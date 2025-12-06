F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi

Todas as categorias

Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"

Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo

ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos
Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi

Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi
F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi

F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi
Dennis vence caótico eP de SP marcado por acidente de Martí; Drugovich é 5º na pista, mas toma punição e cai para 12º

Dennis vence caótico eP de SP marcado por acidente de Martí; Drugovich é 5º na pista, mas toma punição e cai para 12º

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Dennis vence caótico eP de SP marcado por acidente de Martí; Drugovich é 5º na pista, mas toma punição e cai para 12º
F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi

F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi

Dupla da McLaren se classificou logo atrás de Max Verstappen para a última corrida do ano

Lydia Mee
Editado:

Andrea Stella, chefe da McLaren, está preocupado com a possível 'ameaça' de George Russell e Charles Leclerc para a largada do GP de Abu Dhabi, que fecha o campeonato de 2025 da Fórmula 1.

Leia também:

Lando Norris e Oscar Piastri começam a corrida logo atrás de Max Verstappen e seguem na briga pelo título de pilotos. Embora tenha sido uma sessão positiva para a equipe de Woking, Stella admitiu que Russell e Leclerc ainda podem representar uma ameaça para a dupla durante a corrida, já que eles largam em quarto e quinto, respectivamente.

"Não há diferença em termos de configuração da asa traseira", disse Stella à Sky Sports F1 após a classificação, quando perguntado se Norris e Piastri tinham configurações de asa traseira diferentes. 

"Eles estão com a mesma configuração, portanto, qualquer diferença de velocidade que observarmos será devido ao vácuo para o carro da frente. Definitivamente vimos o suficiente para que os carros funcionem perfeitamente do ponto de vista do arrasto de downforce".
 
"Então, está tudo bem. [Temos] Russell e Leclerc, definitivamente não estamos sozinhos. Será uma corrida complexa, mas na qual temos que fazer o melhor trabalho possível e entregar e deixar Lando e Oscar terem suas opções, possibilidades para o campeonato".

A luta pelo campeonato de pilotos depende do resultado do GP de Abu Dhabi. Norris vai para a corrida na liderança com 12 pontos de vantagem sobre o pole position Verstappen, enquanto isso, Piastri está em terceiro, quatro pontos atrás de Max.

Para se tornar campeão, tudo que Lando precisa é terminar no pódio, assim, ele não depende de nenhum resultado ruim dos rivais.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - O Filme, com Brad Pitt, estreia na Apple TV no dia 12 de dezembro
Próximo artigo F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee
F1: Piastri confirma que discutirá ordens de equipe com McLaren antes do GP de Abu Dhabi

F1: Piastri confirma que discutirá ordens de equipe com McLaren antes do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Piastri confirma que discutirá ordens de equipe com McLaren antes do GP de Abu Dhabi
VÍDEO F1: Wolff pede desculpas à Red Bull após erro de Antonelli no TL3 de Abu Dhabi

VÍDEO F1: Wolff pede desculpas à Red Bull após erro de Antonelli no TL3 de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
VÍDEO F1: Wolff pede desculpas à Red Bull após erro de Antonelli no TL3 de Abu Dhabi
VÍDEO F1: Hamilton roda e bate no muro no TL3 de Abu Dhabi

VÍDEO F1: Hamilton roda e bate no muro no TL3 de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
VÍDEO F1: Hamilton roda e bate no muro no TL3 de Abu Dhabi
Lando Norris
Mais de
Lando Norris
F1: "Largar ao lado de Verstappen sempre deixa Norris nervoso", dispara Marko

F1: "Largar ao lado de Verstappen sempre deixa Norris nervoso", dispara Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: "Largar ao lado de Verstappen sempre deixa Norris nervoso", dispara Marko
F1: Norris e Piastri terminam classificação "decepcionados" atrás de Verstappen em Abu Dhabi

F1: Norris e Piastri terminam classificação "decepcionados" atrás de Verstappen em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Norris e Piastri terminam classificação "decepcionados" atrás de Verstappen em Abu Dhabi
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025

F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025
McLaren
Mais de
McLaren
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole
F1 - CEO da McLaren ajusta tom sobre ordens de equipe: "Seria loucura não fazer isso"

F1 - CEO da McLaren ajusta tom sobre ordens de equipe: "Seria loucura não fazer isso"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - CEO da McLaren ajusta tom sobre ordens de equipe: "Seria loucura não fazer isso"

