia.”

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Há alguns pontos críticos, é claro, mas estamos apenas no início deste ciclo técnico. Precisaremos nos adaptar e aprimorar, e acredito que sempre há a possibilidade de fazer ajustes, se necessário.”

“O mais importante é ter uma competição acirrada: quando há uma disputa intensa entre duas ou mais equipes, não acho que ser um ou dois segundos mais lento do que na temporada passada faça muita diferença. O que conta é ser um décimo de segundo mais rápido do que todos os rivais.”

A Ferrari chamou a atenção no Bahrein com um design inovador de asa traseira que girava 180 graus, ajudando a equipe a reduzir o arrasto e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade geral.

Posteriormente, estreou uma nova solução aerodinâmica chamada FTM, que apresenta uma pequena aleta montada na frente do tubo de escape. Toda a área foi projetada para acomodar a asa, que aproveita os gases provenientes do escape e auxilia na recuperação de energia.

Vasseur ficou satisfeito ao ver os engenheiros da Ferrari "ultrapassando limites" com o SF-26, ao mesmo tempo que salientou que a equipe manteve um diálogo próximo com a FIA para garantir que seu pacote aerodinâmico estivesse em conformidade com as regras.

“É preciso explorar as normas técnicas, ser proativo e ir ao limite. Só assim é possível inovar”, afirmou.

“Mas o que precisa de atenção é que a inovação não se limita apenas às partes visíveis do carro. Fico feliz que duas soluções tenham chamado a atenção da imprensa e do paddock, mas, no passado, introduzimos outras inovações em áreas ocultas, como suspensões, sistema de arrefecimento, motor, e acredito que isso se aplica a todas as equipes.”

“No que nos diz respeito, gosto de ver nossos engenheiros ultrapassando limites, sempre prestando a máxima atenção à questão da legalidade.”

“Desde o primeiro dia, mantivemos um diálogo aberto com a FIA para discutir as atualizações introduzidas. Ninguém pode se dar ao luxo de desperdiçar horas no túnel de vento ou recursos do orçamento arriscando trazer para a pista soluções que não estejam em conformidade com os regulamentos.”

Aprilia REINA na Tailândia: ALERTA ligado na DUCATI? Diogo PONTUA na estreia! BRASIL, MOTOCROSS e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!