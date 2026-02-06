Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Endurance
Endurance
Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Geral
Geral
STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1
Fórmula 1

Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

Veja quem é quem nas 11 equipes que compõem o grid atual da principal categoria do automobilismo mundial

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Add as a preferred source
Ferrari team picture

Ao longo de seus 75 anos de existência, a Fórmula 1 passou por muitas revoluções, especialmente as tecnológicas, que tornaram os carros gradualmente mais complexos, exigindo conhecimentos cada vez mais específicos do lado técnico.

Leia também:

Além disso, as próprias equipes cresceram, passando a contar com um número cada vez maior de funcionários. Neste movimento, os próprios times tiveram que profissionalizar suas estruturas, com cargos mais definidos e divisões mais claras entre as funções.

Enquanto o chefe de equipe segue sendo o cargo mais reconhecido dentro de uma estrutura, muitas contam com outros profissionais responsáveis pelo gerenciamento geral da operação, como o CEO ou o COO - Chief Operational Officer.

Além disso, o próprio cargo de diretor técnico passou por modificações ao longo dos anos. No grid de 2026, muitas equipes possuem dois ou três diretores técnicos, que dividem suas atribuições entre áreas como unidade de potência, chassi e aerodinâmica.

Neste especial, o Motorsport.com destrincha para você os principais cargos dentro das 11 equipes do grid de 2026 da F1. Confira abaixo!

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Mercedes AMG

MERCEDES

CEO - Toto Wolff

Chefe de Equipe - Toto Wolff

Diretor Técnico - James Allison

Diretor Esportivo - Ron Meadows

Chief Technical Officer - N/A

Chief Operating Officer - Rob Thomas

Chief Commercial Officer - Richard Sanders

Chief Communications Officer - Bradley Lord

Estrategista Chefe - Rosie Wait

Mecânico Chefe - Matt Deane

Chefe de Aerodinâmica - Jarrod Murphy

Diretor de Engenharia de Pista - Andrew Shovlin

Pilotos - George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Engenheiro de Corridas - Marcus Dudley e Peter Bonnington (Bono)

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Formula 1

FERRARI

CEO - Benedetto Vigna

Chefe de Equipe - Frédéric Vasseur

Vice-chefe de Equipe - Jerome d’Ambrosio

Diretor Técnico (Chassi) - Löic Serra

Diretor Técnico (Unidade de Potência) - Enrico Gualteri

Diretor Esportivo - Diego Ioverno

Diretor de Engenharia de Pista - Matteo Togninalli

Estrategista Chefe - Ravin Jain

Chefe de Aerodinâmica - Diego Tondi

Engenheiro-Chefe de Performance - Guillaume Dezoteux

Pilotos - Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Engenheiro de Corridas - Bryan Bozzi e A Definir

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

RED BULL

CEO - Oliver Mintzlaff

Chefe de Equipe - Laurent Mekies

Diretor Técnico - Pierre Waché

Diretor de Engenharia de Pista - Gianpiero Lambiase

Diretor de Operações de Pista - Richard Wolverson

Diretor Esportivo - Stephen Knowles (Interino)

