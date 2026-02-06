Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026
Veja quem é quem nas 11 equipes que compõem o grid atual da principal categoria do automobilismo mundial
Ao longo de seus 75 anos de existência, a Fórmula 1 passou por muitas revoluções, especialmente as tecnológicas, que tornaram os carros gradualmente mais complexos, exigindo conhecimentos cada vez mais específicos do lado técnico.
Além disso, as próprias equipes cresceram, passando a contar com um número cada vez maior de funcionários. Neste movimento, os próprios times tiveram que profissionalizar suas estruturas, com cargos mais definidos e divisões mais claras entre as funções.
Enquanto o chefe de equipe segue sendo o cargo mais reconhecido dentro de uma estrutura, muitas contam com outros profissionais responsáveis pelo gerenciamento geral da operação, como o CEO ou o COO - Chief Operational Officer.
Além disso, o próprio cargo de diretor técnico passou por modificações ao longo dos anos. No grid de 2026, muitas equipes possuem dois ou três diretores técnicos, que dividem suas atribuições entre áreas como unidade de potência, chassi e aerodinâmica.
Neste especial, o Motorsport.com destrincha para você os principais cargos dentro das 11 equipes do grid de 2026 da F1. Confira abaixo!
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Mercedes AMG
MERCEDES
CEO - Toto Wolff
Chefe de Equipe - Toto Wolff
Diretor Técnico - James Allison
Diretor Esportivo - Ron Meadows
Chief Technical Officer - N/A
Chief Operating Officer - Rob Thomas
Chief Commercial Officer - Richard Sanders
Chief Communications Officer - Bradley Lord
Estrategista Chefe - Rosie Wait
Mecânico Chefe - Matt Deane
Chefe de Aerodinâmica - Jarrod Murphy
Diretor de Engenharia de Pista - Andrew Shovlin
Pilotos - George Russell e Andrea Kimi Antonelli
Engenheiro de Corridas - Marcus Dudley e Peter Bonnington (Bono)
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Formula 1
FERRARI
CEO - Benedetto Vigna
Chefe de Equipe - Frédéric Vasseur
Vice-chefe de Equipe - Jerome d’Ambrosio
Diretor Técnico (Chassi) - Löic Serra
Diretor Técnico (Unidade de Potência) - Enrico Gualteri
Diretor Esportivo - Diego Ioverno
Diretor de Engenharia de Pista - Matteo Togninalli
Estrategista Chefe - Ravin Jain
Chefe de Aerodinâmica - Diego Tondi
Engenheiro-Chefe de Performance - Guillaume Dezoteux
Pilotos - Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Engenheiro de Corridas - Bryan Bozzi e A Definir
Max Verstappen, Red Bull Racing
RED BULL
CEO - Oliver Mintzlaff
Chefe de Equipe - Laurent Mekies
Diretor Técnico - Pierre Waché
Diretor de Engenharia de Pista - Gianpiero Lambiase
Diretor de Operações de Pista - Richard Wolverson
Diretor Esportivo - Stephen Knowles (Interino)
Engenheiro Chefe - Paul Monaghan
Estrategista Chefe - Hannah Schmitz
Chefe de Aerodinâmica - Enrico Balbo
Engenheiro-Chefe de Performance - Ben Waterhouse
Engenheiro de Corrida - Hugh Bird
Piloto - Max Verstappen e Isack Hadjar
Engenheiro de Corridas - Gianpiero Lambiase e Richard Wood
Lando Norris, McLaren
Foto de: McLaren
MCLAREN
CEO - Zak Brown
Chefe de Equipe - Andrea Stella
Diretor Técnico (Aerodinâmica) - Peter Prodromou
Diretor Técnico (Engenharia) - Neil Houldey
Diretor Técnico (Performance) - Mark Temple
Chief Operating Officer - Piers Thynne
Chief Commercial Officer - Nick Martin e Matt Dennington
Chefe de Design - Rob Marshall
Estrategista Chefe - Will Courtenay
