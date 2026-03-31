Colapinto fará demonstração com carro de F1 em Buenos Aires

A Fórmula 1 pode estar em pausa em abril, mas não para Franco Colapinto, já que o piloto da Alpine está pronto para encantar os fãs argentinos com uma demonstração em Buenos Aires.

O evento acontecerá no dia 26 de abril nas ruas de Palermo, um dos bairros mais icônicos da capital.

“Pilotar um carro de F1 em casa será um dos momentos mais especiais da minha vida”, disse Colapinto.

“É a minha maneira de retribuir, mesmo que um pouco, por todo o apoio e carinho que recebi desde muito jovem, o que me motiva todos os dias a continuar sonhando em realizar todas as minhas ambições na carreira.”

“Cada mensagem, cada bandeira e cada aplauso sempre estiveram presentes. Isso é para todos vocês, para que possamos aproveitar juntos este momento especial.”

Um trecho da Avenida del Libertador e da Avenida Sarmiento será transformado em um circuito de rua de 2 km, onde duas apresentações oficiais acontecerão como ponto alto do dia.

O evento, patrocinado pelo Mercado Livre, um dos parceiros do Colapinto juntamente com a Alpine, também contará com experiências exclusivas para fãs e convidados, um fórum para torcedores e apresentações musicais ao vivo, entre outras atividades para os participantes.

A última vez que uma apresentação de F1 aconteceu em Buenos Aires foi em 2012, quando Daniel Ricciardo pilotou um Red Bull RB7 pela mesma área onde será realizado no próximo mês, atraindo uma multidão de cerca de 50.000 pessoas.

Embora a apresentação do Colapinto seja gratuita para os fãs, também haverá áreas premium, com ingressos à venda em abril.

A presença de Colapinto pilotando um carro de F1 pelas ruas de Buenos Aires também deve impulsionar as ambições da cidade de trazer um GP de volta ao país, que não sedia uma corrida desde 1998. O circuito local está sendo remodelado com o objetivo de sediar a MotoGP em 2027.

Colapinto já havia expressado seu desejo de fazer uma demonstração em Buenos Aires quando questionado sobre isso pelo Motorsport.com na quinta-feira, durante o GP do Japão.

“Seria incrível. É algo que sempre quis fazer porque é muito difícil para as pessoas na Argentina viajarem para as corridas. Tenho um grande número de fãs e muitas pessoas me apoiando desde que eu era muito jovem, desde a Fórmula 3.

Já se passaram 25 anos desde que um piloto argentino correu na F1, então acho que para mim, poder trazer um carro de F1 para a Argentina, com todos esses fãs apaixonados, seria incrível.”

Colapinto enfatizou a importância de poder realizar um evento que aproxime a F1 dos fãs argentinos em Buenos Aires, dada a dificuldade que o torcedor comum enfrenta para viajar até um GP.

“Eu sei que é muito difícil para eles irem às corridas. É um esforço enorme e um sacrifício gigantesco. Para mim, para a equipe, para os patrocinadores, poder levar um carro até lá para que eles possam curtir e vivenciar a experiência seria incrível.

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