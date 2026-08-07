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Colapinto é assaltado na Itália durante férias da F1: "Não deixaram nem a cuia de mate"

Argentino falou sobre o episódio nas redes sociais

Redação Motorsport.com
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De férias da Fórmula 1 durante a tradicional pausa de meio de ano, Franco Colapinto usou as redes sociais na última quinta-feira (06) para revelar ter sido vítima de um assalto na Itália. 

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Em um post nos stories do Instagram, o argentino falou sobre o episódio mantendo o bom humor. "Quem diria que os europeus roubariam tudo de um latino. Por favor, eles não deixaram nem a cuia de mate. Tenho certeza que eles não vão gostar de mate", publicou. 

Já no feed, Colapinto postou uma série de fotos com a legenda "Últimas fotos dessas roupas, do mate e de tudo mais. Espero que quem ficou com isso aproveite!!". 

 

O argentino não deu detalhes sobre o local ou data do assalto, além de não revelar se chegou a dar queixa na polícia. 

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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