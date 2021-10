A Fórmula 1 visitará o Catar pela primeira vez na história, o país substituirá a Austrália no calendário de 2021 em novembro e já tem um acordo de dez anos que começa em 2023. O circuito que sediará a corrida será o de Losail, já conhecido para os fãs da MotoGP. Pensando em se adaptar à categoria máxima, a organização do autódromo fará algumas reformas.

O diretor de provas Michael Masi revelou que a entrada do pit lane será modificada e haverão melhorias também nas barreiras de proteção e áreas de escape do traçado.

"Provavelmente, a mudança mais drástica será da entrada dos boxes, que será muito diferente das motos", disse Masi ao RacingNews365. "Existem grandes rotas de fuga, mas os principais elementos de segurança são projetados para motocicletas."

"Introduzimos um grande número de melhorias em relação às barreiras de proteção, porque as atuais são muito diferentes no mundo da MotoGP."

Para o diretor, não demorará muito para Losail se encaixar na F1: "É uma questão de tentar se adaptar em um período relativamente curto, não estamos falando de um grande intervalo de tempo. Acho que será um bom lugar para esta temporada."

