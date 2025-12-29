Todas as categorias

Fórmula 1

Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025

Vasseur e Mekies não participaram da 'brincadeira'

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

A temporada de 2025 da Fórmula 1 contou com um novo campeão, seis novatos e transferências surpreendentes. Foram muitas histórias, conquistas e celebrações, mas também frustrações e momentos em que os chefes de equipe quase arrancaram seus cabelos.

Leia também:

Com Lando Norris assumindo o papel de novo campeão mundial, a McLaren como a equipe vencedora na tabela de construtores e Max Verstappen vice-líder após uma recuperação surpreendente, os chefões foram colocados contra a parede e votaram no top 10 dos pilotos do ano.

Importante ressaltar que os votos foram totalmente secretos, e não dá para saber quantos cada piloto recebeu. A F1 usou o seguinte sistema: cada chefe enviou sua própria lista, do 1 ao 10, na sequência, a categoria usou o sistema de pontos vigente para criar o ranking. Para simplificar, cada lista se tornou uma 'corrida' e os pilotos foram somando pontos - o primeiro recebia 25 e o último 1.

Os votos foram enviados por: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), Líder de equipe sênior da Aston Martin, Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) e Steve Nielsen (Alpine).

Fred Vasseur (Ferrari) e Laurent Mekies (Red Bull) não enviaram suas listas.

PILOTO POSIÇÃO EM 2025 POSIÇÃO EM 2024
Verstappen 1 1
Norris 2 2
Piastri 3 4
Russell 4 6
Alonso 5 9
Sainz 6 5
Leclerc 7 3
Bearman 8 -
Hadjar 9 -
Hulkenberg 10 8

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Livia Veiga
