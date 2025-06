Cinco pontos-chave sobre as diretrizes dos comissários na F1

Há algum tempo o público da Fórmula 1, as equipes e pilotos estão pedindo mais clareza para as decisões dos comissários durante as corridas. Isso tem acontecido porque as punições aplicadas nem sempre são regulares e isso acaba interferindo nos resultados finais das etapas. Agora, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) decidiu trazer mais transparência à supervisão dos fins de semana.

O órgão regulamentador da categoria divulgou algumas das diretrizes ao público e o Motorsport.com destaca alguns pontos interessantes e importantes nas informações disponíveis.

Mohammed Ben Sulayem se coloca na frente e no centro

Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA, Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA Foto de: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, não resistiu ao impulso de fazer com que a publicação dessas diretrizes fosse sobre ele mesmo.

Com a notícia, na quarta-feira, de que Carlos Sainz Sr. optou por não se candidatar à eleição presidencial no final deste ano, parece mais inevitável que Ben Sulayem não enfrente concorrência em seu objetivo de ganhar outro mandato.

Seu mandato gerou muita controvérsia, inclusive em relação às diretrizes mencionadas nos novos documentos.

Mencionado três vezes no artigo com link para as diretrizes, Ben Sulayem também explica por que foi tomada a decisão de torná-las públicas: "[...] a dedicação dos comissários de pista da FIA é frequentemente alvo de críticas extremas e totalmente injustificadas".

"Para demonstrar o rigor com que eles desempenham suas funções, estamos publicando hoje as Diretrizes de Penalidade e Padrões de Direção que os auxiliam em suas decisões. Isso dará aos fãs e membros da mídia uma visão muito mais profunda e precisa de como as decisões são tomadas na Fórmula 1".

Outras categorias seguirão o exemplo

Ação de largada Foto de: Emanuele Clivati | AG Photo

O outro ponto de destaque antes mesmo de abrir qualquer um dos documentos publicados pela FIA é que ela também se comprometeu a fazer o mesmo nas outras categorias que supervisiona.

"Após a publicação das Diretrizes de Penalidades e Padrões de Condução do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA, documentos paralelos nos outros seis Campeonatos Mundiais da FIA devem ser lançados sequencialmente, com cada conjunto levando em conta os regulamentos e as particularidades esportivas de cada campeonato", diz o comunicado.

Isso significa que os fãs do Campeonato Mundial de Endurance, da Fórmula E e do Campeonato Mundial de Rally - entre outros - também poderão em breve ter uma "visão mais profunda e precisa" do processo de tomada de decisão.

Explicação da punição de Verstappen no GP da Espanha

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Max Verstappen recebeu uma penalidade de 10 posições e três pontos em sua superlicença depois de bater na Mercedes de George Russell no final do GP da Espanha no início deste mês.

Isso o deixou à beira de uma suspensão, com apenas mais um ponto no Canadá ou na Áustria desencadeando uma suspensão por acumular um total de 12 pontos em um período de um ano. Agora, as diretrizes de penalidade da FIA explicam por que essa foi a punição aplicada - e como Verstappen escapou de um banimento imediato.

Os comissários de bordo em Barcelona consideraram que o tetracampeão havia causado "uma colisão sem consequência esportiva imediata e óbvia", portanto, ele foi punido como acima - mas se os comissários tivessem decidido que o campeão mundial havia causado "uma colisão com aparente intenção deliberada ou imprudente", ele teria enfrentado uma penalidade de 10 segundos ou um stop and go e quatro pontos em sua superlicença, o que teria feito com que o piloto da Red Bull fosse suspenso do GP do Canadá.

Explicações sobre ultrapassagens polêmicas

Lando Norris, McLaren MCL38, disputa com Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Vários dos pontos definidos no documento de diretrizes de padrões de direção foram referenciados recentemente.

A posição do eixo dianteiro de um carro em uma manobra de ultrapassagem por dentro ou por fora é um debate constante durante a maioria dos finais de semana de corridas - embora talvez não em Mônaco.

Da mesma forma, a orientação sobre os limites da pista e a devolução de uma vantagem duradoura, mas há algum interesse no que o documento apresenta como a "lógica" por trás das práticas.

Isso inclui: "A ultrapassagem deve ser incentivada e defender uma posição de forma injusta ou perigosa não é aceitável", ao mesmo tempo em que explica a implementação em outras fórmulas: "É muito importante que os pilotos juniores corram com as mesmas diretrizes da F1. No entanto, deve-se aplicar menos tolerância porque o risco de acidente é maior devido à sua menor experiência. Ser mais rigoroso na aplicação das regras em fórmulas inferiores é essencial para o desenvolvimento dos pilotos juniores".

O que a apelação da Red Bull no GP do Canadá poderia ter significado para Russell

O Safety Car da FIA em campo Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Depois de se desentenderem na pista na Espanha, Russell e Verstappen se envolveram novamente em um incidente em Montreal. Atrás de um safety car no final da corrida, Verstappen alegou que Russell havia freado de forma irregular.

Após a corrida, a Red Bull recorreu aos comissários de pista, inicialmente citando o incidente mencionado acima e alegando que Russell não havia ficado dentro da distância de 10 carros do safety car.

Embora a maneira de recorrer tenha mudado ao longo da noite, as alegações iniciais da Red Bull poderiam ter colocado Russell em um monte de problemas se as infrações do safety car tivessem sido confirmadas.

"Pilotar desnecessariamente devagar, de forma errática ou de uma maneira que possa ser considerada potencialmente perigosa para outros pilotos ou qualquer outra pessoa enquanto o safety car é acionado" pode render ao piloto uma penalidade de cinco ou 10 segundos ou uma penalidade de drive-through ou stop and go de 10 segundos, além de até quatro pontos na licença.

Enquanto isso, "deixar de se manter a uma distância de 10 carros do SC" acarreta até três pontos de penalidade e uma penalidade de cinco ou 10 segundos ou de drive-through. Russell pode ficar satisfeito por ter conseguido mostrar que não era culpado de nenhuma dessas acusações e, como resultado, comemorar sua primeira vitória na temporada.

