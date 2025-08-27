Chuva pode ser trunfo de Aurelia Nobels na 5ª etapa da F1 Academy
Piloto Shell retorna a Zandvoort, palco de seus melhores resultados em 2024
A quinta etapa da temporada 2025 da F1 Academy leva o grid para um dos palcos mais emblemáticos do automobilismo europeu: o Circuito de Zandvoort, na Holanda. Aurelia Nobels chega confiante para encarar um de seus circuitos favoritos, embalada pelos pontos conquistados em Jeddah, pelo top 6 em Miami e pela boa performance em Montreal. O objetivo é repetir a competitividade mostrada em 2024 e voltar ao top 10, consolidando sua evolução no campeonato.
No ano passado, Zandvoort foi palco de sua melhor performance na categoria: largando em quarto na corrida 2, Aurelia cruzou a linha em quinto, além de conquistar um sétimo lugar na primeira prova. Os dois resultados a colocaram no top 10 do campeonato e reforçaram sua adaptação ao desafiador traçado de 4.259 metros — estreito, seletivo e com poucas áreas de escape, que exige precisão absoluta das pilotos.
Para este ano, o desafio deve ser ainda maior com a previsão de chuva durante todo o fim de semana. Não será, no entanto, uma novidade para a piloto Shell: em 2024, a classificação também aconteceu em pista molhada, e Aurelia brilhou ao conquistar a quarta posição no grid, seu melhor desempenho em quali até então, além de conquistar um sétimo e quinto lugar nas provas.
Essa experiência reforça a confiança da piloto do carro #22 da ART Grand Prix, que chega preparada após um dia completo de simulador com a equipe, testando acertos para diferentes condições de pista.
“Fizemos um teste em Zandvoort há cerca de um mês, mas com a pista sempre seca. Agora a previsão é de chuva durante todo o fim de semana, o que para mim pode ser positivo. No ano passado a classificação também foi no molhado e consegui o quarto lugar, mostrando que me adapto bem a essas condições. Além disso, tivemos um dia inteiro de simulador com a equipe, trabalhando acertos para o seco e para a chuva".
"Também teremos dois treinos livres, o que será importante para testar diferentes opções e chegar ainda mais preparada. Estou confiante de que será um fim de semana interessante, com boas chances de somar pontos importantes".
As atividades da F1 Academy em Zandvoort começam na sexta-feira (29), com duas sessões de treinos livres. A classificação será no sábado (30), às 05h25 (horário de Brasília), definindo os grids das duas corridas. A primeira prova acontece ainda no sábado, às 12h05, enquanto a segunda será disputada no domingo (31), às 05h40. O público brasileiro poderá acompanhar todas as atividades ao vivo pelo F1TV e pelo Bandsports.
