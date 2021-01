Chefe da Suzuki na MotoGP pode fazer parte da Alpine na F1

Davide Brivio, o homem que ajudou a liderar a Suzuki à glória para o título da MotoGP em 2020, foi associado a uma mudança para a Alpine na F1.

O italiano ganhou enorme respeito na MotoGP com o seu recente sucesso na Suzuki, depois de uma longa carreira que rendeu vários campeonatos mundiais à Yamaha também.

Embora não tenha havido confirmação oficial da mudança e nem da sua saída da Suzuki, fontes indicaram que uma mudança para uma posição sênior na Alpine está nos planos.

Há crescentes especulações de que uma nova estrutura de gerenciamento de equipe está sendo considerada, com o atual chefe do time, Cyril Abiteboul, passando para outro cargo dentro da organização.

Isso poderia deixar a porta aberta para que o diretor executivo, Marcin Budkowski, assumisse a chefia da equipe, com Brivio potencialmente assumindo uma função de CEO para supervisionar as operações mais amplas.

A Renault não fez nenhum comentário firme sobre as possíveis mudanças na estrutura, quando questionada pelo Motorsport.com.

A equipe Alpine F1 está passando por um novo impulso do CEO da Renault, Luca de Meo, como parte de seu desejo de revigorar a montadora francesa. No ano passado, ele aprovou planos para que a equipe Renault fosse renomeada.

Abiteboul foi encarregado por de Meo para elaborar um plano de batalha para a Alpine e, falando sobre seu futuro no ano passado, sugeriu que não havia garantia de que ele permaneceria como chefe da equipe de F1 por muito tempo.

“É uma missão que comecei, que terei em mãos em algumas semanas”, disse ele. “Parte da entrega dessa missão verá obviamente algumas propostas em termos de estrutura que eu absolutamente não quero comentar aqui e agora. O que posso dizer é que continuo no contexto dessa missão até o final deste ano, totalmente comprometido em minha função de chefe de equipe.”

De Meo também deu a entender que seria importante foco total na nova operação.

“Precisamos simplificar a cadeia de comando”, disse ele à mídia no GP da Itália do ano passado. “Precisamos ter responsabilidades pelas diferentes partes.”

“Uma coisa a fazer é desenvolver uma rede de revendedores, a outra é administrar uma equipe de Fórmula 1, então você precisa de alguém que puxa as cordas.”

“Mas confie em nós: podemos organizar esse tipo de coisa. Fazemos isso nas outras marcas e Cyril é parte dessa história, com certeza.”

Embora a mudança de Brivio para a F1 fosse uma surpresa, ele tem história com de Meo, quando a dupla trabalhou junta durante passagem pelas operações da Yamaha na MotoGP.

Brivio era chefe de equipe da fabricante japonesa na época em que ela era patrocinada pela Fiat, de 2007 a 2010, quando de Meo era o diretor de marketing da empresa italiana de carros de passeio.

Nascido na Itália, Brivio começou sua carreira na Yamaha no Mundial de Superbike em 1990.

Ele ficou com a fabricante de motos japonesa quando se mudou para a MotoGP em 2002 e foi fundamental para ajudar a atrair Valentino Rossi em 2004 - com Rossi terminando uma seca de títulos para a marca.

Ele permaneceu lá como chefe da equipe da Yamaha até 2010, quando a deixou, ao lado de Rossi, para trabalhar de perto como parte da equipe pessoal do italiano.

Em 2013, Brivio decidiu retornar a uma posição oficial na equipe ao assumir o papel de chefe da Suzuki enquanto se preparava para seu retorno em tempo integral em 2015.

Depois de ajudar a Suzuki a vencer a primeira corrida em 2016 desde seu retorno, e fazer um bom progresso, Brivio a levou ao campeonato de equipes e pilotos no ano passado, com Joan Mir conquistando o título, após uma batalha emocionante ao longo da temporada.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Conheça os TRÊS pontos-chave que travam a RENOVAÇÃO de HAMILTON com a MERCEDES

PODCAST: Vettel, Alonso, Schumacher, eventos e mais: o que esperar da F1 em 2021?