Pilotos - Lando Norris e Oscar Piastri
Engenheiro de Corridas - Will Joseph e Tom Stallard
Nico Hülkenberg, Equipe Audi F1
Foto de: Audi
AUDI
Chefe de Projeto - Mattia Binotto
Chefe de Equipe - Jonathan Wheatley
Diretor Esportivo - Iñaki Rueda
Diretor de Engenharia de Pista - Xavi Pujolar
Diretor Técnico (Chassi) - James Key
Diretor Técnico (Unidade de Potência) - Stefan Dreyer
Chief Commercial Officer - Stefano Battiston
Chief Communications Officer - Florian Büngener
Chefe de Aerodinâmica - Tony Salter
Piloto - Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
Engenheiro de Corridas - José Manuel López e Steven Petrik
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Alpine
ALPINE
CEO - Philippe Krief
Chefe de Equipe - Flavio Briatore
Diretor Técnico (Executivo) - David Sanchez
Diretor Técnico (Engenharia) - Joe Burnell
Diretor Técnico (Performance) - Ciaron Pilbeam
Diretor de Corridas - Dave Greenwood
Diretor de Operações - Ian Pearce
Chief Operating Officer - Steve Nielsen
Engenheiro de Performance - Matthew Bate
Piloto - Pierre Gasly e Franco Colapinto
Engenheiro de Corridas - Josh Peckett e Stuart Barlow
Liam Lawson, Racing Bulls
Foto de: Racing Bulls
RACING BULLS
CEO - Peter Bayer
Chefe de Equipe - Alan Permane
Diretor Técnico - Dan Fallows
Diretor Esportivo - Marco Perrone
Diretor de Operações - Matteo Piraccini
Chefe de Engenharia de Pista - Jonathan Eddolls
Chief Technical Officer - Tim Goss
Chief Commercial Officer - Lars Stegelmann
Chefe de Aerodinâmica - Peter Machin
Piloto - Liam Lawson e Arvid Lindblad
Engenheiro de Corridas - Alexandre Iliopoulos e Pierre Hamelin
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto de: Haas F1 Team
HAAS
Presidente-Executivo - Gene Haas
Chefe de Equipe - Ayao Komatsu
Diretor Técnico - Andrea de Zordo
Diretor Esportivo - Mark Lowe
Chief Operating Officer - Joe Custer
Estrategista Chefe - Carine Cridelich
Chefe de Aerodinâmica - Nicolas Hennel
Chefe de Engenharia de Corrida - Francesco Nenci
Piloto - Esteban Ocon e Ollie Berman
Engenheiro de Corridas - Laura Müller e Ronan O’Hare
Williams FW48
Foto de: Williams
WILLIAMS
Chefe de Equipe - James Vowles
Diretor Técnico - Matt Harman
Diretor de Performance Veicular - Dave Robson
Chief Technical Officer - Pat Fry
Chief Operating Officer - Axel Kruse
Chief Commercial Officer - James Bower
Chief Communications Officer - Marcus Prosser
Estrategista Chefe - Charles-Antoine Florentin
Chefe de Aerodinâmica - Juan Molina
Piloto - Alex Albon e Carlos Sainz
Engenheiro de Corridas - James Urwin e Gaëtan Jago
Sergio Perez, Cadillac F1 Team
Foto de: Sergio Perez
CADILLAC
CEO - Dan Towriss
Chefe de Equipe - Graeme Lowdon
Diretor Técnico - Nick Chester
Chief Operating Officer - Rob White
Chief Commercial Officer - Lauren Teixeira
Chefe de Aerodinâmica - Jon Tomlinson
Chefe de Engenharia de Corrida - Xavi Marcos Padros
Piloto - Sergio Pérez e Valtteri Bottas
Engenheiro de Corridas - Carlo Pasetti e John Howard
Lance Stroll, Aston Martin
Foto de: Aston Martin Racing
ASTON MARTIN
Presidente-Executivo - Lawrence Stroll
CEO - Adrian Hallmark
Chefe de Equipe - Adrien Newey
Chief Technical Officer - Enrico Cardille
Chief Trackside Officer - Mike Krack
Chief Operating Officer - Ben Fitzgerald
Chief Creative Officer - Marek Reichman
Estrategista Chefe - Andy Cowell
Chefe de Aerodinâmica - Eric Blandin
Engenheiro de Performance - Stephen Glass
Piloto - Fernando Alonso e Lance Stroll
Engenheiro de Corridas - Andrew Visard e Gary Gannon
MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários