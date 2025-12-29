Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025
Vasseur e Mekies não participaram da 'brincadeira'
A temporada de 2025 da Fórmula 1 contou com um novo campeão, seis novatos e transferências surpreendentes. Foram muitas histórias, conquistas e celebrações, mas também frustrações e momentos em que os chefes de equipe quase arrancaram seus cabelos.
Com Lando Norris assumindo o papel de novo campeão mundial, a McLaren como a equipe vencedora na tabela de construtores e Max Verstappen vice-líder após uma recuperação surpreendente, os chefões foram colocados contra a parede e votaram no top 10 dos pilotos do ano.
Importante ressaltar que os votos foram totalmente secretos, e não dá para saber quantos cada piloto recebeu. A F1 usou o seguinte sistema: cada chefe enviou sua própria lista, do 1 ao 10, na sequência, a categoria usou o sistema de pontos vigente para criar o ranking. Para simplificar, cada lista se tornou uma 'corrida' e os pilotos foram somando pontos - o primeiro recebia 25 e o último 1.
Os votos foram enviados por: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), Líder de equipe sênior da Aston Martin, Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) e Steve Nielsen (Alpine).
Fred Vasseur (Ferrari) e Laurent Mekies (Red Bull) não enviaram suas listas.
|PILOTO
|POSIÇÃO EM 2025
|POSIÇÃO EM 2024
|Verstappen
|1
|1
|Norris
|2
|2
|Piastri
|3
|4
|Russell
|4
|6
|Alonso
|5
|9
|Sainz
|6
|5
|Leclerc
|7
|3
|Bearman
|8
|-
|Hadjar
|9
|-
|Hulkenberg
|10
|8
