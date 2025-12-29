A temporada de 2025 da Fórmula 1 contou com um novo campeão, seis novatos e transferências surpreendentes. Foram muitas histórias, conquistas e celebrações, mas também frustrações e momentos em que os chefes de equipe quase arrancaram seus cabelos.

Com Lando Norris assumindo o papel de novo campeão mundial, a McLaren como a equipe vencedora na tabela de construtores e Max Verstappen vice-líder após uma recuperação surpreendente, os chefões foram colocados contra a parede e votaram no top 10 dos pilotos do ano.

Importante ressaltar que os votos foram totalmente secretos, e não dá para saber quantos cada piloto recebeu. A F1 usou o seguinte sistema: cada chefe enviou sua própria lista, do 1 ao 10, na sequência, a categoria usou o sistema de pontos vigente para criar o ranking. Para simplificar, cada lista se tornou uma 'corrida' e os pilotos foram somando pontos - o primeiro recebia 25 e o último 1.

Os votos foram enviados por: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), Líder de equipe sênior da Aston Martin, Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) e Steve Nielsen (Alpine).

Fred Vasseur (Ferrari) e Laurent Mekies (Red Bull) não enviaram suas listas.

PILOTO POSIÇÃO EM 2025 POSIÇÃO EM 2024 Verstappen 1 1 Norris 2 2 Piastri 3 4 Russell 4 6 Alonso 5 9 Sainz 6 5 Leclerc 7 3 Bearman 8 - Hadjar 9 - Hulkenberg 10 8

