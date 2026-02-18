De todos os 22 pilotos no grid, Max Verstappen tem sido até agora o mais vocal nas críticas contra os novos regulamentos técnicos. No entanto, o chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, não teme que o holandês deixe a Fórmula 1. Ele acredita até que o tetracampeão pode se tornar o melhor em “dominar as novas regras”.

Verstappen descreveu as novas regras como uma “Fórmula E com esteroides” e acrescentou, durante uma sessão com a mídia holandesa, que houve um período no ano passado em que preferiu não testar o carro de 2026 no simulador, simplesmente porque a sensação era muito ruim.

Isso levou a sugestões de que o amor de Verstappen pela F1 – pelo menos se a fórmula do motor continuar nessa direção – poderia esfriar. O próprio holandês pouco fez para negar essa impressão. Ele confirmou que esse conjunto de regras “não ajuda” suas chances de permanecer na F1 por mais tempo, e acrescentou que seus fãs poderiam muito bem fazer um churrasco ao lado da pista em outra categoria de corrida.

No entanto, após uma pergunta do Motorsport.com, Mekies deixou claro que não teme a saída de Verstappen da F1.“A resposta curta para essa pergunta é não, zero preocupações com isso", disse o francês no início da segunda semana de testes no Bahrein.

“E sim, eu me lembro das nossas conversas no ano passado, quando ele estava mudando de um modelo de carro para outro, ou seja, do [modelo de] 2025 para o de 2026 no simulador. E sim, a diferença era tão grande que, em determinado momento, acho que com razão, ele decidiu focar na abordagem do [carro de] 2025.

“Mas, sabe, a realidade é que os desafios desses regulamentos são enormes. São enormes para as equipes, enormes para as fabricantes das unidades de potência e enormes para os pilotos também. É diferente para todos nós, mas isso também é o que amamos – tentar superar esses desafios, tentar encontrar soluções que sentimos que não estavam na mesa. E é isso que faremos com a ajuda do Max".

Mekies até acredita que Verstappen pode, no fim das contas, usar a complexidade das regras de 2026 a seu favor. Ele é um dos melhores pilotos capazes de manter a capacidade mental enquanto pilota, o que leva Mekies a prever que Verstappen pode extrair uma vantagem competitiva de todas as novas ferramentas, mesmo não sendo fã delas.

“Estou bastante confiante de que, como vai acontecer, ele provavelmente se tornará o melhor em dominar esses regulamentos, as tecnicalidades e truques, tanto quanto foi no conjunto anterior de regulamentos".

O diretor técnico Pierre Wache disse anteriormente que a Red Bull não pode fazer Verstappen gostar mais das novas regras, mas que a equipe de Milton Keynes só pode lhe fornecer um pacote competitivo.

“Não é meu objetivo deixá-lo feliz", disse Wache. “Só podemos deixá-lo feliz ganhando a corrida. Meu trabalho e o trabalho da equipe é garantir que lhe demos a ferramenta para que ele possa competir na frente".

“O regulamento em si e como o design do carro é, em termos de como nos sentimos com o monoposto, devido a esse regulamento, é uma área externa. É uma discussão da FIA. Podemos participar disso, mas o propósito principal e o foco principal é melhorar o carro".

Red Bull é a quarta força no momento?

Assim como Wache, Mekies indicou que não acredita que a Red Bull tenha atualmente o melhor carro do grid. Tanto o chefe da equipe quanto o diretor técnico preveem que a Red Bull será a quarta equipe mais rápida na abertura da temporada em Melbourne.

“Temos uma enorme quantidade de trabalho a fazer, infelizmente, não somos a referência,” disse Mekies. “Temos muita confiança de que provavelmente estamos atrás do grupo dos melhores agora".

Segundo Mekies, esse grupo dos “melhores” consiste em duas equipes com motor Mercedes e a Ferrari: “Não vou entrar no jogo de adivinhação, mas achamos que Mercedes-Benz, Ferrari e McLaren provavelmente são esses caras, e que os três estão um bom tanto mais rápidos que nós agora", concluiu.

