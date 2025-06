Ao conquistar o terceiro lugar no GP do Canadá, Andrea Kimi Antonelli entrou na lista dos mais jovens pilotos da história da Fórmula 1 a alcançarem um pódio na categoria, que é ocupada por alguns em atividade e um brasileiro multivencedor de GPs. Confira quem são!

"Não dá para comparar com nenhum outro sentimento", disse Antonelli no domingo, depois de conquistar seu primeiro pódio, o que o colocou no top 3 de todos os tempos dos pilotos mais jovens da história da categoria a terminar entre os três primeiros, deixando Lando Norris, da McLaren, em quarto lugar.

O italiano tinha 18 anos, 9 meses e 21 dias de idade, dois meses a mais do que os dois pilotos mais jovens a fazê-lo, que também estavam no grid no Canadá e, na verdade, um deles até dividiu o pódio com Antonelli.

Qual piloto foi o mais jovem a subir no pódio da F1?

Além de ter sido o mais jovem piloto a vencer na história da categoria, o triunfo de Max Verstappen no GP da Espanha de 2016 também é o recorde de pódio mais jovem da história, com 18 anos, 7 meses e 15 dias, embora Lance Stroll tenha ficado a apenas 12 dias de igualá-lo.

Entre os brasileiros, Rubens Barrichello foi o mais jovem a alcançar o pódio aos 21 anos, 10 meses e 28 dias, no GP do Pacífico de 1994, realizado no circuito do Okayama, no Japão. Rubinho, na época, corria pela Jordan.

Pódio: Max Verstappen, vencedor da corrida, Red Bull Racing. Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pilotos mais jovens da história da F1 a subir no pódio

Piloto Idade na chegada ao pódio Carreira 1 Max Verstappen 18 anos, 7 meses e 15 dias GP da Espanha de 2016 2 Lance Stroll 18 anos, 7 meses e 27 dias GP do Azerbaijão 2017 3 Andrea Kimi Antonelli 18 anos, 9 meses e 21 dias GP do Canadá de 2025 4 Lando Norris 20 anos, 7 meses e 22 dias GP da Áustria de 2020 5 Sebastian Vettel 21 anos, 2 meses e 11 dias GP da Itália de 2008 6 Daniil Kvyat 21 anos, 3 meses GP da Hungria de 2015 7 Kevin Magnussen 21 anos, 5 meses e 11 dias GP da Austrália de 2014 8 Charles Leclerc 21 anos, 5 meses e 15 dias GP do Bahrein 2019 9 Fernando Alonso 21 anos, 7 meses e 23 dias GP da Malásia de 2003 10 Robert Kubica 21 anos, 9 meses e 3 dias GP da Itália de 2006 11 Ralf Schumacher 21 anos, 9 meses e 14 dias GP da Argentina de 1997 12 Elio de Angelis 21 anos, 10 meses e 1 dia GP do Brasil de 1980 13 Bruce McLaren 21 anos, 10 meses e 18 dias GP da Inglaterra de 1959 14 Rubens Barrichello 21 anos, 10 meses e 28 dias GP do Pacífico de 1994 15 Sergio Pérez 22 anos, 1 mês e 28 dias GP da Malásia 2012 16 Lewis Hamilton 22 anos, 2 meses e 11 dias GP da Austrália de 2007 17 Troy Ruttman 22 anos, 2 meses e 19 dias 500 Milhas de Indianápolis de 1952 18 Kimi Raikkonen 22 anos, 4 meses e 14 dias GP da Austrália de 2002 19 Jos Verstappen 22 anos, 5 meses e 10 dias 1994 GP da Hungria 20 Oscar Piastri 22 anos, 5 meses e 18 dias GP do Japão de 2023

Como você pode ver, dos dez pilotos mais jovens a alcançar um pódio na F1, seis são do grid atual e todos os dez o fizeram nos últimos anos. Esse não é apenas um exemplo de como a categoria evoluiu e o acesso de pilotos mais jovens (e mais bem preparados) à F1 melhorou, mas também do número de corridas por ano, o que permite mais oportunidades de alcançar pódios.

E com que idade os pilotos do atual grid da F1 conquistaram seu primeiro pódio?

Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman e Franco Colapinto ainda não subiram ao pódio na F1.

