Colapinto é assaltado na Itália durante férias da F1: "Não deixaram nem a cuia de mate"
Argentino falou sobre o episódio nas redes sociais
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
De férias da Fórmula 1 durante a tradicional pausa de meio de ano, Franco Colapinto usou as redes sociais na última quinta-feira (06) para revelar ter sido vítima de um assalto na Itália.
Em um post nos stories do Instagram, o argentino falou sobre o episódio mantendo o bom humor. "Quem diria que os europeus roubariam tudo de um latino. Por favor, eles não deixaram nem a cuia de mate. Tenho certeza que eles não vão gostar de mate", publicou.
Já no feed, Colapinto postou uma série de fotos com a legenda "Últimas fotos dessas roupas, do mate e de tudo mais. Espero que quem ficou com isso aproveite!!".
O argentino não deu detalhes sobre o local ou data do assalto, além de não revelar se chegou a dar queixa na polícia.
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