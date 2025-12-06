F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi

Andrea Stella, chefe da McLaren, está preocupado com a possível 'ameaça' de George Russell e Charles Leclerc para a largada do GP de Abu Dhabi, que fecha o campeonato de 2025 da Fórmula 1.

Lando Norris e Oscar Piastri começam a corrida logo atrás de Max Verstappen e seguem na briga pelo título de pilotos. Embora tenha sido uma sessão positiva para a equipe de Woking, Stella admitiu que Russell e Leclerc ainda podem representar uma ameaça para a dupla durante a corrida, já que eles largam em quarto e quinto, respectivamente.

"Não há diferença em termos de configuração da asa traseira", disse Stella à Sky Sports F1 após a classificação, quando perguntado se Norris e Piastri tinham configurações de asa traseira diferentes.

"Eles estão com a mesma configuração, portanto, qualquer diferença de velocidade que observarmos será devido ao vácuo para o carro da frente. Definitivamente vimos o suficiente para que os carros funcionem perfeitamente do ponto de vista do arrasto de downforce".



"Então, está tudo bem. [Temos] Russell e Leclerc, definitivamente não estamos sozinhos. Será uma corrida complexa, mas na qual temos que fazer o melhor trabalho possível e entregar e deixar Lando e Oscar terem suas opções, possibilidades para o campeonato".

A luta pelo campeonato de pilotos depende do resultado do GP de Abu Dhabi. Norris vai para a corrida na liderança com 12 pontos de vantagem sobre o pole position Verstappen, enquanto isso, Piastri está em terceiro, quatro pontos atrás de Max.

Para se tornar campeão, tudo que Lando precisa é terminar no pódio, assim, ele não depende de nenhum resultado ruim dos rivais.

