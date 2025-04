O Estoril Praia, clube da Primeira Liga, a divisão principal do futebol português, homenageará os 40 anos da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, no circuito de Estoril em 1985, em um uniforme comemorativo que estampa as faixas verde, amarela e azul do capacete do tricampeão da F1.

Além das cores da bandeira do Brasil, o uniforme tem a cor preta com detalhes em dourado, referenciando o carro Lotus 97T, o qual Senna conquistou seus primeiros triunfos na categoria, incluindo a primeira no GP de Portugal de 1985.

Outra homenagem aos 40 anos da primeira vitória do brasileiro na categoria foi feita pela própria Lotus, com o sobrinho de Ayrton Senna, o ex-piloto de F1 Bruno Senna, pilotando o carro vencedor da etapa de Estoril.

A camisa será utilizada no jogo de sábado contra o Braga, válido pela 30ª rodada do campeonato português, e não será vendida para o público.

Foto de: LAT

Em publicação no Instagram, o Estoril Praia diz: "Esta é a nossa homenagem a um ídolo intemporal, que há exatamente 40 anos fez história na nossa terra. No Circuito do Estoril! Até hoje Senna continua a apaixonar milhões de fans de Fórmula 1 e do desporto em geral, por todo o Mundo! No próximo sábado dia 19.04, jogamos em casa contra o @sportingclubedebraga com esta camisola exclusiva (não será comercializada). Vem apoiar a equipa e fazer parte deste momento único de homenagem ao legado de Ayrton Senna!"

Confira as imagens

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!