F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi
Dupla da McLaren se classificou logo atrás de Max Verstappen para a última corrida do ano
Andrea Stella, chefe da McLaren, está preocupado com a possível 'ameaça' de George Russell e Charles Leclerc para a largada do GP de Abu Dhabi, que fecha o campeonato de 2025 da Fórmula 1.
Lando Norris e Oscar Piastri começam a corrida logo atrás de Max Verstappen e seguem na briga pelo título de pilotos. Embora tenha sido uma sessão positiva para a equipe de Woking, Stella admitiu que Russell e Leclerc ainda podem representar uma ameaça para a dupla durante a corrida, já que eles largam em quarto e quinto, respectivamente.
"Não há diferença em termos de configuração da asa traseira", disse Stella à Sky Sports F1 após a classificação, quando perguntado se Norris e Piastri tinham configurações de asa traseira diferentes.
"Eles estão com a mesma configuração, portanto, qualquer diferença de velocidade que observarmos será devido ao vácuo para o carro da frente. Definitivamente vimos o suficiente para que os carros funcionem perfeitamente do ponto de vista do arrasto de downforce".
"Então, está tudo bem. [Temos] Russell e Leclerc, definitivamente não estamos sozinhos. Será uma corrida complexa, mas na qual temos que fazer o melhor trabalho possível e entregar e deixar Lando e Oscar terem suas opções, possibilidades para o campeonato".
A luta pelo campeonato de pilotos depende do resultado do GP de Abu Dhabi. Norris vai para a corrida na liderança com 12 pontos de vantagem sobre o pole position Verstappen, enquanto isso, Piastri está em terceiro, quatro pontos atrás de Max.
Para se tornar campeão, tudo que Lando precisa é terminar no pódio, assim, ele não depende de nenhum resultado ruim dos rivais.
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: "Largar ao lado de Verstappen sempre deixa Norris nervoso", dispara Marko
F1: Norris e Piastri terminam classificação "decepcionados" atrás de Verstappen em Abu Dhabi
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole
F1 - CEO da McLaren ajusta tom sobre ordens de equipe: "Seria loucura não fazer isso"
Últimas notícias
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários