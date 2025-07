Em meio a frequentes especulações sobre seu futuro na Alpine e na Fórmula 1, Franco Colapinto promete continuar a melhorar os resultados pouco satisfatórios que obteve enquanto está lutando com um carro de 2025 difícil.

Por uma série de razões, a troca de Jack Doohan por Colapinto na Alpine ainda não deu certo. Depois de seis finais de semana de corrida marcados por vários incidentes e nenhum ponto, Doohan foi dispensado de suas funções após o GP de Miami, e seu substituto também não marcou pontos, apesar de ter feito sete corridas.

O argentino ainda não terminou acima do 13º lugar, e sua melhor posição nos treinos classificatórios foi o 12º lugar no Canadá - a única vez em que ele superou o companheiro de equipe Pierre Gasly, até agora. Da mesma forma que Doohan, Colapinto ainda não se acostumou com o carro de 2025 da Alpine, especialmente em uma corrida completa.

Parte disso se deve à sua própria inexperiência, enquanto a imprevisibilidade do Alpine A525 e a estreita janela de operação do estão dificultando muito as coisas para ele.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

No entanto, as dificuldades com um monoposto teimoso não se limitam ao segundo assento da Alpine, pois Gasly também lamentou suas características de dirigibilidade do carro. Desde os testes de pré-temporada, o ritmo intrínseco do Alpine parecia promissor em alguns momentos, mas desbloqueá-lo tem sido uma questão diferente - com o sétimo lugar de Gasly no Bahrein sendo uma rara exceção.

Acrescente a isso a fraqueza de sua unidade de potência, bem como os aprimoramentos feitos pela Sauber, Aston Martin e Haas nas corridas seguintes, e isso significa que a Alpine se encontra ainda mais em desvantagem. Isso explica por que o lugar de Gasly na Q3 em Silverstone foi uma surpresa tão positiva para ele e para a equipe, e o francês capitalizou em uma corrida com clima instável para terminar em um surpreendente sexto lugar.

"O carro é obviamente muito complicado e é fácil cometer um erro", disse Gasly. "Acho que nos treinos classificatórios, de modo geral, consigo extrair muito do carro. Obviamente, é difícil de pilotar e não é fácil, e sinto que estou levando o carro ao limite extremo".

"No geral, deslizamos muito e, com um pneu novo, às vezes conseguimos obter um desempenho decente. Mas, no final das contas, em condições de corrida, quando há mais degradação, condições mais quentes etc., não é algo que seja competitivo em uma distância completa de corrida".

PIERRE GASLY 5-1 FRANCO COLAPINTO 10 Emilia Romagna 15 (sem tempo de volta no Q2 - acidente no Q1) 18 Mônaco 20 (+0,603s no Q1) 8 Espanha 19 (+0.253s no 1T) 20 (+0.433s no 1T) Canadá 12 10 Áustria 14 (+0,442s no Q2) 10 Grã-Bretanha 20 (+0,732s no Q1 - acidente)

Enquanto Gasly pode se apoiar em sua experiência para salvar resultados, Colapinto tem estado mais à deriva e tem tido muito mais dificuldade do que Pierre para se ajustar ao carro, o que começa com a obtenção de uma configuração confortável logo na sexta-feira. Isso o deixa com muito trabalho a fazer para se aproximar o suficiente do francês na classificação.

Houve progresso, principalmente no Canadá, mas um erro no início da classificação para o GP da Grã-Bretanha resultou em uma oportunidade perdida de confirmar se os passos haviam sido dados.

"Precisamos tentar entender como trazer o desempenho já nas sextas-feiras, porque depois é muito tempo que estamos tentando encontrar de sexta para sábado", disse Colapinto antes do fim de semana em Silverstone.

"Precisamos tentar deixar o carro um pouco mais previsível. Conhecemos nossos pontos fracos. O carro é rápido quando está na janela. Assim que ele sai disso, torna-se bastante complicado de pilotar. Pierre tem problemas semelhantes. Mas, é claro, depois que ele pilota o carro há quatro anos, é muito fácil entender onde está o limite".

