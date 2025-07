Christian Horner foi demitido do cargo de chefe de equipe da Red Bull nesta quarta-feira (9), após 20 anos no comando da escuderia austríaca de Fórmula 1, encerrando um período vitorioso que terminou com resultados mistos desde as acusações que ele enfrentou em 2024 de comportamento inadequado em relação a uma funcionária do time taurino.

O agora ex-comandante da Red Bull sonhava em se tornar um piloto de F1, mas se tornou dono de equipe aos 31 anos e acabou liderando uma das equipes de maior sucesso dos últimos anos.

Quem é Christian Horner?

Christian Horner foi o ex-chefe da equipe e CEO da Red Bull Racing e ex-piloto de corrida. Nascido em 16 de novembro de 1973, sua família já estava envolvida com a indústria automobilística. O avô de Horner trabalhou como gerente de compras da Standard Motor Company, antes de ajudar Garry Horner - o pai de Christian - a criar uma agência que fornecia componentes para fabricantes de automóveis.

Horner começou sua carreira como piloto competindo no Campeonato Britânico de Fórmula Renault, na Fórmula 2 Britânica e na Fórmula 3 Britânica, antes de parar de pilotar em 1997, aos 25 anos de idade.

Ele fez história ao se tornar o chefe de equipe de F1 mais jovem de todos os tempos quando entrou para a Red Bull Racing em 2005, aos 31 anos de idade. Desde então, Horner liderou a equipe e é o chefe de equipe que está há mais tempo no grid da F1.

Carreira de Christian Horner nas corridas

Como muitos, a carreira de Christian Horner nas corridas começou no kart antes de conseguir sua vaga na Fórmula Renault em 1991. Em 1992, ele conseguiu um assento no Campeonato Britânico de Fórmula Renault com a Manor Motorsport, onde terminou a temporada como vencedor da corrida e foi o estreante mais bem colocado.

No ano seguinte, terminou em segundo lugar no Campeonato de Classe B da Fórmula 3 Britânica pela P1 Motorsport, depois de vencer cinco corridas. Ele se transferiu para a Fortec em 1994, para a ADR em 1995 e depois para a TOMs em 1996, mas não conseguiu garantir mais nenhuma vitória no campeonato. Em 1996, Horner também competiu no campeonato britânico de Fórmula 2 antes de passar para a Fórmula 3000 em 1997.

Christian Horner (GBR), Alan Docking Racing. Campeonato Britânico de Fórmula 3, Silverstone, Inglaterra. 15 de agosto de 1995. Foto de: Sutton Images

Junto com seu pai, Garry Horner, Christian fundou a equipe Arden para competir no campeonato. Ele correu na Fórmula 3000 de 1997 e 1998, mas marcou apenas um ponto nos dois anos - terminou em 21º lugar em 1997 e em 33º no ano seguinte.

Christian Horner - Proprietário da Arden

A Arden foi criada por Christian Horner em janeiro de 1996. De acordo com Horner, ele usou dinheiro emprestado, incluindo um empréstimo de seu pai, para montar a equipe, além de persuadir o fundador da P1 Motorsport, Roly Vincini, a se tornar o engenheiro de corrida da equipe.

Ele também comprou um trailer de segunda mão de Helmut Marko, que era chefe da equipe júnior da Red Bull na Fórmula 3000 e, na época, um dos maiores rivais de Horner. Ele competiu em 1997 e 1998, sendo acompanhado no último ano por Kurt Mollekens, que em um determinado momento liderou o campeonato.

Em um teste de pré-temporada no Circuito de Estoril, em Portugal, Horner estava atrás de Juan Pablo Montoya quando percebeu que "não era capaz de reproduzir o nível de comprometimento" demonstrado pelo outro piloto. Isso o ajudou a solidificar sua decisão de deixar de pilotar no final da temporada e se concentrar na construção da Arden para ser uma equipe de sucesso, como chefe da equipe.

Depois de tomar a decisão de se aposentar, Horner contratou Viktor Maslov e Marc Goossens para competir pela equipe na temporada de 1999 da Fórmula 3000. No início do ano, uma participação de 50% na equipe foi comprada pela organização Prodrive de Dave Richards em nome da Lukoil - uma empresa petrolífera russa dirigida pelo pai de Maslov - mas Horner comprou de volta essas ações depois de apenas uma temporada.

Goossens foi substituído na temporada 2000-2001 por Darren Manning, que marcou uma pole e dois pódios. A equipe também competiu na Fórmula 3000 italiana com Warren Hughes em 2000, onde venceu três corridas e terminou em segundo lugar no campeonato.

Em 2002, a Arden garantiu o campeonato de equipes com Tomas Enge e Bjorn Wirdheim, conquistando cinco vitórias entre si - quatro para Enge e uma para Wirdheim, com Enge vencendo o campeonato de pilotos antes de ser rebaixado para o terceiro lugar depois de ser reprovado em um teste antidoping.

