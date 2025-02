A Fórmula 1 lançou, em sua plataforma de vídeos F1TV, o documentário 'Rookies' (Novatos, em tradução), com 50 minutos de extensão sobre a jornada dos cinco novatos que estrearão na temporada 2025, incluindo o brasileiro campeão da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto.

Junto de Bortoleto, que irá correr pela Sauber, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) e Isack Hadjar (Racing Bulls) também foram retratados na produção.

O documentário mostra os bastidores exclusivos, incluindo entrevistas, da jornada de ascensão dos cinco estreantes vindos das categorias juniores de monopostos, incluindo Fórmula 3 e Fórmula 2 até conquistarem o sonho de correr pela F1.

Bruno Michel, CEO da F2 e da F3, disse: "Estou incrivelmente orgulhoso de ver a progressão dos novatos da Fórmula 1 de 2025 dos nossos campeonatos de F3 e F2, onde foram preparados para o mais alto nível do automobilismo".

"Todos eles lutaram excepcionalmente por suas posições no grid da F1, e é prova de seu comprometimento, do nível de preparação oferecido por nossos campeonatos e do apoio das equipes de F2 e F3 que eles alcançaram o auge do automobilismo. Desejo a Gabriel, Isack, Oliver, Andrea e Jack o melhor para o futuro".

Ian Holmes, diretor de Direitos de Mídia e Criação de Conteúdo da F1, disse: "Este ano é realmente sem precedentes, pois damos as boas-vindas a cinco novos pilotos da Fórmula 2 para o grid da Fórmula 1. Estou muito feliz por podermos compartilhar a história de suas carreiras até agora, enquanto eles se preparam para dar o passo para o auge do automobilismo".

"A motivação, a determinação e a paixão desses cinco novatos são uma prova não apenas de seu próprio talento, mas também dos campeonatos de F3 e F2, de suas equipes juniores e de seus apoiadores. Mal posso esperar para vê-los alinhados no grid em Melbourne".

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!