Engenheiro Chefe - Paul Monaghan

Estrategista Chefe - Hannah Schmitz

Chefe de Aerodinâmica - Enrico Balbo

Engenheiro-Chefe de Performance - Ben Waterhouse

Engenheiro de Corrida - Hugh Bird

Piloto - Max Verstappen e Isack Hadjar

Engenheiro de Corridas - Gianpiero Lambiase e Richard Wood

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: McLaren

MCLAREN

CEO - Zak Brown

Chefe de Equipe - Andrea Stella

Diretor Técnico (Aerodinâmica) - Peter Prodromou

Diretor Técnico (Engenharia) - Neil Houldey

Diretor Técnico (Performance) - Mark Temple

Chief Operating Officer - Piers Thynne

Chief Commercial Officer - Nick Martin e Matt Dennington

Chefe de Design - Rob Marshall

Estrategista Chefe - Will Courtenay

Pilotos - Lando Norris e Oscar Piastri

Engenheiro de Corridas - Will Joseph e Tom Stallard

Nico Hülkenberg, Equipe Audi F1

Nico Hülkenberg, Equipe Audi F1

Foto de: Audi

AUDI

Chefe de Projeto - Mattia Binotto

Chefe de Equipe - Jonathan Wheatley

Diretor Esportivo - Iñaki Rueda

Diretor de Engenharia de Pista - Xavi Pujolar

Diretor Técnico (Chassi) - James Key

Diretor Técnico (Unidade de Potência) - Stefan Dreyer

Chief Commercial Officer - Stefano Battiston

Chief Communications Officer - Florian Büngener

Chefe de Aerodinâmica - Tony Salter

Piloto - Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg

Engenheiro de Corridas - José Manuel López e Steven Petrik

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alpine

ALPINE

CEO - Philippe Krief

Chefe de Equipe - Flavio Briatore

Diretor Técnico (Executivo) - David Sanchez

Diretor Técnico (Engenharia) - Joe Burnell

Diretor Técnico (Performance) - Ciaron Pilbeam

Diretor de Corridas - Dave Greenwood

Diretor de Operações - Ian Pearce

Chief Operating Officer - Steve Nielsen

Engenheiro de Performance - Matthew Bate

Piloto - Pierre Gasly e Franco Colapinto

Engenheiro de Corridas - Josh Peckett e Stuart Barlow

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Racing Bulls

RACING BULLS

CEO - Peter Bayer

Chefe de Equipe - Alan Permane

Diretor Técnico - Dan Fallows

Diretor Esportivo - Marco Perrone

Diretor de Operações - Matteo Piraccini

Chefe de Engenharia de Pista - Jonathan Eddolls

Chief Technical Officer - Tim Goss

Chief Commercial Officer - Lars Stegelmann

Chefe de Aerodinâmica - Peter Machin

Piloto - Liam Lawson e Arvid Lindblad

Engenheiro de Corridas - Alexandre Iliopoulos e Pierre Hamelin

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Haas F1 Team

HAAS

Presidente-Executivo - Gene Haas

Chefe de Equipe - Ayao Komatsu

Diretor Técnico - Andrea de Zordo

Diretor Esportivo - Mark Lowe

Chief Operating Officer - Joe Custer

Estrategista Chefe - Carine Cridelich

Chefe de Aerodinâmica - Nicolas Hennel

Chefe de Engenharia de Corrida - Francesco Nenci

Piloto - Esteban Ocon e Ollie Berman

Engenheiro de Corridas - Laura Müller e Ronan O’Hare

Williams FW48

Williams FW48

Foto de: Williams

WILLIAMS

Chefe de Equipe - James Vowles

Diretor Técnico - Matt Harman

Diretor de Performance Veicular - Dave Robson

Chief Technical Officer - Pat Fry

Chief Operating Officer - Axel Kruse

Chief Commercial Officer - James Bower

Chief Communications Officer - Marcus Prosser

Estrategista Chefe - Charles-Antoine Florentin

Chefe de Aerodinâmica - Juan Molina

Piloto - Alex Albon e Carlos Sainz

Engenheiro de Corridas - James Urwin e Gaëtan Jago

Sergio Perez, Cadillac F1 Team

Sergio Perez, Cadillac F1 Team

Foto de: Sergio Perez

CADILLAC

CEO - Dan Towriss

Chefe de Equipe - Graeme Lowdon

Diretor Técnico - Nick Chester

Chief Operating Officer - Rob White

Chief Commercial Officer - Lauren Teixeira

Chefe de Aerodinâmica - Jon Tomlinson

Chefe de Engenharia de Corrida - Xavi Marcos Padros

Piloto - Sergio Pérez e Valtteri Bottas

Engenheiro de Corridas - Carlo Pasetti e John Howard

Lance Stroll, Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin

Foto de: Aston Martin Racing

ASTON MARTIN

Presidente-Executivo - Lawrence Stroll

CEO - Adrian Hallmark

Chefe de Equipe - Adrien Newey

Chief Technical Officer - Enrico Cardille

Chief Trackside Officer - Mike Krack

Chief Operating Officer - Ben Fitzgerald

Chief Creative Officer - Marek Reichman

Estrategista Chefe - Andy Cowell

Chefe de Aerodinâmica - Eric Blandin

Engenheiro de Performance - Stephen Glass

Piloto - Fernando Alonso e Lance Stroll

Engenheiro de Corridas - Andrew Visard e Gary Gannon

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1

Principais comentários

Mais de
Guilherme Longo

ANÁLISE: Diogo Moreira faz pré-temporada sólida e confirma evolução antes de estreia na MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Diogo Moreira faz pré-temporada sólida e confirma evolução antes de estreia na MotoGP

'Silly season' da MotoGP pode levar a mudanças no grid em 2027 para além dos pilotos; entenda

MotoGP
MotoGP
'Silly season' da MotoGP pode levar a mudanças no grid em 2027 para além dos pilotos; entenda

F1: Netflix anuncia novo documentário sobre Schumacher para 2026; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Netflix anuncia novo documentário sobre Schumacher para 2026; saiba mais

Últimas notícias

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Misc Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1