Robert Doornbos, da Arden International, Christian Horner, da Arden F3000 Boss, e Vitantonio Liuzzi, da Arden International, comemoram Foto de: Sutton Images

A Arden venceu o campeonato em 2003 e novamente em 2004, quando também garantiu o campeonato de pilotos com Vitatonio Liuzzi, que foi trazido para a equipe por seu empresário Helmut Marko, com o patrocínio da Red Bull.

Christian Horner permaneceu como chefe da equipe Arden até 2005, quando se tornou o chefe da equipe da Red Bull na Fórmula 1. O pai de Horner, Garry, continua a gerenciar as operações comerciais e de corrida da Arden.

Christian Horner - Chefe de equipe da Red Bull Racing

Christian Horner tornou-se o chefe da equipe da Red Bull em 2005, em seu ano de estreia na Fórmula 1. A empresa austríaca de bebidas energéticas comprou a equipe da Jaguar em 2004 e Horner foi nomeado apenas oito semanas antes do início da temporada na Austrália.

A equipe conseguiu marcar 34 pontos com seus pilotos David Coulthard e Christian Klein, o que representou um grande salto em relação aos nove pontos da Jaguar no ano anterior.

Horner também contratou Adrian Newey como diretor técnico da equipe em 2005 - uma mudança que ajudou a equipe a obter grande sucesso nos últimos 19 anos. A Red Bull conquistou seu primeiro pódio no GP de Mônaco de 2006, o que fez com que Horner pulasse em uma piscina usando apenas uma capa do Super-Homem.

Em 2007, a Red Bull competiu com o RB3 - o primeiro carro projetado por Newey - no entanto, a equipe continuou a lutar com problemas de confiabilidade, incluindo 14 abandonos e apenas um pódio. Em 2008, a equipe terminou em sétimo lugar no campeonato de construtores, antes de terminar em segundo lugar em 2009, com os pilotos Sebastian Vettel e Mark Webber terminando em segundo e quarto lugares, respectivamente.

A vitória finalmente chegou para a Red Bull em 2010, quando a equipe venceu seu primeiro campeonato de construtores e Sebastian Vettel também garantiu o campeonato de pilotos, tornando-se o mais jovem campeão mundial, com 23 anos e 133 dias de idade.

As vitórias também fizeram de Horner o segundo mais jovem chefe de equipe a vencer um campeonato de construtores da F1, aos 36 anos, atrás apenas de Colin Chapman, que conquistou o título com a Lotus em 1963, aos 34 anos.

A Red Bull conquistou os dois títulos novamente em 2011, 2012 e 2013, com Vettel também garantindo cada um dos campeonatos mundiais de pilotos junto com as vitórias da equipe. A equipe não viu outro troféu de campeonato novamente até 2021, quando Max Verstappen ganhou seu primeiro título de pilotos durante uma intensa batalha com Lewis Hamilton na última corrida da temporada.

Pódio: Christian Horner, diretor da equipe, Red Bull Racing, vencedor da corrida, Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Erik Junius

Em 2022 e 2023, a Red Bull garantiu os campeonatos mundiais de pilotos e de construtores, com seus pilotos Max Verstappen e Sergio Perez conquistando uma dobradinha em '23. Já em 2024, mesmo com turbulências, o holandês conquistou mais um troféu de pilotos para a equipe taurina.

Horner também foi premiado com uma OBE em 2013 e uma CBE em 2024 por seus serviços ao automobilismo.

Números com a Red Bull

Por ter assumido o cargo na fundação da equipe taurina, os números da Red Bull e de Christian Horner na Fórmula 1 são os mesmo. Com a RBR, Horner alcançou:

405 GPs

21 temporadas e carros de F1

Seis títulos de construtores (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023)

Oito títulos de pilotos (2010, 2011, 2012 e 2013 com Sebastian Vettel; 2021, 2022, 2023 e 2024 com Max Verstappen).

21 pilotos

124 vitórias

287 pódios

107 poles positions

8 009 pontos totais (média de 381,38 pontos por temporada e 19,78 por etapa)

Vida pessoal

Christian Horner se casou com a cantora Geri Halliwell, do grupo pop Spice Girls, em 2015 e o casal tem um filho, Montague (7). Horner também tem uma filha, Olivia (10), com sua ex-parceira Beverly Allen, com quem esteve por 14 anos. Ele também é padrasto da filha de Halliwell, Bluebell Madonna (17), de seu relacionamento anterior com o roteirista Sacha Gervasi.

O patrimônio líquido de Horner é estimado em 50 milhões de dólares (mais de R$ 272 milhões) com seu salário estimado também superando 10 milhões de dólares (mais de R$ 54 milhões) por ano como chefe de equipe da Red Bull Racing. Seu suposto salário o tornava o chefe de equipe mais bem pago da F1.