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Precisamos tentar continuar trabalhando juntos para tornar o carro mais previsível, um pouco mais fácil de pilotar para nós. Quando a temperatura sobe muito, o carro fica mais complicado e instável, e usamos muito os pneus traseiros. Acho que é uma combinação que acaba virando uma bola de neve em uma direção que eu não quero".

Relatos vindos da Argentina sugerindo que Colapinto permanecerá na Alpine até o final da temporada de 2025 são considerados equivocados. Em vez disso, ele permanecerá na equipe francesa em um formato corrida à corrida.

Mas, embora o argentino esteja sob rédea curta com o 'chefão' da equipe, Flavio Briatore, e precise mostrar mais desempenho, as dificuldades gerais do carro de 2025, o foco da equipe em 2026 e seu generoso apoio comercial da Argentina são fatores atenuantes que lhe dão um pouco mais de espaço para respirar.

A Alpine poderia continuar fazendo trocas, por exemplo, colocando seu outro piloto reserva, Paul Aron, no carro, mas sua maior prioridade deve ser consertar o desempenho e a dirigibilidade do carro antes de queimar mais um piloto.

Posição Equipe Pontos 5 Williams 59 6 Sauber 41 7 Racing Bulls 36 8 Aston Martin 36 9 Haas 29 10 Alpine 19

Colapinto não se intimidou com as frequentes perguntas sobre sua posição na Grã-Bretanha, mesmo depois da falha na classificação, que não ajudou sua causa.

"Não estou muito preocupado", disse o piloto de 22 anos. "É claro que sempre há conversas. Eu só preciso continuar trabalhando e tentando ajudar a equipe a melhorar o carro".

No entanto, as perspectivas de que a Alpine mude radicalmente sua sorte parecem limitadas devido à escolha consciente da equipe de Enstone de se concentrar totalmente em 2026 em um estágio inicial, o que explica por que ela foi superada por seus rivais diretos no meio de grid.

"Isso tem a ver com nossa escolha geral para este ano", disse o diretor técnico David Sanchez. "Sabemos que, para nós, há grandes oportunidades em 2026. Talvez não tenhamos nos esforçado tanto nesta temporada com desenvolvimentos como alguns outros. Mas quando vemos como o carro do próximo ano está evoluindo e a taxa é bastante alta, ficamos muito felizes com nossa escolha".

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Peter Fox / Getty Images

Gasly acrescentou: "Desde o início do ano, sabemos por que queremos nos concentrar em 2026, e eu apoio totalmente a equipe por isso. Isso também significa que não desenvolvemos o carro tanto quanto outras equipes poderiam ter feito, o que nos deixou um pouco com o pé atrás para este ano, com a esperança de que tenhamos melhores dividendos para o próximo ano".

Isso também explica por que a repetição de um ressurgimento no final de 2024, coroado por um surpreendente pódio duplo no Brasil, será mais difícil desta vez. Quando perguntado se ele está resignado com a possibilidade de a equipe terminar em último lugar no campeonato,

Gasly respondeu: "Realisticamente, vamos lutar por isso? Sim. É possível alcançá-lo? Alguns podem dizer que não, outros podem dizer que sim. No ano passado, as pessoas excluíram a gente muito antes do final do ano e conseguimos dar a volta por cima. Se você quer minha opinião sincera, este ano é um pouco diferente".

Gasly conseguiu essa ajuda em Silverstone. Mas para que Colapinto esteja em uma posição semelhante para capitalizar essas oportunidades, ele sabe que ainda há muito trabalho a fazer.

"Acho que isso vem com a experiência com o carro, vem com saber exatamente o que você quer, como maximizar o desempenho muito rapidamente no fim de semana. É o que eu não estou fazendo, e acho que isso se deve ao fato de eu não conhecer o carro", ressaltou.

"No ano passado, provavelmente foi mais fácil para mim [na Williams], mas este ano, como estou lutando com a confiança em todas as entradas, com a instabilidade, com a sensação de nervosismo e com a sensação de que o carro não está tão bem conectado, isso faz com que eu não tenha a confiança de que preciso no início do fim de semana".

"É pouco a pouco, mas o desempenho ainda está chegando. Não tão rápido quanto eu gostaria, mas as soluções para os problemas estão chegando e nós as estamos encontrando. Para mim, isso é o mais importante", concluiu.

